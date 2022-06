Vanzetti Engineering partecipa a Gastech 2022 (Fiera Milano, 5-8 settembre 2022), allo stand 13D21, con la propria gamma di pompe criogeniche sommerse per GNL della serie ARTIKA.

Cavallerleone– Vanzetti Engineering partecipa a Gastech 2022, la fiera internazionale a sostegno dell’industria del gas, del GNL, dell’idrogeno e dell’energia, in programma a Milano dal 5 all’8 settembre.

A Gastech 2022 Vanzetti Engineering esporrà allo stand 13D21 le proprie pompe criogeniche sommerse per gas naturale liquefatto della serie ARTIKA, dal modello più piccolo ARTIKA 120-3S al più grande ARTIKA 300-2S, fino al prototipo della nuova pompa ARTIKA 400 a 1 stadio, attualmente in fase di sviluppo. Con una portata fino a 546 m3/h, il modello ARTIKA 400 andrà a completare l’attuale offerta di pompe sommerse per GNL progettate da Vanzetti Engineering.

Le caratteristiche proprie delle pompe ARTIKA includono la concezione senza guarnizione, con i cuscinetti dei motori lubrificati in permanenza dal gas naturale liquefatto, che consente il mantenimento di condizioni di freddo per operazioni di avvio e stop veloci ed efficienti, e una bassa frequenza di manutenzione grazie all’assenza di elementi soggetti a usura.

Le pompe criogeniche sommerse per gas naturale liquefatto della serie ARTIKA, disponibili in configurazione monostadio o multistadio (2, 3, 4 o 6), sono progettate per lavorare sommerse in criostato o in serbatoio criogenico, sono adatte ad un utilizzo continuo e discontinuo, offrono helical inducer per minimizzare il valore di NPSH, motore integrato da utilizzare con inverter/VFD GNL, e rumorosità ridotta (<80dB).

I modelli di pompe sommerse ARTIKA sono pensati per rifornimenti di GNL con diverse portate e pressioni. Ad esempio, per le stazioni di rifornimento GNL in ambito automotive, Vanzetti Engineering propone la pompa sommersa ARTIKA 160 utilizzabile per uno o due erogatori GNL.

La pompa ARTIKA 120-3S è la più piccola della serie e trova applicazione soprattutto in ambito navale.

L’ARTIKA 200-4S può garantire una portata di oltre 30 m3/h a 35 bar, mentre l’ARTIKA 200-6S è in grado di raggiungere anche 55 bar di pressione differenziale. Entrambi i modelli trovano applicazione, ad esempio, nel settore navale per i progetti FSRU (Floating Storage Regasification Units).

Per soddisfare le esigenze di applicazioni per il trasferimento di gas naturale liquefatto in terminali di piccola e media taglia, è disponibile il modello ARTIKA 300, in configurazione a 1 o 2 stadi, che può raggiungere i 270 m3/h di portata.

EN

Vanzetti Engineering participates at Gastech

Vanzetti Engineering will participate at Gastech 2022 (Fiera Milano, 5-8 September 2022), stand 13D21, with its range of ARTIKA series submerged cryogenic pumps for LNG.

Cavallerleone– Vanzetti Engineering will participate at Gastech 2022, the international trade fair for the gas, LNG, hydrogen and energy sectors scheduled to take place in Milan from 5 to 8 September.

Vanzetti Engineering will exhibit its ARTIKA series submerged cryogenic pumps for liquefied natural gas at stand 13D21. The models on show will range from the smallest ARTIKA 120-3S to the largest ARTIKA 300-2S and will include the prototype of the new single stage ARTIKA 400 pump, which is currently under development. With a flow rate of up to 546 m3/h, the ARTIKA 400 will complete the current range of submerged LNG pumps designed by Vanzetti Engineering.

The features of ARTIKA pumps include the seal-less concept with the motor bearings permanently lubricated by liquefied natural gas, which allows a permanent cold condition for quick and efficient starting and stopping and a low maintenance frequency due to the absence of wear parts.

The ARTIKA series submerged cryogenic pumps for liquefied natural gas are available in one-stage or multi-stage configurations (2, 3, 4 or 6). They are designed to work submerged in cryostats/sumps or in cryogenic tanks and are suitable for continuous and discontinuous operations. They feature helical inducers to minimize NPSH requirements, integrated motors to be used with inverter/VFD LPG and low noise (< 80dB) during operations.

ARTIKA submerged pumps are designed to supply LNG at different flow rates and pressures. For example, for automotive sector LNG refuelling stations, Vanzetti Engineering proposes the ARTIKA 160 submerged pump that can be used for one or two LNG dispensers.

The ARTIKA 120-3S is the smallest pump in the series and is used in marine sector applications.

The ARTIKA 200-4S can deliver a guaranteed flow rate of over 30 m3/h at 35 bar, while the ARTIKA 200-6S is even able to reach a differential pressure of 55 bar. Both models can be used in marine sector applications for FSRU (Floating Storage Regasification Units) projects.

In order to meet the needs of applications that transfer liquefied natural gas to small and medium size terminals, the ARKITA 300 is available in a 1 or 2 stage configuration, which can reach a flow rate of up to 270 m3/h.