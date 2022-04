Team inclusivi Sea4All alla Regata dei 2 Golfi di Lignano Sabbiadoro

Tre giorni di regate dal 23 al 25 aprile prossimi vedranno la partecipazione di Càpita, il daysailer accessibile con team inclusivi a bordo del locale sodalizio Tiliaventum che partecipa a questa competizione non specificatamente paralimpica, riservata ai mezzi nautici a vela con formula ORC, confermando ulteriormente che sport e mare sono di tutti e per tutti.

La presenza di Càpita nell’importante appuntamento dell’Alto Adriatico rientra nelle diversificate attività del progetto Sea4All che ha già visto raggiungere, sempre con equipaggi inclusiv,i il 2°posto di classe lo scorso anno ed anche due ottimi 1 posto di classe nelle edizioni 2020 e 2021 della locale Punta Faro Cup.

La sfida dell’edizione 2022 sarà sicuramente molto impegnativa per la presenza di blasonati team provenienti da tutta Italia che si cimenteranno nelle 5 prove in programma nella tre giorni, ma già il fatto di potersi confrontare in queste prestigiose occasioni è una soddisfazione enorme e un’inequivocabile segnale del miglioramento della fruibilità degli sport e realtà di mare e dell’incusione fattivamente possibile, grazie anche all’accessibilità delle strutture locali ospitanti, al monoscafo a vela Càpita gestibile in autonomia, allo spirito di accoglienza che contraddistingue la realtà lignanese in cui vengono abbattute barriere architettoniche, mentali ed anche economiche consentendo una serena quotidianità a tutte le persone.

Sa4All è un programma intenso che comprende open day, veleggiate, navigazioni, trasferimenti, team regata anche alla famosissima Barcolana, corsi, ma anche kite4all, sup4all, escursioni, occasioni aggregative e tanto altro durante tutto l’arco dell’anno dove la diversità viene colta come risorsa e opportunità con appaganti ricadute sociali.

Sea4All gode del Patrocinio di regione Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Turismo, Comune di Lignano Sabbiadoro e dell’indispensabile apprezzamento e supporto di Zampa Foundation, Marina Punta Faro Resort, Triride, Guidosimplex, Giotto Hearth Listener, Tecnolam Belluno, Intras Lignano, Triring, Eurobox, KeepSmart e tanti altri che di volta in volta si attivano per favorire tutte queste meravogliose attività

buon vento a tutti

http://www.tiliaventum.com