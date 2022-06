Presentata, in Regione, l’11a edizione di XMasters: l’evento degli sport “adrenalinici” di Senigallia

Acquaroli: “Opportunità per far conoscere il territorio”

Dal 16 al 24 luglio la spiaggia di velluto di Senigallia torna a ospitare XMasters, kermesse di action sport che fonde wellness e divertimento, deejay set e momenti di riflessione su inclusività e ecosostenibilità all’interno di oltre 40 mila metri quadrati in riva al mare. Uno degli eventi di punta del calendario estivo fonderà benessere e intrattenimento, facendo assaporare anche il lato sportivo delle Marche con un respiro internazionale, grazie alla straordinaria capacità attrattiva della kermesse dedicata allo sport e non solo. Iniziative come questa, ha evidenziato il presidente della Regione Francesco Acquaroli, “rappresentano un’opportunità per far conoscere le nostre bellezze e l’attrattività delle Marche, con un evento di caratura internazionale, ospitato da una città preparata e pronta a questi contesti ma che, a causa della pandemia, aveva dovuto sospendere tale vocazione. È anche un riconoscimento a chi ha saputo costruire una manifestazione del genere, perché non è facile ritagliarsi, in Italia, uno spazio al di fuori dei circuiti costituiti con un progetto innovativo”.

Secondo il sindaco Massimo Olivetti, XMasters “è uno degli eventi centrali della nostra stagione turistica, dal forte risvolto sociale. Soprattutto quest’anno si allarga a settori diversi che guardano ai giovani. È un avvenimento che Senigallia rafforzerà sempre più per consolidare i risultati conseguiti a livello turistico e sociale”. La Confartigianato imprese Ancona – Pesaro e Urbino, ha spiegato il segretario Marco Pierpaoli, “ha sposato questa iniziativa perché crede fortemente nella valorizzazione del territorio. È un evento ideato da un’impresa artigiana che crea un turismo accogliente. Molti dei premi assegnati sono realizzati dai nostri imprenditori dell’artigianato d’eccellenza”.

Per Giovanni Contenti (direttore Inail Marche), XMasters “rappresenta una grande opportunità per l’Istituto perché il mondo dello sport è per definizione un mondo di inclusione, socializzazione, di accoglienza. Con il Cip (Comitato paralimpico) abbiamo pensato di cogliere questa opportunità e di portare il mondo sportivo della disabilità all’interno di questo evento per testimoniare il messaggio di grande inclusione tra lo sport per normo dotati e quello per disabili”. Roberto Novelli (vicepresidente Comitato italiano paralimpico Cip Marche), “con questa edizione siamo entrati finalmente nella famiglia. Lo scorso anno abbiamo collaborato portando alcune attività nell’ambito della manifestazione. Quest’anno avremo un nostro stand con Inail, dove esporremo attrezzature sportive e ausili. Quello che si crea per lo sport poi serve per la vita di tutti i giorni”. Simone Conti e Michele Urbinelli dell’Agenzia di comunicazione Skilss (organizzatrice dell’evento), hanno presentato i contenuti dell’undicesima edizione della manifestazione: “XMasters torna con più carica che mai e punta a superare le presenze delle edizioni pre-Covid.

C’è tanta voglia di riprendere a vivere gli eventi estivi in maniera spensierata, e noi lo faremo non solo con tanto sport, ma come sempre anche con serate di musica live e spettacoli. Crediamo fortemente che lo sport sia il veicolo migliore per divulgare l’inclusività: riteniamo infatti che gli atleti più impavidi siano quelli portatori di disabilità, coloro che proprio nello sport hanno trovato il proprio riscatto, superando tante barriere, non solo fisiche. Per noi, in questo senso, è fondamentale la compartecipazione all’edizione di quest’anno di Cip Marche e Inail Marche, che hanno realizzato un’area attrezzata in cui, per tutta la durata dell’evento, le persone con disabilità potranno praticare sport. Ogni anno cerchiamo di inserire alcune novità, trasformando XMasters in un appuntamento estivo da non perdere, garantendo al nostro pubblico nove giorni di divertimento e tanto sport da vivere tutti i giorni, dall’alba al tramonto”.

SCHEDA

Quest’anno XMasters punta a superare le 70 mila presenze, forti delle oltre 20 le attività sportive ospitate: skate, bmx, parkour, cross training, beach rugby, triathlon, wing foil, kitesurf, vela e yoga sono solo alcune delle numerose discipline che si potranno praticare, come semplici curiosi o come veri e propri fan. L’undicesima edizione di XMasters shared by Deejay e m2o è organizzato da Skills Comunicazione e prevede il sostegno di Regione Marche, Confartigianato, FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche, INAIL Marche: in particolare la partecipazione congiunta di CIP e INAIL è mirata a promuovere, attraverso lo sport, la cultura dell’inclusione; sarà presente un’area attrezzata dedicata e sarà possibile per tutti praticare adaptive wakeboard, rugby integrato, para beach volley, paraciclismo e vela.

Di rilievo anche l’impronta green: con ‘Green Masters’ da Vivai Acciarri verrà allestita un’area verde, che ospiterà una nuova entusiasmante stagione dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità; ci saranno infatti attività, workshop e conferenze con green influencers, atleti e documentaristi come Marco Spinelli, subacqueo impegnato con il progetto ‘Missione Euridice’ per rimuovere le reti da pesca nel fondale marino di Cefalù e il pluripremiato surfista Roberto D’Amico, che guiderà il cleanup sulle scogliere di Senigallia.

Si parte sabato 16 luglio di buon’ora, esattamente alle 5:40, con il primo evento sportivo ‘alba run’, che consiste in una passeggiata di 5 km, magari accompagnati dal proprio amico a quattro zampe, oppure in una corsa di 10 km. E sempre nel primo weekend appuntamento irrinunciabile per gli amanti del cross training: fra sabato 16 e domenica 17 sono oltre 200 i posti a disposizione per uomini e donne. C’è attesa anche per la doppia gara di Triathlon italiano che quest’anno si svilupperà in due giornate: sabato 16 luglio con il Triathlon Olimpico e domenica 17 con il Triathlon Sprint. Doppio weekend per il beach rugby, che partirà il finesettimana 16-17 luglio e replicherà sabato 23 e domenica 24 luglio; per questa disciplina sono attese le sportive Micol e Giulia Cavina, la coppia di gemelle della Nazionale della palla ovale. Fari puntati anche sul wing foil, la disciplina che mixa surf, windsurf e kitesurf e che vedrà a Senigallia disputare la seconda tappa del Campionato Italiano.

Protagonista dell’evento, da sempre, è la musica live nelle sue molteplici declinazioni: si parte sabato 17 luglio con i Trashick per inaugurare la prima serata a ingresso libero al ritmo della musica degli anni 2000. Da cerchiare in rosso sul calendario la serata di giovedì 21 luglio, con i FASK – Fast Animals and Slow Kids, band che per questa estate ha già registrato sold out per le date di Milano e Bologna. A tutto gas le serate di venerdì 22 e sabato 23, rispettivamente con Radio Deejay e m2o, le due radio partner dell’evento XMasters 2022, che faranno ballare la spiaggia di velluto con Dj Aladin e Dj Shorty; la serata successiva si alterneranno sul palco 6 deejay italiani e internazionali con un deejay set d’eccellenza per concludere al meglio l’undicesima stagione di XMasters.

PROGRAMMA XMASTERS 2022

Dal 16 al 24 luglio a Senigallia

SABATO 16 LUGLIO

ore 05.41 partenza dal Village corsa Alba Run arrivo al village ore 06.45 + colazione by Foodspring

ore 09.00 apertura village

ore 09.00 inizio contest VII edizione Cross Challenge

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 09.00 – 18.00 prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 10.00 – 12.00 prove libere bmx

ore 10.00 II tappa dei Campionati italiani Wing Foil racing e Marathon

ore 10.00 Mini Rugby old maschile + old femminile + touch

ore 10-15 workout vari powered by Foodspring con Ambassador ufficiali

ore 11.00 talk Daniele Vecchioni di “Correre Naturale”

ore 12.30 partenza ‘Hardskin trio Olimpico’, partenza dal Main Stage

ore 15.00 – 16.30 Workshop su prenotazione Mauro D’angelo e Daniele Vecchioni “Jump Rope for Running”

ore 16.00 Free ride show by Dinamo Cicli

ore 16.00 Workshop di Animal Flow

ore 17.15 – 18.45 Workshop Mauro D’Angelo e Daniele Vecchioni “Jump Rope for Running “

ore 18.30 prove libere MMA con Alfonso e Nicola della scuola di MMA Jesi

ore 19.00 – 21.30 Aperitivo al Surf Bar con Arena Music Corner dj set

ore 23.00 Main stage: Trashick

DOMENICA 17 LUGLIO

ore dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30 Workshop di Animal Flow

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 09.00 – 18.00 prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 09.00 -10.30 classe Yoga con Giada Campanella

ore 09.00 finali contest VII edizione Cross Challenge

ore dalle 9.30 alle 13.00 / dalle 15.30 alle 19.00 prove e show slack line

ore 10.00 – 12.00 prove libere bmx con Dinamo Cicli

ore 10.00 II tappa Campionati italiani Wing Foil racing e Marathon

ore 10.00 Mini Rugby old maschile + old femminile + touch

ore 11.00 – 12.30 Workshop Daniele Vecchioni + Mauro D’Angelo “Jump Rope for Running “

ore 12.30 partenza ‘Hardskin trio Sprint’, partenza dal Main Stage

ore 15.30 – 17.00 Workshop su prenotazione Mauro D’angelo e Daniele Vecchioni “Jump Rope for Running”

ore 16 .00 – 19.00 Contest bmx “Hyper Ape”

ore 18 – 19.30 club nautico workshop con le ragazze di “Blueat” + aperitivo di pesce

ore 19.00 – 00.00 Aperitivo al Surf Bar con Arena Music Corner dj set

LUNEDì 18 LUGLIO

ore 6.30 Hatha Yoga con Guendalina Sabbatini

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 15.00 – 18.00 prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 18.30 – 20.00 Vinyasa yoga con Stella Allegrezza

ore 21.00 music live sulla riva “Arena Music Corner “

MARTEDì 19 LUGLIO

ore 6.30 – 8.30 Vinyasa Yoga + sound healing con Melania Gualerni

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 15.00 – 18.00 prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 18.00 – 19.30 Rocket yoga con Vittoria Fox

ore 21.00 music live sulla riva “Arena Music Corner “

MERCOLEDì 20 LUGLIO

ore 7.00 – 8.30 Vinyasa Yoga con Stella Allegrezza

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 15.00 – 18.00 prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 17.00 – 17.30 Main stage: Intervista streaming con Teresa (mamma di Bebe Vio – Associazione Art 4 Sport)

ore 18.30 – 20.00 “Chandra Yoga Flow” (Vinyasa Yoga) con Melania Gualerni

ore 21.00 music live sulla riva “Arena Music Corner”

GIOVEDì 21 LUGLIO

ore 7.00 – 8.30 Vinyasa Yoga con Vittoria Fox

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 09.00 – 18.00 prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 10.00 – 13.00 Green Area: Workshop tema ‘aria’ e giro in barca a vela con il Club Nautico

ore 19.30 apertura area concerti: Harley Rock Night –Viados Band, La Mala Maionchi, Fask Animal And Slow Kids, DJ Jhon the Revelator. Accesso con biglietto

Venerdì 22 LUGLIO

ore 6.30 – 8.30 Pranayama – Hatha Flow – Rilassamento Finale “Satya – la rivelazione del sé” Yoga con Deborah Gheller

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 9.00 – 18.00 prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 9 – 18 Main Stage: Gianluca Gazzoli – Special guest by Radio Deejay

ore 17.00 Main Stage: Marco Spinelli, Nick Pescetto e Roby D’Amico “Reti Fantasma”

ore 17.00 – 18.00 Workshop microplastiche con il Club Nautico – Green Area

ore 18.30 – 20.00 Sunset Flow – Yoga con Filippo Yin Sunset Flow

ore 19.00 – 21.00 Aperitivo al Surf Bar con Arena Music Corner dj set

ore 23.00 Main Stage: DJ Set Short e Aladyn – Serata Radio Deejay + M2O

SABATO 23 LUGLIO

ore 7.00 – 8.30 Yoga fusion Thai chi con Filippo Mori

ore 09.00 – 18.00 Prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 9.00 – 15.00 Workout powered by Foodspring

ore 15.30 – 18.30 workshop MMA su prenotazione con il campione Di Chirico Alessio

ore 16.00 – 17.00 Green Area: Workshop con il Club Nautico

ore 17.00 Main Stage: Nick Pescetto presenta la Creative Academy

ore 17.30 Green Area: Intervista a Marco Spinelli (documentarista) che racconta la sua storia ed esperienza personale

ore 19.00 – 21.00 Aperitivo al Surf Bar con Arena Music Corner dj set

ore 22.00 – 04.00 Main stage: ELECTRO NIGHT DJ SET special guest Paula Tape – accesso con biglietto

DOMENICA 24 LUGLIO

ore 8.00 – 9.30 Tribal Yoga + dj Tribal Music con Meg Vibes

ore 09.00 – 18.00 attività fitness (orario in definizione)

ore 10.00 Green Area: Intervista a Marco Spinelli, Roberto D’amico e Nick Pescetto + Beach Clean Up

ore 16.00 – 18.00 Main Stage: Ginnastica Militare

ore 09.00 – 18.00 prove su prenotazione di: sup, skateboard, vela, windsurf, sup, surf, wingfoil, fliteboard, jetsurf, flyboard, balance boarding

ore 19.00 – 21.00 Aperitivo al Surf Bar con Arena Music Corner dj set