Webinar Green Logistics DSV – 4 maggio 2022

Riduzione delle emissioni di CO2 e spinta verso un consumo più consapevole rappresentano le sfide principali per il futuro di logistica e trasporti e, come Gruppo leader nel settore, DSV ha una grande responsabilità verso la transizione verde.

Webinar “Green Logistics – Logistica sostenibile: Soluzioni e casi virtuosi”, per la presentazione di Green Logistics, il nuovo pacchetto di soluzioni DSV pensato per aiutare partner e clienti a ridurre l’impronta di carbonio della loro catena di approvvigionamento. L’appuntamento è per mercoledì 4 maggio alle ore 11:00.

Interverranno:

–Marco Rossini, Director, Legal, Insurance & Compliance, Italy DSV

-Meeta Mahajan, Senior Project Manager, Group Sustainability, Group Compliance DSV

-Fabiano Villa, Director, Sales, Solutions, Italy DSV