GLI ATLETI DELLA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI TUFFI DA GRANDI ALTEZZE TORNANO A “VOLARE” A POLIGNANO A MARE

LA PUGLIA OSPITA PER LA 9° VOLTA LA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES

La Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato di tuffi da grandi altezze più adrenalinico del mondo, per la nona volta fa nuovamente tappa a Polignano a Mare. Qui, il prossimo 25 settembre, i migliori high diver provenienti da 18 paesi diversi si tufferanno dall’ormai famosissima e iconica terrazza di casa L’Abbate, da un’altezza quasi tre volte superiore a quella olimpica, compiendo evoluzioni strabilianti.

Il legame fra questa straordinaria competizione internazionale e il territorio si consolida anno dopo anno, continuando a generare un impatto economico positivo e importante a favore di Polignano a Mare e di tutta la Puglia.

In occasione della conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio alla BIT di Milano presso lo stand della Regione Puglia, Roberto Giugliano, Marketing Manager Red Bull ha così commentato: “Da 13 edizioni, la Red Bull Cliff Diving World Series va in scena nelle più suggestive e affascinanti località di tutto il mondo e Polignano a Mare rappresenta ormai una tappa simbolo assolutamente imperdibile. Un luogo unico, che ci accoglie ogni anno con un’energia indescrivibile. Red Bull ricambia questa calorosa accoglienza investendo nella valorizzazione della località, grazie alla grandissima e ampia visibilità che è in grado di offrire a livello nazionale ed internazionale. Lo dicono i numeri: nel 2021 l’intera World Series ha conquistato circa un miliardo di persone e l’evento italiano è stato seguito da oltre 300 milioni di persone nel mondo. Inoltre, secondo uno studio[1] condotto nel 2019, l’evento è in grado di generare sul territorio un impatto economico totale di 4 milioni di euro a favore di Polignano a Mare e di 5 milioni per la Puglia. Davvero un successo inarrestabile!”.

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, ha dichiarato: “La forza della nostra Regione è nello spirito di squadra e nella coesione. A Milano abbiamo fatto emergere le caratteristiche più autentiche della nostra terra. Siamo felici di annunciare nuove edizioni di eventi, come il Red Bull Cliff Diving, che portano la Puglia sul palcoscenico mondiale.”

Raffaele Piemontese, Vicepresidente Regione Puglia e Assessore allo Sport, commenta: “Abbiamo immaginato di trasformare la Puglia in un grande impianto sportivo a cielo aperto con iniziative di grande rilievo internazionale, in grado di far conoscere la bellezza del nostro territorio in molte parti del mondo tramite i canali della comunicazione di questo evento.”

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia, aggiunge: “Abbiamo sempre immaginato che la Puglia fosse un tavoliere, oggi con la presentazione del Red Bull Cliff Diving a Polignano ci rendiamo conto di quanto la dimensione della nostra Regione sia anche verticale e di quanto possa essere importante il senso della vertigine che si prova attraversando le meravigliose destinazioni pugliesi.”

Domenico Vitto, Sindaco di Polignano a Mare, conclude: “Il successo di questo evento è l’esempio virtuoso di come il settore pubblico può collaborare in maniera vincente con le aziende private. Provo ancora un’emozione particolare a parlare del Red Bull Cliff Diving: l’edizione di quest’anno, infatti, sarà l’ultima che vedrò in veste di Sindaco.”

Questo luogo incantato, famoso per le sue meravigliose acque, è oramai la seconda casa di Alessandro De Rose, il solo e unico grande high diver italiano nelle fila della Red Bull Cliff Diving World Series, che proprio qui nel 2017 si aggiudicò la sua prima vittoria e dove ogni anno viene accolto dal calore e dall’affetto dei suoi abitanti. “L’anno scorso a Polignano ho raggiunto un terzo posto molto importante. Non ero al meglio delle mie condizioni, ma lo straordinario sostegno della gente mi ha incoraggiato a dare il massimo, nonostante tutto. A Polignano mi sento sempre a casa, ogni anno è come tornarci per la prima volta e provo sempre un mix di emozioni indescrivibili. Sono pronto per competere in questa nuova stagione come permanent diver e mi sto allenando con grande impegno e determinazione per competere con i grandi campioni internazionali di questa spettacolare disciplina.”

E per la seconda volta, nella tappa italiana di Polignano a Mare gareggerà Elisa Cosetti, prima donna italiana a prendere parte al Red Bull Cliff Diving. “Sono stata ammessa all’evento, per il secondo anno consecutivo, come wild card, e sono elettrizzata perché potrò confrontarmi nuovamente con le leggende femminili dell’high diving. L’anno scorso è stato davvero emozionante, Polignano è una location incredibile che ti conquista al primo sguardo. Ero così emozionata prima di tuffarmi che quasi non ho sentito chiamare il mio nome. Non vedo l’ora di tornarci a settembre.”

Concentrazione, preparazione tecnica e mentale sono le caratteristiche necessarie per questa affascinante disciplina, che vede gli atleti uomini tuffarsi in caduta libera da un’altezza di 27 metri, mentre le atlete donne da 21 metri. La Red Bull Cliff Diving World Series negli anni ha contribuito alla crescita dell’high diving tanto che, per la prima volta, i tuffi da grandi altezze saranno introdotti nella 36esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, che si svolgeranno proprio in Italia a Roma ad agosto 2022.

Calendario della Red Bull Cliff Diving World Series 2022:

4 giugno – Boston, USA

18 giugno – Parigi, FRA

16 luglio – Copenaghen, DEN

13 agosto – Oslo, NOR

27 agosto – Mostar, BIH

11 settembre – Sisikon, SUI

25 settembre – Polignano a Mare, ITA

15 ottobre – Sydney, AUS

