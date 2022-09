Atene, al via la 96a Convention e Conferenza del Propeller Club ‘WE ARE TOGETHER’

(Foto courtesy propellerclub.gr)

The International Propeller Club of the United States 96th Annual Convention and Conference in Athens, following six welcome addresses, kick-starts with a super panel on current Geopolitical Events and their impact on trading patterns, energy routes and ports of East Med.

L’International Propeller Club of the United States 96th Annual Convention and Conference ad Atene, dopo sei discorsi di benvenuto, inizia con un super panel sugli eventi geopolitici attuali e il loro impatto sui modelli commerciali, sulle rotte energetiche e sui porti dell’East Med.

Atene. L’International Propeller Club, una delle più antiche organizzazioni marittime internazionali del mondo, sta svolgendo la sua 96a convention e conferenza annuale ad Atene, in Grecia.

Considerato uno dei raduni più significativi e programmatici dell’International Propeller Club degli Stati Uniti, il 96° convegno si sta svolgendo presso l’hotel Grand Hyatt Athens, 20-22 settembre.

Intitolata “SIAMO INSIEME”, la convention marittima riconosciuta a livello mondiale è la prima della serie a svolgersi con la presenza fisica di delegati e relatori dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Una pletora di decisori marittimi di livello, Capitani d’industria, politici e accademici consegneranno un programma completo di key note, presentazioni e panel di potere sulle questioni più scottanti nell’agenda del settore marittimo internazionale.

Il discorso ha visto, già da ieri, approfondimenti di una serie di argomenti diversi come l’impatto che la guerra in Ucraina ha sui modelli commerciali, le rotte energetiche e i porti del Mediterraneo orientale e il modo in cui l’industria è influenzata dalle normative ambientali in continua evoluzione e dal mandato di decarbonizzazione.

Altre discussioni stimolanti vedranno il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dell’equipaggio e l’ottimizzazione operativa delle navi con l’avvento delle nuove tecnologie e della digitalizzazione, che sono destinate ad avere un impatto trasformativo sul futuro del settore marittimo.

Costis Frangoulis, presidente dell’International Propeller Club, degli Stati Uniti, porto del Pireo e presidente del 96° Comitato Organizzatore della Convenzione Annuale, in apertura ha affermato gli obiettivi del Porto del Pireo, sottolineando che il trasporto marittimo è un importante contributo all’economia greca, rappresentando quasi il 7% del PIL del paese,.

“In primo luogo, vogliamo comunicare alle comunità locali e alle parti interessate l’importanza del trasporto marittimo e il suo contributo al progresso e alla prosperità della nazione”, ha affermato.

Questa sarà la seconda volta che l’International Propeller Club tiene la sua convention in Grecia dal 2007. “Allo stesso tempo, vogliamo proteggere gli interessi della nostra industria, promuovendo al contempo i valori di sicurezza, protezione e sostenibilità per il mondo marittimo. Aspiriamo anche a sostenere i giovani greci con borse di studio e ad assistere le comunità bisognose attraverso il nostro contributo di beneficenza. Infine, miriamo a rafforzare ulteriormente la fiducia, l’amicizia e la comprensione tra la Grecia e gli Stati Uniti”.

WE ARE TOGETHER Together for Shipping, Together for the Future. Un grande messaggio su cui vale la pena impegnarsi!

Abele Carruezzo