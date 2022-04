Cala il sipario allo Yacht Club Isole di Toscana sulla Swan Tuscany Challenge

Con 10 prove disputate e uno straordinario turnover di vincitori, al tedesco HATARI va la vittoria tra i ClubSwan 50 e al monegasco GSPOT quella tra i ClubSwan 36.

Scarlino-Risultati finali indecisi fino all’ultima prova, e grande emozione fino all’ultima strambata per vedere decretati i vincitori di Swan Tuscany Challenge.

Stella Maris di August Schram ha condotto la classifica per quasi tutta la manifestazione, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto, con il sempre costante Hatari (Marcus Brennecke) proprio sulla sua poppa per riuscire alla fine a soffiargli la vittoria assoluta.

Nel frattempo la vincitrice della decima e ultima prova, Giuliana di Alberto Franchi, si è assicurata il 3° posto sul podio dopo una settimana di ottime prestazioni.

La vittoria di Hatari è stata tanto più notevole in quanto sono stati in grado di rimontare da una brutta partenza nel primo giorno di regata quando sono stati penalizzati per un’infrazione al regolamento.

La storia nella classe ClubSwan 36 è stata di una battaglia altrettanto serrata, con G-Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio che ha ottenuto i parziali 1-2 nelle ultime due prove per rpotendo quindi superare il team di Mamao.

La squadra brasiliana di Haakon Lorentzen ha concluso in grande stile lo Swan Tuscany Challenge, vincendo l’ultima prova, ma un quarto posto nella prima prova della giornata li ha lasciati a due punti da Gspot. Facing Future, del turco Mehmet Taki ha invece ottenuto il gradino più basso del podio.

Si è quindi conclusa una settimana di regate straordinarie, con condizioni meteorologiche favorevoli, e velisti felici si preparano a lasciare Marina di Scarlino che per un po’ è stata a casa lontano da casa.

Ora poche settimane e tutti gli sforzi dell Yacht Club Isole di Toscana si profonderanno per il Campionato Nazionale Flying Dutchman, che si terrà dal 17 al 19 giugno.

Lo Yacht Club Isole di Toscana conta sul supporto del Comune di Scarlino, di Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service e Resort Baia Scarlino.

Ad affiancare la stagione del Club, il consolidato rapporto con l’azienda di eccellenza Rigoni di Asiago, con la quale la passione per il mare, l’ambiente e le energie pulite sono valori condivisi.

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE.



CLICCA QUI PER CONSULTARE IL CALENDARIO REGATE 2022



EN

The curtain falls at the Yacht Club Isole di Toscana on the Swan Tuscany Challenge

With 10 races disputed and an extraordinary turnover of winners, the German HATARI goes the victory among the ClubSwan 50 and the Monegasque GSPOT the one among the ClubSwan 36.

Scarlino-Final results still in the balance on the last legs of the concluding races, with excitement till to the last gybe.

August Schram’s Stella Maris went for broke and led the fleet on several occasions, but ultimately had to settle for second place – with the ever-consistent Hatari (Marcus Brennecke) right on her transom to take third place and the overall win.

Meanwhile the winner of the 10th and final race, Alberto Franchi’s Giuliana, secured 3rd place on the podium after a very good-performing week.

Hatari’s victory was all the more remarkable as they were able to comeback from a poor start on the first day of the regatta when they were penalised for a racing infringement.

The story in the ClubSwan 36 class was also of an equally close battle, with Giangiacomo Serena di Lapigio’s G-Spot getting 1-2 scoreline in the final two races to overhaul the overnight leader Mamao.

Haakon Lorentzen’s Brazilian team finished the Swan Tuscany Challenge in style, on winning the last race, but a fourth place in the first race of the day left them two points adrift of G-Spot at the finish. Mehmet Taki’s Turkish-flagged Facing Future took the lowest step of the podium.

One week of extraordinary racing, with beautiful weather conditions then came to an end, and happy sailors get prepared to leave Marina di Scarlino that was home-away-from-home for a while.

Now a few weeks and all efforts into the Flying Dutchman National Championship, to be held from June 17 to 19.

The Yacht Club Isole di Toscana counts on the support of the Municipality of Scarlino, Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service and Resort Baia Scarlino.

To support the Club season, the consolidated relationship with the company of excellence Rigoni di Asiago, with which the passion for quality, sea, environment and clean energy are shared values.

CLICK HERE FOR THE SCORING.

CLICK HERE FOR YCIT RACING CALENDAR.

Foto: CSR | STUDIO BORLENGHI