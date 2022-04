CARLO VITTOLI E ZENO MARCHESINI PRIMI NELLA TAPPA SLOVENA DI EUROCUP 29ER

LA SQUADRA 29ER DA DOMANI A OSTIA PER LA TERZA REGATA NAZIONALE

Carlo Vittoli e Zeno Marchesini hanno conquistato il primo posto nella tappa slovena dell’EuroCup 29er. L’equipaggio misto CV Bari – Fraglia Vela Malcesine ormai in barca insieme da diverso tempo ha sbaragliato la concorrenza di tedeschi e ungheresi fissandosi saldamente in testa alla classifica finale. Settantasei in tutto gli equipaggi che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. «Sono molto contento di come sia andata questa regata perché abbiamo dimostrato di essere in grado di fare belle prove sia con pochissimo vento i primi due giorni che con più aria il terzo – ha commentato Carlo Vittoli al rientro sui pontili del suo CV Bari -. Eravamo in totale poco meno di ottanta barche da tutta Europa. Ci siamo giocati prova per prova il primo posto con i tedeschi, molto bravi soprattutto con poca aria. Alla fine, siamo riusciti ad arrivare primi nell’ultimissima prova e mantenere così la testa della classifica».

Quella slovena è stata la terza tappa dell’EuroCup. La coppia Vittoli – Marchesini aveva già ottenuto un terzo posto a Barcellona nella prima tappa e il quarto nella seconda tappa a Hyeres in Francia. Le prossime prove sono sparse per l’Europa: Olanda, Danimarca, Germania e probabilmente i due non riusciranno a partecipare a tutte. Ma questo non è un problema. Del resto, queste sono regate di preparazione e test per gli eventi internazionali di maggiore importanza come europeo e mondiale che sono i veri obiettivi dell’equipaggio guidato dal tecnico del CV Bari Giordano Bracciolini.

E intanto la squadra 29er del CV Bari ora si trova a Ostia dove da venerdì 22 a domenica 25 aprile si disputerà la terza regata nazionale 29er. Accompagnati proprio da Bracciolini alla regata parteciperanno ben cinque equipaggi. Si tratta di Elettra Muciaccia e Sasha Ufnarovskaia; Ludovica Montinari e Martina Mazzeo; Alessandra Coco e Gianluca Capezzuto; Francesco Romani e Lorenzo D’Agostino e, naturalmente, Zeno Marchesini e Carlo Vittoli.