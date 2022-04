SECONDA REGATA NAZIONALE AD ARCO, VITTOLI (CV BARI) E MARCHESINI (FRAGLIA VELA MALCESINE) TERZI

Terzo posto per l’equipaggio composto da Carlo Vittoli (CV Bari) e Zeno Marchesini (Fraglia Vela Malcesine) nella seconda regata del Campionato nazionale 29er tenutasi ad Arco in questo fine settimana. Tre i giorni di regata per un totale di otto prove, due nella giornata finale, in condizioni non facili per gli atleti pugliesi che oltre che con gli avversari in mare hanno dovuto combattere anche contro il grande freddo in un panorama di neve che circondava tutto il lago sulle montagne.

Cinquantotto gli iscritti in tutto alla manifestazione con una dozzina di stranieri provenienti da Repubblica Ceca, Germania, Slovenia, Svezia e Austria. Tra i partecipanti per il CV Bari erano presenti anche Elettra Muciaccia e Alexandra Sasha Ufnarovskaia che, in 29er ed in barca insieme da qualche mese, si sono classificate al 27esimo posto e quarte U17; seguite da Francesco Romani e Lorenzo D’Agostino che hanno chiuso la prova al 36esimo posto in classifica.

“Con Carlo e Zeno dobbiamo continuare a lavorare e sistemare qualche dettaglio, ma sono soddisfatto della loro prestazione. Sono rimasti sempre vicini ai primi due in classifica – commenta il tecnico Giordano Bracciolini -. Gli altri due equipaggi sono nuovi come sappiamo e stanno raccogliendo esperienza migliorando di giorno in giorno. I risultati non sono quelli a cui siamo abituati ma con loro lavoriamo sul lungo termine e le prestazioni nelle singole prove dimostrano la tenacia e l’intensità con cui stanno lavorando. I risultati arriveranno”. I prossimi appuntamenti sono a inizio maggio a Ostia e poi a Punta Ala.

Foto: Emilio Santinelli