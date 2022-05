NELLA “RS21 CUP YAMAMAY” ACT 2 DI SAN REMO, LA RIVINCITA DI PIETRO NEGRI E “STENGHELE”

San Remo – Nel Mar Ligure di Ponente, Pietro Negri, si è preso la rivincita nella seconda tappa del circuito nazionale di vela “RS21 Yamamay Cup”. L’armatore dell’RS21 “Stenghele”, secondo ma a pari punti con il vincitore nella regata d’apertura a Porto Ercole, è stato invece il protagonista assoluto a San Remo nell’Act2 organizzato dal locale Yacht Club con la professionalità di sempre. Purtroppo il poco vento non ha permesso lo svolgimento di tutto il programma ma le tre prove disputate sono state combattute e incerte sino alla fine.

Negri – che a San Remo ha potuto contare sull’apporto di Matteo Ivaldi oltre che di Giovanni Meloni al timone e Camilla Cordero di Montezemolo – ha conquistato due delle tre prove disputate che, con anche un secondo posto, gli hanno permesso di vincere con ampio vantaggio sul secondo classificato.

Un successo tra l’altro importante perché ha portato “Stenghele” al comando ella classifica provvisoria Open (velisti professionisti di Gruppo 3 élite) della “RS21 Yamamay Cup”.

Al secondo posto “Caipirinha”, Campione d’Europa in carica, di Martin Reintjes – con Giulio Desiderato, Francesco Rubagotti e Alberto Bolzan – al rientro in classe dopo aver disertato il debutto di Porto Ercole. Per loro la vittoria in prova tre e due piazzamenti: sesto e terzo posto parziali.

Il terzo gradino del podio è andato invece a “Diva” della famiglia Battistella con al timone Andrea e in equipaggio Ferdinando Battistella, Francesco Gabbi e Karlo Hmeljak. Per loro un secondo, un quarto e un quinto posto, ma soprattutto sono arrivati buoni segnali di crescita del gruppo. Nella prossima tappa di Rimini è già annunciata una barca in più del team per una sfida in casa Battistella: padre contro figlio.

Sfortunato a San Remo il vincitore della tappa d’apertura, Gianluca Grisoli al timone di “Beyond Freedom”, che per un solo punto si è dovuto accontentare questa volta del quarto posto pur disputando ottime prove e pagando forse nella prova conclusiva le condizioni di vento debole.

In crescita, con un nuovo “gioco” di vele, Davide Casetti presidente dell’Italian Class RS21 con il suo “Hidrogeno 21” che ha sfiorato il podio nell’ultima prova.

Nella graduatoria “Corinthian” (velisti di Gruppo 1, non professionisti) successo per “Stick N’ Poke” di Federica Archibugi (con Gabriele Rosati d’Amico, Filippo Baldassari e Matteo Morellina) brillante quinta assoluta. Ha preceduto “Code Zero Sailing Team” di Vincenzo Liberati (stoico al timone con un menisco rotto…) e Michele Voghi con il suo “Spitfire”. Nella classifica generale Corinthian, dopo due ACT, Liberati mantiene il comando ma con soli tre punti sull’Archibugi: sarà lotta.

Ma ecco la classifica dell’Act2 di San Remo: 1. “Stenghele” (Pietro Negri – Cv Torbole Tn – 1/1/2 i piazzamenti); 2. “Caipirinha” (Martin Reintjes – Fraglia Vela Desenzano Bs – 6/3/1); 3. “Diva” (Andrea Battistella – Uv Maccagno Va – 2/4/5); 4. “Beydon Freedom” (Gianluca Grisoli – Cnam Alassio – 3/2/7); 5. “Stick N’Poke” (Federica Archibugi – Sef Stamura An – 4/5/9 – 1° Corinthian); 6. “Brezzolina” (Luigi Stoppani – Yc Costa Smeralda – 12/6/3); 7. “Hidrogeno 21” (Davide Casetti – Lni Mandello Lario – 11/8/4); 8. “Torpyone” (Edoardo Lupi – Varazze Club Nautico – 5/12/8); 9. “Code Zero Sailing Team” (Vincenzo Liberati – Cn Sanbenedettese – 7/11/13); 10. “Dream Team” (Giacomo Vernocchi – YC Rimini – 10/16/6); 11. “Spitfire” (Michele Voghi – Canottieri Domaso – 8/10/14); 12. “Reset” (Roberto Iorio – Lni Mandello – 9/14/10); 13. “Dark And Stormy” (Liam Willis – GBR – 17/9/12); 14. “Jm” (Marco Valerio Mattiello – Cn Marina della Lobra Na – 15/15/11); 15. “Asante Sana” (Claudio Dutto – Lni Riva del Garda Tn – 18/7/17); 16. “Frizzo” (Stefano Righini – Compagni Vela Venezia – 14/13/15); 17. SVML (Flavio Nappi – Circolo Remo e Vela Napoli – 13/18/18); 18. “Nox Racing Team” (Pier Andrea Nocella – Yacht Club Porto Rotondo – 16/17/16).

Il podio Corinthian: 1 “Stick N’Poke” (Federica Archibugi); 2. “Code Zero Sailing Team” (Vincenzo Liberati); 3. “Spitfire” (Michele Voghi – Canottieri Domaso).

Il podio della classifica Open dopo gli ACT 1 e 2: 1. “Stenghele” (Pietro Negri) p. 12; 2. “Beydon Freedom” (Gianluca Grisoli) p.18; 3. “Diva” (Andrea Battistella) p.28.

Il podio della classifica Corinthian dopo gli ACT 1 e 2: 1. . “Code Zero Sailing Team” (Vincenzo Liberati) p.40; 2 “Stick N’Poke” (Federica Archibugi) p.43; 3. “Jm” (Marco Valerio Mattiello) p.72.

La stagione, che porterà all’assegnazione della “RS21 Cup Yamamay”, prevede in tutto 5 Act in altrettante tappe: dopo Porto Ercole e Sanremo sarà la volta di: Rimini (10-12 giugno), Malcesine (29- 31 luglio) con atto conclusivo dal 30 settembre al 2 ottobre a Puntaldia in Gallura dove verrà assegnato il titolo italiano.

Anche per l’Act 2 della “RS21 Cup Yamamay” sono state disputate regate ad impatto ambientale “zero” emissioni di CO2, grazie alla certificazione di Up2You (società, leader nell’ambito dell’azzeramento delle emissioni di CO2) partner della “RS21 Cup Yamamay”.

Durante le regate di San Remo, come previsto per tutti gli eventi della Cup, sono state utilizzate le innovative boe elettriche di Mark Set Bot gestite da SeaDis BV che hanno permesso di sfruttare le brevi finestre di vento posizionando velocemente e con precisione il campo di regata. E per restare in tema ambiente ha riscosso consensi anche l’iniziativa a terra proposta da “A Buon Rendere” che ha organizzato l’after-race di sabato in food delivery con packaging returnable in perfetto stile sostenibilità “RS21 Cup Yamamay”

I partners della stagione 2022 degli RS21, oltre al già citato Yamamay come title-sponsor, sono: main-sponsor Hotel Serena; Gold sponsor: Guglielmi Rubinetterie, Negrinautica e Code Zero Digital; Silver sponsor: Gottifredi Maffioli, Biova Beer e A Buon Rendere; Partner for sustainability: One Ocean Fondation e UP2You; Official supplier: Free Ride Cosmetics, Rivelami, Forti Oggetti e Sailmon.

Foto: Code Zero/Digital AB Sailing Media