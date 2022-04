DOMANI 21 APRILE AL CIRCOLO CANOTTIERI BARION LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA TAPPA DI COPPA ITALIA 2022 CLASSE “DINGHY 12′” IN PROGRAMMA DAL 23 AL 25 APRILE A BARI

1a Tappa Coppa Italia r.l. Naz. 2022, Bari 23/24/25 Aprile 2022, Circolo Canottieri Barion

SAVE THE DATE – CONFERENZA STAMPA

Giovedì 21 aprile – ore 11 Circolo Canottieri Barion

Dal 23 al 25 aprile prossimi Bari sarà al centro del mondo dei Dinghy con la prima tappa di Coppa Italia. Ad organizzarla su delega del Comitato dell’VIII Zona FIV e mandato della classe sarà il Circolo Canottieri Barion Sporting Club, con il patrocinio del Comune di Bari.

Alla manifestazione parteciperanno circa sessanta imbarcazioni di grande prestigio, nazionale e internazionale. L’evento sarà presentato durante una conferenza stampa in programma per il prossimo 21 aprile alle ore 11 nei saloni del Circolo Canottieri Barion (Via Molo S. Nicola n°5, Bari).

Parteciperanno:

-Francesco Rossiello, presidente del Circolo Canottieri Barion

-Francesca Lodigiani, segretario di classe Dinghy 12’

-Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari;

-Alberto La Tegola, presidente VIII Zona FIV;

-Vincenzo Leone, contrammiraglio della Direzione Marittima della Puglia, della Basilicata Jonica e della Capitaneria di Porto di Bari