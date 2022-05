Il Rainbow Team fa sul serio: domenica 8 maggio le prime gare ufficiali

I piloti della scuderia casalese impegnati in Formula Junior Èlite e GT30

L’attesa è finita, così come lo è il tempo delle esitazioni. Dopo i mesi di stop e duri weekend di test (anche con temperature ostiche) per il Rainbow Team di Casale è arrivato il momento di fare sul serio: domenica 8 maggio a Chignolo Po i giovani piloti monferrini affronteranno le acque del Grande Fiume nelle prime gare ufficiali valide per i campionati nazionali di Formula Junior Èlitè e di GT30 organizzati dalla Federazione Italiana Motonautica.

Inutile nascondersi: il team casalese si presenta a questo appuntamento con grandi ambizioni, forte soprattutto dei successi collezionati negli anni. A gareggiare in Formula Junior Èlite saranno infatti Giulio Rimondotto, già campione italiano nel 2020, Giovanni Merlo, i fratelli Francesco e Vincenzo Galofaro e il veneziano Nicolò Cosma (quarto in graduatoria nel 2021). L’obiettivo, in questo caso, sarà occupare, ancora una volta, i primi posti della classifica: «Le premesse sono molto buone – spiega Fabrizio Bocca, team principal e campione del mondo di Formula 1 nel 1992 – i ragazzi si sono impegnati molto in queste settimane e abbiamo tutte le carte in regola per fare bene».

E l’asticella si alza ancora di più se si parla di GT30, categoria in cui il Rainbow Team può vantare tra le sue fila il campione nazionale in carica Oleg Bocca. Ma a provare a mantenere il titolo in Monferrato saranno due casalesi d’adozione: lo stesso Cosma, che sarà dunque impegnato su due fronti, e il comasco Guglielmo Martinelli, che nell’ultima gara del 2021 aveva fatto intravedere un grande potenziale: «Anche quest’anno puntiamo al titolo nazionale – conferma la team manager Elisa Bocca – Guglielmo e Nicolò hanno ampiamente dimostrato il loro talento. Oleg, anche se correrà in un’altra categoria, sarà con i compagni per supportarli e sostenerli con consigli e suggerimenti, dato che Martinelli correrà proprio con quella che l’anno scorso è stata la sua imbarcazione».

E il giovane campione italiano? Nel 2022 Bocca si concentrerà esclusivamente sulla Formula 4, per continuare il percorso di crescita e confermarsi astro nascente della motonautica. Anche per lui sono iniziati i test, in preparazione di una stagione che si prospetta ricca di emozioni ma anche di appuntamenti. Gli impegni non si limitano alle singole giornate di gara: l’intera squadra monferrina è già al lavoro per l’organizzazione del Water Festival che andrà in scena al lago di Viverone e di giornate dedicate ai più giovani, per avvicinare sempre di più la comunità casalese a questo fantastico e adrenalinico mondo.