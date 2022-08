Greenpeace sequestra attrezzi da pesca con palangari, minaccia per gli squali

Attivisti di Greenpeace confiscano un palangaro nel Nord Atlantico (Foto cortesy Greenpeace).

Nord Atlantico. Gli attivisti di Greenpeace UK e Greenpeace España a bordo dell’Arctic Sunrise hanno sequestrato attrezzi da pesca a due pescherecci industriali europei con palangari nel Nord Atlantico. Uno operava in un’Area Marina Protetta.

La ONG ha annunciato che i suoi attivisti a bordo dell’Arctic Sunrise che opera nelle acque del Nord Atlantico hanno confiscato 30 chilometri di attrezzi da pesca industriale e 286 ami da due pescherecci industriali europei con palangari.

I pescherecci con palangari dalla Spagna pescavano squali e pesce spada. L’analisi passata delle catture totali di pesce spada e squali blu nell’Atlantico settentrionale mostra che il rapporto approssimativo delle catture di squali blu rispetto al pesce spada è di un pesce spada ogni cinque squali blu. La squadra è riuscita a liberare uno squalo blu, sette pesci spada e altre specie marine catturate con lenza. Gli attivisti in totale hanno trovato sette pesci spada, uno squalo blu, un’orata, un barracuda e due pesci lancia dal muso lungo, che sono stati tutti rilasciati in acqua in sicurezza.

Greenpeace stima che la lunghezza totale della lenza in acqua in un giorno medio di pesca sia di 1.200 chilometri, il che significa che i 30 chilometri di palangaro recuperati rappresentano solo il 2,5 per cento del totale.

Una tipica giornata di pesca nel Nord Atlantico coinvolge anche circa 15.500-28.000 ami nell’acqua. Una delle navi operava nel Milne Seamount Complex, un’area marina protetta. Sebbene il palangaro sia legale all’interno del complesso, ha impatti negativi sull’ecosistema, dimostrando la necessità di un trattato forte per proteggere adeguatamente l’alto mare dalla pesca industriale, secondo Greenpeace. Attualmente, non ci sono regolamenti che limitino le dimensioni del palangaro o l’uso dell’amo nelle acque atlantiche.

“Potevamo confiscare solo una piccola parte dei palangari, ma quello che abbiamo trovato chiarisce gli orrori della pesca industriale. Che senso ha proteggere un luogo se la distruzione ambientale come questa è ancora consentita? Aree protette come questa sono un perfetto esempio dello status quo rotto: protette sulla carta, ma non sull’acqua”, ha affermato Maria José Caballero, attivista per gli oceani di Greenpeace España.

Greenpeace sostiene che la pesca eccessiva degli squali nelle acque del Nord Atlantico sta mettendo sempre più in pericolo la specie, con gli squali blu che sono gli squali più comunemente pescati.

Le flotte spagnole e portoghesi sono le principali responsabili della stragrande maggioranza degli sbarchi, secondo l’ONG.

L’Organizzazione chiede ai leader di finalizzare un trattato globale sull’oceano durante i negoziati delle Nazioni Unite dei prossimi giorni di agosto. Il mancato accordo su un trattato forte renderà quasi impossibile proteggere completamente almeno il 30% degli oceani del mondo entro il 2030, hanno affermato. Gli scienziati affermano che questo è il minimo necessario per dare agli oceani spazio per riprendersi.

“L’Unione Europea e i suoi Stati membri come la Spagna affermano di essere campioni della protezione degli oceani, mentre le loro flotte pescherecce causano danni ambientali in mare. È ipocrisia su scala industriale. Abbiamo bisogno di un forte trattato globale sugli oceani da finalizzare in questi giorni, che cambi il modo in cui viene gestita la pesca in alto mare, per dare agli oceani la possibilità di riprendersi”, ha aggiunto Caballero.

Dal 1970, l’abbondanza globale di squali e razze oceaniche è diminuita di uno sbalorditivo 71% con un aumento di 18 volte della pressione relativa di pesca, secondo un recente studio di Greenpeace. Il rapporto mostra che, nonostante la transizione della pesca del Nord Atlantico dal pesce spada allo squalo, le normative non hanno tenuto il passo e un mercato in crescita per i prodotti a base di squalo sta alimentando la domanda.

Abele Carruezzo