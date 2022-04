Partenza ritardata per la “Garmin Roma per 2”

La regata partirà domenica mattina alle ore 10:00

Roma– Rinvio di 22 ore per la partenza della Garmin Roma per 2, dopo che le previsioni meteo, che già avevano messo in allarme il comitato di regata, sono state confermate dal metereologo Andrea Boscolo che cura, per CNRT, il briefing e gli aggiornamenti meteo della corsa.

“E’ stata una decisione ovviamente presa non a cuor leggero – ha commentato di Presidente del CdR Fabio Barrasso, ma dovuta per la sicurezza di tutti. Sarebbero state 24 ore molto difficili che abbiamo ritenuto di non dover sottovalutare”.

“La depressione con venti oltre i 25 nodi con raffiche importanti fino a 40 nodi avrebbero impegnato la flotta fino a Lipari – conferma Andrea Boscolo – e il rischio di rotture sarebbe stato molto elevato Partendo domenica le condizioni saranno comunque sostenute e anche la risalita verso Riva dovrebbe avvenire abbastanza velocemente. Una decisione, quella del CdR , che mi trova d’accordo”.