VITTOLI E MARCHESINI CONVOCATI AL MONDIALE YOUTH 29ER PER RAPPRESENTARE L’ITALIA

Ancora un successo per Carlo Vittoli (CV Bari) e Zeno Marchesini (Fraglia Vela Malcesine) che nel weekend hanno conquistato il secondo posto alla tappa Eurocup classe 29er di Workum. E c’è di più. Vittoli e Marchesini sono anche stati convocati dalla Federazione Italiana Vela per rappresentare l’Italia come equipaggio maschile al campionato del mondo Youth in programma in Olanda a The Hague dall’8 al 15 luglio. Dal 9 al 14 giugno i due atleti parteciperanno anche al raduno a Talamone con tutti i convocati al campionato del mondo Youth per l’Italia.

«Per i nostri atleti ed in particolare per Carlo Vittoli noi dirigenti nautici del Circolo della Vela non possiamo che essere contenti dei risultati ottenuti ed auspicare una continuità degli stessi in una logica di serrato allenamento per il raggiungimento di obiettivi stagionali di alto livello» commenta il consigliere nautico Roberto Ranito.

Terminata anche la terza regata Nazionale WASZP a Bellano (Lecco), organizzato dal CV Bellano. Secondo posto Under 20, e nono posto generale per Gianluca Capezzuto, mentre Marco Corrado ha concluso terzo Under 20 e undicesimo in classifica generale.

Anche la squadra Optimist del CV Bari è stata impegnata nella terza tappa del campionato zonale a Santa Caterina di Nardò. Qui nel gruppo Juniores Zoe Muciaccia del CV Bari ha conquistato il primo posto femminile e sesto generale, seguita da Martina Volpicella, seconda femminile e ottava generale e MariaCarla Montanaro, 14esima in generale. Quarto posto in classifica generale per Pasquale Loizzi seguito da Gianmarco Russo settimo, e poi Mattia Cantoro diciannovesimo. Per i cadetti quarto posto per Marco De Nicolò, sesto per Aurora Montanaro e settimo per Michele De Michele. Assente invece Francesco Carrieri, impegnato sul lago di Garda per il raduno della squadra nazionale in preparazione per il mondiale classe Optimist.