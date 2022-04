RIGONI DI ASIAGO AL MARINA DI SCARLINO CON LA SWAN TUSCANY CHALLENGE

Fino al 30 aprile Rigoni di Asiago accoglierà con “dolcezza” armatori ed atleti di una delle regate più prestigiose

E’ partito per Rigoni di Asiago, azienda leader di prodotti spalmabili biologi, il secondo appuntamento in programma con la vela per il 2022, dopo Melges World League. Fino al 30 aprile, presso il Marina di Scarlino, darà il benvenuto con le sue bontà bio agli equipaggi della Swan Tuscany Challenge, organizzata dallo Yacht Club Isole di Toscana. Sarà una regata di altissimo livello sia in mare che a terra, un perfetto mix tra performance ed eleganza.

Rigoni di Asiago e la vela, uomini d’impresa e uomini di mare. Due straordinarie realtà unite dalla stessa filosofia e dallo stesso amore per la natura.

L’azienda dell’Altopiano di Asiago punta infatti non solo all’alta qualità ma anche al rispetto del territorio e del ritmo delle stagioni, così da offrire prodotti che sia buoni per il consumatore e per l’ambiente. Un lavoro di squadra quello di Rigoni di Asiago che continua ad operare nel nome di una tradizione quasi centenaria e di un’innovazione che pone la ricerca al primo posto nelle scelte produttive.

Fino al 30 aprile, al Marina di Scarlino, sono attese 20 imbarcazioni del celebre cantiere Nautor’s Swan, divise nelle due classi: ClubSwan 50 e ClubSwan 36. Rigoni di Asiago accoglierà atleti ed armatori presso il proprio stand con golose colazioni a base dei suoi prodotti bio, Fiordifrutta e Nocciolata, con cui verranno farciti crostate e croissant. Non mancheranno inoltre le deliziose bevande Tantifrutti, autentici sorsi di gusto e di benessere. A tutti i partecipanti e ai vincitori Rigoni di Asiago riserverà dei dolci omaggi e cofanetti premio.

