“Garmin Roma x1,x2,xtutti”, Line Honours per “Cippa Lippa X”

Il Mylius 60CK di Guido Paolo Gamucci ha tagliato il traguardo alle 02:56 del 13 aprile coprendo le 535 miglia del percorso Riva-Lipari-Riva in 64 h 41′ 2″. Al secondo posto si è classificato Tastacuore Race, Cookson 50 di Riccardo Ciciriello

Roma– Nonostante la splendida cavalcata di “Cippa Lippa X” fino a Lipari avesse creato aspettative, il record della Roma per tutti di “Ourdream Damiani” di Claudio Uberti, continua a resistere dopo ben 14 anni, con le sue 54 ore e 23 minuti. “Cippa Lippa X” ha tagliato la linea di arrivo alle 2:56 di oggi, coprendo le 539 miglia del percorso in 64h 41′ 2″, navigando per effettive 572 miglia.

Per “Cippa Lippa X”, il Mylius 60CK di Guido Paolo Gamucci, è stata, fino a Lipari, una cavalcata inarrestabile. Partita alle 10:15 di domenica 10 aprile, dopo un rinvio di 22 ore deciso dal CdR presieduto da Fabio Barrasso alla luce delle previsioni meteo illustrate nel briefing da Andrea Boscolo, ha sbrigato la “pratica” Ventotene alle 18:28 dello stesso giorno, giusto in tempo per lo Spritz serale, e si è presentata a Lipari alle 12:36 del lunedì…sempre in orario aperitivo! Anche la risalita era iniziata nel migliore dei modi, ma contro il meteo avverso e il “pot au noir” di Riva di Traiano e dintorni, che in condizioni normali si innesca dalle 21:00 fino a mezzanotte, si è dovuto arrendere anche Andrea Caracci, che ha magistralmente orchestrato la strategia di “Cippa Lippa X”.

Al secondo posto assoluto si è piazzato il Cookson 50 “Testacuore Race” di Riccardo Ciciriello (arrivo ore 09:51:24) che, fino a Lipari, ha dato filo da torcere a “Cippa Lippa X”, nonostante un problema con il gennaker. Dietro ai primi due Andrea Mura e “Vento di Sardegna” sembrano aver avuto definitivamente la meglio sui due class 40 francesi “Reforest’Action” di Kito de Pavant e Alex Bravo, e “Teata Full Save” di Jean Pierre Balmes e Michel Cohen. Segue, prima dei X2, “Libertine” con Marco Paolucci e Lorenzo Zichichi, che hanno faticato non poco a riprendere “Eco 40” che, ricordiamolo, è praticamente un barca scuola supervisionata da Giovanni Mengucci, ma skipperata da allievi dei corsi di altura di Matteo Miceli.