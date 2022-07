NEL WEEKEND IL VIA A XMASTERS 2022 A SENIGALLIA

Attese da sabato 16 luglio migliaia di persone da tutta Italia fra triathlon (Olimpico e Sprint), running, rugby e crossfit, senza contare il Campionato Nazionale di wing foil

Sabato si apre l’undicesima edizione di XMasters, la kermesse dedicata agli sport acquatici ed adrenalinici che animerà il litorale di Senigallia dal 16 al 24 luglio. Kitesurf, skate, bmx, parkour, cross training, beach rugby, triathlon, wing foil, vela e yoga sono solo alcune delle numerose discipline che si potranno praticare all’interno degli oltre 40 mila metri quadrati in riva al mare. Attese per l’edizione 2022 ben 70 mila persone da tutta Italia, e non solo, per l’evento più atteso dagli amanti dello sport e del divertimento.

Per gli amanti del fitness è possibile provare, tutti i giorni su prenotazione, tutte le discipline a disposizione del Village dalle 9 alle 18. Durante tutto il corso dell’evento la crew di XMasters organizzerà ogni giorno workshop specifici su una determinata disciplina in un’area attrezzata, per poi terminare la giornata con un happy hour al Surf Bar, in prossimità della grande Arena Beach Club.

Ampio spazio dedicato allo sport inclusivo: grazie alla collaborazione con Cip Marche e Inail Marche, sarà possibile pratica paraciclismo, parabeach, rugby integrato, tennistavolo, vela, sitting beach, arco e calcio amputati. Sono previste dimostrazioni e prove pratiche insieme a Alessia Polita, Lorenzo Marcantognini, Federico Ripani, Riccardo Scendoni, Emanuele Pagnini e Daniele Malavolta.

Il programma ufficiale partirà sabato 16 luglio, esattamente alle 5:40, con l’evento sportivo ‘Alba run’: è possibile percorrere una passeggiata di 5 km (anche con il proprio cane) oppure fare un po’ di sano running mattutino lungo un percorso di 10 km.

Per il primo weekend c’è tanta attesa per cross training, beach rugby, triathlon e wing foil. Le gare di cross training si terranno fra sabato e domenica e, fra uomini e donne, sono previste 200 iscrizioni. Anche le gare di Triathlon si snoderanno in due giornate: la giornata di sabato è dedicata alla categoria ‘Triathlon olimpico’, mentre domenica 17 a quella ‘Sprint’. Per il beach rugby i fari sono puntati su Micol e Giulia Cavina, la coppia di gemelle della Nazionale della palla ovale. A questa disciplina verranno dedicati entrambi i weekend: sia 16 e 17, sia 23 e 24 luglio, disputando varie gare fra uomini, donne e momenti di inclusività. Spazio anche per il wing foil, una delle ultime tendenze in fatto di sport acquatici: ali colorate sfrecceranno il 16 e 17 luglio nelle acque antistanti al village per aggiudicarsi la 2° tappa del Campionato Italiano di Wing Foil.

Per i patiti dello yoga il primo appuntamento sarà domenica 17 luglio dalle 9 alle 10:30 insieme all’insegnante Vittoria Fox. Altre sessioni di yoga, declinato nelle sue numerose sfaccettature, si terranno ogni mattina ad orari variabili e con diversi insegnanti: le prime ore del giorno in riva al mare saranno il momento ideale per praticare la rilassante disciplina accompagnati dagli insegnanti Melania Gualerni, Stella Allegrezza, Giada Campanella, Deborah Gheller e Filippo Mori.

Confermati, fra gli altri, gli special guest di punta dal mondo dello sport e non solo: quest’anno arriveranno a Senigallia il nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino, la fit influencer Giulia Calcaterra, l’atleta di MMA Alessio Di Chirico, il radio conduttore di Radio Deejay Gianluca Gazzoli, il diver Marco Spinelli e il surfista Roberto D’Amico.

L’edizione 2022 di XMasters shared by Radio Deejay e m2o è organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Marche, FIV (Federazione Italiana Vela), Associazione CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche e INAIL Marche. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ’ e sul sito ufficiale www.xmasters.it.