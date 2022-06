La Compagnia della Vela sul gradino più alto del podio con FEVER, il Dragone del socio Klaus Diederichs, al Mondiale Dragoni 2022

Tanti equipaggi di campioni scesi in acqua a Kühlungsborn in Germania per il Campionato del Mondo classe Dragoni.

Oro per il tedesco Klaus Diederichs, socio della Compagnia della Vela, su FEVER. A bordo anche il fuoriclasse italiano Diego Negri.

Kühlungsborn-Klaus Diederichs, socio della Compagnia della Vela, a bordo di FEVER assieme a Diego Negri – Campione del Mondo della classe Star in carica – e Lea Jamie, è Campione del Mondo della Classe Dragone.

Cinquantuno equipaggi iscritti, tra cui tanti olimpionici e professionisti della vela, si sono sfidati a largo di Kühlungsborn, nelle acque del mar Baltico in Germania. Un Campionato del Mondo lungo sei giorni di regate, con dieci prove disputate in condizioni di vento variabile tra i 6 e i 20 nodi.

Klaus Diederichs e il suo equipaggio, freschi della recente vittoria del Marblehead Trophy, prestigioso trofeo della classe Dragone strappato dalle mani Royal Danish Yacht Club a Copenaghen lo scorso 26 maggio e che verrà rimesso in palio dalla Compagnia della Vela a Venezia nel 2023, conquistano il titolo di Campioni del Mondo dopo la medaglia di bronzo nel 2019 a Freemantle (AU) e l’oro 2013 a Weymouth (UK).

Al secondo posto l’equipaggio turco Provezza Dragon, con l’inglese Andrew “Andy” Beadsworth al timone, due campagne olimpiche alle spalle in classe Soling (Atlanta 1996 e Sydney 2000) e già campione del Mondo Dragone nel 2019 assieme al suo compagno Simon Fry, velista professionista su TP52 e in Volvo Ocean Race. Terza posizione per lo svizzero Wolf Waschkuhn, già campione Europeo di classe Dragone 2022.

In classifica tanti i nomi della vela mondiale presenti tra cui, in sesta posizione, l’australiano Peter Gilmour, veterano dell’ America’s Cup e 4 volte Campione del Mondo di Match Race. A seguire in settima posizione George Leonchuk, velista ucraino argento olimpico in 49er ad Atene 2004, assieme a Lars Hendriksen, velista danese che ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Infine, in decima posizione, Kim Andersen, ex Presidente della Federazione Internazionale della Vela.

Grande soddisfazione, dunque, per Klaus Diederichs e per il suo equipaggio che si confermano al vertice di una classe estremamente competitiva e che nel 2023 dovranno difendere sia il Marblehead Trophy che il titolo di Campioni del Mondo. Il presidente della Compagnia della Vela Pier Vettor Grimani ha commentato con orgoglio e soddisfazione il prestigioso risultato, sottolineando che il Club si sta già preparando a festeggiare il suo campione e il tutto equipaggio di FEVER al loro ritorno a Venezia.

Klaus Diederichs, socio RORC e CDV, attivo nella vela da 60 anni su derive, e cabinati. Armatore di uno Swan 45 e di un Dragone. Con il suo Dragone ha vinto il Campionato Mondiale nel 2013 ed è arrivato terzo al Mondiale 2019. Ha vinto la Edinburgh Cup nel 2010 e il Marblehead Trophy nel 2022. Con il suo Swan 45 si è laureato Campione del mondo nel 2019, è arrivato secondo nel 2009 e terzo nel 2021. Campione europeo nel 2005. Vincitore di classe del Fastnet 2003, Giraglia e Middle Sea Race del 2009. Ha percorso più di 15000 miglia nei tre principali oceani e più di 2500 circumnavigando la Patagonia.

Diego Negri fiorisce sportivamente tra le fila delle Fiamme Gialle, ha regatato in Laser a Sydney 2000 e ad Atene 2004, dopodiché si è trasferito nella classe Star, partecipando alle Olimpiadi di Pechino 2008. In questa categoria, oltre al titolo di Campione del mondo in carica, vanta 5 titoli continentali fra Eastern e Western Hemisphere (l’ultimo vinto ad aprile 2022) e oltre 10 titoli italiani.

Lea Jamie esperto velista e rinomato velaio britannico, vincitore di vari campionati nazionali su deriva e protagonista di varie stagioni a livelli apicali mondiali nella monotipia più competitiva, nella fattispecie J Boats e Melges nelle loro più svariate declinazioni, senza per questo disdegnare i principali eventi di barche storiche.