Presunti episodi di aggressione e molestie sessuali in navigazione

Due ‘Guardiamarina’ dell’US Merchant Marine Academy hanno intentato cause civili contro Maersk Line Ltd per presunti episodi di aggressione sessuale e molestie sessuali in navigazione

New York. La Maersk Line, Limited è stata colpita da due cause legali secondo cui la Compagnia di navigazione non è riuscita a proteggere i marinai della Merchant Marine Academy degli Stati Uniti da aggressioni sessuali e molestie.

Le denunce, depositate presso il Tribunale dello Stato di New York contro Maersk Line, Limited, affermano che Maersk non è riuscita a proteggere adeguatamente i Guardiamarina della Merchant Marine Academy degli Stati Uniti da aggressioni e molestie sessuali mentre lavoravano a bordo delle navi Maersk nell’ambito del programma “Sea Year” dell’USMMA.

La prima delle querelanti, l’attuale senior USMMA Hope Hicks, si è identificata per la prima volta come “Midshipman-X”, l’anonimo sopravvissuto ad aggressioni sessuali la cui storia di abusi in corso ha rianimato il dibattito su come salvaguardare la sicurezza personale per cadetti, durante il tirocinio a bordo di navi mercantili. Sebbene i membri dell’equipaggio e gli Ufficiali della nave fossero presumibilmente a conoscenza delle molestie, nessuno è intervenuto o ha denunciato la cattiva condotta.

Nel secondo caso correlato, si conosce solo l’appellativo di “Midshipman-Y”; si sostiene di aver subito gravi molestie sessuali mentre era in voyage – training sulla stessa nave della Hicks, un anno dopo la presunta aggressione. Entrambi i casi sono rappresentati dallo Studio Sanford Heisler Sharp e Maritime Legal Solutions.

La Hicks era l’unica donna a bordo della ro/ro ‘Alliance Fairfax’ gestita da MLL (Maersk Line, Limited) durante il suo tirocinio per il Sea Year 2019, e all’epoca aveva 19 anni.

Nella denuncia, la Hicks sostiene di essere stata violentata dal primo Ufficiale di macchina a bordo, dopo che le aveva fornito alcol e l’aveva incoraggiata a bere pesantemente.

Nella sua denuncia si afferma che la MLL “era compiacente e non aveva ottemperato riguardo ai suoi doveri di prevenzione di aggressioni sessuali e molestie”.

La causa sostiene che – sulla base di comunicazioni interne – Maersk era consapevole del fatto che i sondaggi dei cadetti hanno mostrato che “SASH è dilagante” – (fenomeno detto dello Screening Assessment for Stalking And Harassment = Valutazione di screening per stalking e molestie) – e avrebbe quindi dovuto prevedere il rischio di aggressione sessuale per una donna di 19 anni a bordo di una nave piena di uomini più anziani. La denuncia sostiene anche un modello sistemico di consumo di alcol a bordo di Alliance Fairfax e l’applicazione inefficace della politica di “tolleranza zero”di MLL contro il consumo di alcol in corso.

La causa si basa in parte su un’affermazione d’inidoneità alla navigazione: afferma che, presumibilmente non prendendo provvedimenti per gestire il rischio di aggressione sessuale, la MLL non ha fornito alla giovane Hicks una nave idonea alla navigazione su cui lavorare, un dovere che in genere spetta all’armatore.

La causa sostiene anche violazioni della legge sui diritti umani dello Stato di New York. “Parlare contro una potente società è intimidatorio, motivo per cui, fino a questo punto, la Hope ha rifiutato di rivelare la sua identità, optando invece per il soprannome di “Midshipman-X”, ha affermato Christine Dunn, partner di Sanford Heisler Sharp e consulente legale per i querelanti. “Ma, oggi, la Hope si sta identificando pubblicamente nel tentativo di cercare giustizia per l’aggressione sessuale e le molestie che lei e altri, come la “Midshipman-Y”, hanno subito a bordo delle navi Maersk”.

L’anno scorso, scrivendo in una lettera aperta come Guardiamarina-X, la Hicks ha descritto il suo calvario in dettaglio , suggerendo che non era l’unica vittima. Nel suo resoconto anonimo, ha affermato di essere a conoscenza di altri cinque casi di aggressione sessuale che coinvolgono gli aspiranti Guardiamarina dell’USMMA.

Dopo una simile pubblicazione, il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha sospeso il programma Sea Year –training per la seconda volta in cinque anni. Inoltre, la società madre di MLL, AP Moller-Maersk, ha avviato un’indagine sulle circostanze dell’incidente e ha sospeso cinque marinai americani che avevano prestato servizio sulla nave di Hicks.

“Il modo in cui è descritto l’incidente non è solo contrario alla normale decenza, ma anche in particolare ai nostri valori e a ciò che rappresentiamo in Maersk”, ha detto Palle Laursen, responsabile tecnico dell’APMM, al quotidiano danese Berlingske.

Le due cause affermano entrambe che MLL era la proprietaria di Alliance Fairfax. I registri mostrano che MLL è l’operatore, mentre il gestore è ISM e il titolare del contratto del programma di sicurezza marittima per la nave. Tuttavia, l’Armatore non è Maersk, ma Wilmington Trust Co. (come fiduciario) e Hoegh Autoliners Shipping AS, molto noto in ambito IMO. La nave ‘Alliance Fairfax’ è una dei tre ro/ro affiliati ad Alliance Navigation, una sussidiaria di Hoegh Autoliners che fornisce servizi di bandiera degli Stati Uniti dal 2005. È inoltre affiliata a Farrell Lines, una sussidiaria di MLL che collabora con Alliance Navigation per gestire le stesse tre navi. Solo MLL è nominato nelle due cause è questo non corrisponde a verità.

Intanto, la Maersk Line, Limited e le altre due Compagnie di navigazione che partecipano al programma Sea Year (Crowley e American Presidents Line) hanno dovuto adottare e far rispettare procedure per proteggere dalle aggressioni sessuali e dalle molestie dei Guardiamarina dell’USMMA a bordo delle loro navi.

Nota storica: L’United States Merchant Marine Academy è un’Accademia di servizio federale che educa e laurea leader che s’impegnano a servire la sicurezza nazionale, il trasporto marittimo e le esigenze economiche degli Stati Uniti, come Ufficiali della Marina Mercantile autorizzati e Ufficiali incaricati delle Forze Armate. I diplomati dell’Accademia rispettano il motto: “Acta Non Verba” o “Fatti non parole”. Il corso è arricchito dall’esperienza dell’Academy’s Sea Year, che offre ai Guardiamarina l’opportunità di acquisire esperienze pratiche e reali a bordo di navi commerciali o militari che navigano verso i porti di tutto il mondo.

I termini “Midshipman” e “Cadet” sono usati in modo intercambiabile in mare. Entrambi hanno all’incirca lo stesso significato. Storicamente, “Midshipman” era un termine dato a un Allievo Ufficiale a bordo di navi della Marina statunitense che doveva dormire “a centro nave” (nella cabina sita a metà nave – midship – dove vivevano gli Ufficiali di coperta). Il termine “Cadet”, originario dalla Francia – Allievo in Italia – era applicato invece ai giovani uomini e donne che dovevano imparare a diventare Ufficiali. In seguito alla riorganizzazione della Riserva Navale nel 1938, “Cadet” fu utilizzato dallo Stato e Accademie Marittime Federali. Nel 1942, tutti i cadetti furono nominati “Guardiamarina” nella Riserva Navale. L’Armed Forces Act del 1952 abolì le varie classificazioni delle precedenti leggi sulla Riserva Navale e fu sostituita come componente di Riserva della Marina. Nel 1964, un Memorandum (MOA) tra la US Merchant Marine Academy e la Marina ha ripristinato il termine “Midshipman”.

Il Maritime Education and Training Act del 1980 ha incaricato il Segretario della Marina di mantenere Dipartimenti di Scienze Nautiche presso le Accademie Marittime Statali e Federali designate. Di conseguenza, il Capo dell’Istruzione per le Operazioni Navali (serie OPNAV 1534.1) ora include il Guardiamarina presso le Accademie Marittime Statali e Federali come parte della Marina Mercantile Programma di Riserva (MMR): riconoscendo il ruolo della Marina nella formazione di giovani uomini e donne a diventare sia Ufficiali della Marina Mercantile, sia Ufficiali della Riserva Navale. Si segnala che l’aquila MMR, indossata sul petto di ogni Guardiamarina, è una replica dell’aquila che adorna la poppa dell’USS Constitution, ancora la più antica nave commissionata della flotta della US Navy.

Abele Carruezzo