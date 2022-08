Il Regno Unito, nazione marittima leader a livello mondiale, svela la nuova strategia marittima per affrontare le minacce emergenti

La mappatura dei fondali marini è tra gli elementi della strategia per la gestione dei rischi (Foto courtesy dell’Ufficio Idrografico del Regno Unito).

Londra. Il Regno Unito, la settimana scorsa, ha presentato una nuova strategia di ‘Sicurezza marittima’ progettata per rispondere ai rischi emergenti che minacciano il futuro del settore.

La nuova strategia ridefinisce la safety maritime come il rispetto di leggi, regolamenti e norme per fornire un dominio marittimo libero, equo e aperto, combattendo così la pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata (INN, Illegal, Unreported and Unregulated fishing IUU), e considerando il danno ambientale ai mari del paese come un problema di sicurezza marittima.

La Commissione Europea ha presentato già una strategia globale per contrastare la pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata (INN) che costituisce una minaccia per l’economia del settore della pesca, per le risorse alieutiche e per l’ambiente marino. Le misure proposte mirano a limitare l’accesso al mercato dell’Unione europea (UE) ai prodotti della pesca per i quali è certificata la conformità alla normativa da parte dello Stato di bandiera o dello Stato di esportazione. Si prevede inoltre di rafforzare la sorveglianza delle attività in mare, identificare gli operatori INN, migliorare l’applicazione della normativa nel settore della pesca e garantire un più efficace sanzionamento delle infrazioni.

Il Governo del Regno Unito riferisce che la nuova strategia quinquennale migliorerà le capacità marittime in termini di tecnologia, innovazione e sicurezza informatica e ridurrà anche i danni ambientali, uno sviluppo che mira a garantire la posizione del paese come nazione marittima leader a livello mondiale.

La strategia, nel suo rapporto, non spiega però le implicazioni sui costi; il Governo afferma che intende collaborare con l’industria marittima, il mondo accademico, i partner internazionali e gli alleati nell’attuazione della strategia incentrata sull’esterno attraverso maggiori partnership di condivisione delle informazioni per aumentare la visibilità delle minacce al dominio marittimo globale.

Il Segretario ai Trasporti, Grant Shapps, ha affermato che la strategia stabilisce i principi guida per l’approccio del Governo alla gestione delle minacce e dei rischi marittimi, sia in patria sia nel mondo, incluso lo sfruttamento della comunità di mappatura dei fondali marini leader nel Regno Unito e la lotta alla pesca illegale e alle attività inquinanti in mare.

Come parte dell’iniziativa, ha annunciato l’istituzione del Centre for Seabed Mapping (UK CSM) del Regno Unito, che mira a consentire al settore della mappatura dei fondali marini del Regno Unito di collaborare per raccogliere dati migliori e più numerosi per migliorare le conoscenze sulla sicurezza marittima del paese. Il paese ritiene che la mappatura dei fondali marini fornisca il set di dati basilari necessari a quasi tutti i settori del comparto marittimo, inclusi il commercio marittimo, la gestione dell’ambiente e delle risorse, le operazioni di shipping, la sicurezza nazionale e le infrastrutture all’interno del settore.

“La nostra nuova strategia di sicurezza marittima apre la strada sia al Governo sia all’industria per fornire il supporto necessario per affrontare le minacce nuove ed emergenti e consolidare ulteriormente la posizione del Regno Unito come leader mondiale nella sicurezza marittima”, ha affermato Shapps.

Il settore marittimo del Regno Unito comprende le strutture portuali, la flotta marittima, i servizi alle imprese marittime, l’ingegneria e il settore marittimo da diporto.

Un rapporto prodotto dal Center for Economics and Business Research, commissionato da Maritime UK, un ente commerciale per l’industria marittima, mostra che lo shipping è un importante ingranaggio dell’economia del Regno Unito dopo aver contribuito con 140,7 miliardi di dollari nel 2019, il 35% in più rispetto al 2010. Inoltre, il settore ha sostenuto un milione di posti di lavoro e ha generato entrate fiscali per 6,3 miliardi di dollari. Nonostante la sua importanza per l’economia del paese, il settore è alle prese con sfide emergenti tra cui limiti di capacità, aumento dei costi, pressione per la decarbonizzazione, minacce di attacchi informatici e crimini blu tra cui pirateria, contrabbando e pesca INN.

Per rispondere a queste sfide e posizionare l’industria per il futuro, la nuova strategia marittima si concentrerà su cinque obiettivi strategici ancorati alla protezione della patria in termini di fornitura del quadro di sicurezza marittima più efficace al mondo per i confini, i porti e le infrastrutture del Regno Unito e di risposta alle minacce, adottando un approccio all’intero sistema per portare capacità e competenze leader a livello mondiale per rispondere a nuove minacce emergenti.

Gli obiettivi sono: 1. garantire la prosperità in termini di garanzia della sicurezza del trasporto marittimo internazionale e la trasmissione senza ostacoli di merci; 2. informazioni ed energia per sostenere lo sviluppo globale continuo e la prosperità economica; 3. sostenere la sicurezza marittima globale garantendo la libertà di navigazione e l’ordine internazionale; 4. sostenere un oceano sicuro e resiliente; 5. affrontare le minacce alla sicurezza e le violazioni delle normative che hanno un impatto su un ambiente marittimo pulito, salubre, sicuro, produttivo e biologicamente diversificato.

“I porti del Regno Unito lavorano a stretto contatto con il Governo e le forze dell’ordine per facilitare quasi mezzo miliardo di tonnellate di scambi commerciali e decine di milioni di passeggeri ogni anno, mentre allo stesso tempo si oppongono alle minacce alla nostra sicurezza collettiva. Non vediamo l’ora di rafforzare questa relazione mentre aiutiamo a raggiungere questi obiettivi strategici”, ha osservato Mark Simmonds, British Ports Association, Director of Policy and External Affairs.

Ha aggiunto che il nuovo CSM del Regno Unito è un importante passo avanti per il settore marittimo perché aiuterà a comprendere meglio i fondali marini del Regno Unito e sarà la base per numerosi vantaggi, inclusa una gestione più informata dell’ambiente marino.

Abele Carruezzo