NORWEGIAN CRUISE LINE ANNUNCIA LA PRIMA COLLEZIONE NFT DEL SETTORE CROCIERISTICO

– Manuel Di Rita, rinomato artista italiano che ha realizzato la creatività dello scafo di Norwegian Prima e Norwegian Viva, ha realizzato sei NFT che verranno battuti all’asta e venduti –

Milano– Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nei viaggi crocieristici a livello globale con una storia di segnata da primati e successi, ha annunciato oggi che navigherà nel Metaverso con il lancio della prima collezione di NFT per il settore delle crociere, che si inserisce nell’avanguardia che contraddistingue la storia del brand.

NCL metterà all’asta e in vendita una collezione di sei NFT per celebrare il lancio della modernissima Norwegian Prima Class mercoledì 13 aprile 2022 alle 15.00 CET sul mercato online NFT di NCL, che sarà lanciato a breve. Le creazione artistiche per gli NFT sono state ideate da Manuel Di Rita, conosciuto come “Peeta”, l’artista italiano che ha disegnato lo scafo della Norwegian Prima e della sua nave gemella Norwegian Viva.

Il primo dei sei pezzi d’arte sarà messo all’asta al prezzo di partenza di $ 2.500, mentre gli altri saranno venduti con prezzi a partire da $ 250. Il vincitore dell’asta si aggiudicherà anche una crociera in cabina con balcone su uno dei viaggi inaugurali della Norwegian Prima negli Stati Uniti, che salperà dal bellissimo nuovo terminal PortMiami di NCL situato a Miami, la capitale mondiale delle crociere.

“Siamo così entusiasti di collaborare con Peeta in questo progetto per la prima volta per il nostro brand e per il settore”, ha dichiarato Harry Sommer, President e Chief Executive Officer di NCL. “Peeta è un artista di talento che ha portato la magia e la bellezza dell’oceano sulle nostre navi, siamo felici di condividere questo con i nostri ospiti e di donare i proventi di questa nuova impresa a Teach For America, un’organizzazione e una causa molto vicina e cara ai nostri cuori”.

Il primo pezzo della collezione NFT riprende l’accattivante creatività dello scafo della Norwegian Prima e offre all’acquirente l’opportunità di possedere un pezzo della bellissima Norwegian Prima. Gli altri cinque pezzi NFT mostrano alcuni degli innovativi elementi 3-D spesso raffigurati nelle opere di Peeta e saranno presenti a bordo della Norwegian Prima, compreso il Penrose Atrium a tre livelli della nave.

“In Norwegian Cruise Line ci impegniamo ad adottare le tecnologie più all’avanguardia e crediamo fortemente che fornire ai nostri ospiti l’opportunità di possedere beni digitali che li colleghino a un’esperienza di crociera indimenticabile sia un passo avanti essenziale”, afferma Scott Piccolo, Chief Digital Experience Officer di Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH). “Siamo incredibilmente orgogliosi di lavorare con Peeta alla prima collezione NFT dell’industria crocieristica”.

Tutti i proventi dell’asta e delle vendite del NFT saranno donati a Teach For America. Teach For America individua, sviluppa e sostiene una rete di leader che espandono le opportunità per i bambini dalle classi, dalle scuole e da ogni settore e campo che modella i sistemi più ampi in cui operano le scuole.

Con il lancio nell’ agosto 2022, il viaggio di inaugurazione della Norwegian Prima partirà da Reykjavík, Islanda e sarà caratterizzato da una performance della madrina, la popstar internazionale Katy Perry. La Norwegian Prima offrirà viaggi nel Nord Europa da Amsterdam e Copenaghen, Danimarca, a partire dal 3 settembre; e itinerari caraibici da Galveston, Texas, Miami e Orlando, Florida, a partire dal 27 ottobre.

Per informazioni sulle navi di Norwegian Cruise Line e sui loro itinerari o per prenotare una crociera, contatta un agente viaggi o visita il sito www.ncl.com.