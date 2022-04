WOLTERS KLUWER: SUCCESSO PER IL NOTARO TEAM

NELLA PRIMA TAPPA DEL CAMPIONATO J/70 ITALIAN CLASS CUP 2022

Milano– Notaro Team, l’equipaggio del talentuoso Luca Domenici – notaio, timoniere ed armatore romano – sponsorizzato anche quest’anno da Wolters Kluwer Italia e NotaioNext, conquista la terza posizione nella classifica generale, classificandosi primo tra gli italiani, alla prima tappa della J/70 Italian Class Cup 2022 di Punta Ala.

“Sono molto soddisfatto di essere tornato in barca e di essere subito salito sui primi gradini del podio come negli anni precedenti – ha commentato il Notaio Luca Domenici. – L’equipaggio ha trovato fin dalla prima regata la giusta armonia e la voglia di ottenere un risultato positivo, posizionandosi primo tra gli italiani. Ringrazio tutta la mia famiglia che mi ha sempre supportato, il nuovo Top Team e lo sponsor Wolters Kluwer Italia che con NotaioNext è al nostro fianco in questa sfida. Mi auguro di continuare a superare le aspettative anche nelle prossime tappe”.

Dopo Punta Ala, il calendario delle regate della J/70 Italian Class 2022 prosegue con le tappe di Alassio, dal 20 al 22 maggio, e Rimini, dal 17 al 19 giugno, e si concluderà a Riva del Garda dal 15 al 17 luglio. La grande sfida del “Notaro Team”, sarà poi in autunno a Montecarlo dove sarà tra i protagonisti del Campionato del Mondo della classe J/70 organizzato dallo Yacht Club di Monaco.

“Un primo successo in questa nuova stagione del nostro Notaro Team grazie all’abilità del Notaio Luca Domenici e del suo equipaggio – dichiara Giuseppe Muscio, Marketing Manager di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia. – Auguriamo a Luca e al suo equipaggio di proseguire così, grazie all’energia e alla determinazione che ci contraddistingue”.

