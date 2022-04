Al via nel weekend da Chioggia con il “Primaverile Meteor” la stagione 2022 de ‘Il Portodimare’ di Padova

ll Portodimare inaugura la stagione con il “Primaverile Meteor”

PADOVA– È pronta a decollare la stagione sportiva 2022 de Il Portodimare, l’associazione padovana presieduta dalla scorsa estate da Giuseppe Modugno.

La nuova annata, che si preannuncia ricca di appuntamenti, inizierà domenica 10 aprile da Chioggia, dove Il Portodimare, con il supporto della Darsena le Saline e la collaborazione dello Yacht Club Padova, organizzerà il “Primaverile Meteor”, regata valida per il campionato Zonale di classe della XII Zona FIV e valevole per la Ranking Assometeor Nazionale in combinata con la MetaMeteor del 30 Aprile 2022.

Il programma della manifestazione, la cui partecipazione è estesa anche alla classe Minialtura, prevede la disputa di un massimo di tre prove, nel campo di regata permanente situato dinnanzi la spiaggia di Sottomarina. Secondo quanto riportato nel bando di regata la partenza della prima prova è in programma alle ore 11:00 e l’evento sarà comunque valido anche con una sola prova disputata. Nel corso della premiazioni, che si terranno presso l’area verde di Darsena Le Saline, verranno assegnati premi ai primi tre equipaggi classificati ed al primo equipaggio femminile.

La stagione de Il Portodimare proseguirà poi il weekend del 7 ed 8 maggio, quando Il Portodimare organizzerà il Trofeo Primavera, regata Nazionale inserita a calendario CONI, valida come qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura in programma a Monfalcone a fine agosto. La partecipazione all’evento sarà estesa alla classe ORC e alla classe OPEN.

Sabato 14 maggio spazio invece alla “Serenissima veleggiata”, manifestazione dedicata al ricordo di Fabio Uello che si disputerà con percorso costiero da Chioggia a Venezia. Si tratta di una veleggiata ideata per raccogliere fondi e sostenere la ricerca in favore della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus. Domenica 15 maggio Il Portodimare collaborerà invece alla realizzazione della prima edizione del Trofeo Lidi di Chioggia.

Dopo la pausa estiva ritorna invece il 17 ed il 18 Settembre la terza edizione della “Marinai a 4 zampe”.

A chiudere la stagione, dal 30 ottobre, sarà la 46ª edizione del Campionato Invernale – Trofeo Memorial Roberto Doria. Un appuntamento che proseguirà poi il 6, 13, 20 e 27 novembre con eventuali recuperi in programma il 12 ed il 19 novembre.