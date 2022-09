The Ocean Race e Warner Bros. Discovery si uniscono in un’innovativa partnership per la produzione, la copertura live e la distribuzione

Melbourne stopover. TV compound. 02 January, 2018.

-Warner Bros. Discovery, partner globale per le trasmissioni di The Ocean Race, ha esteso e rafforzato la sua partnership con il giro del mondo a vela.

-La copertura in diretta della regata e il potenziamento della narrazione degli equipaggi, delle destinazioni e dell’oceano fanno parte di una nuova e avvincente offerta ampiamente accessibile sulle piattaforme Warner Bros. Discovery.

Dopo una prima collaborazione con The Ocean Race Europe nel 2021, Warner Bros. Discovery, azienda leader a livello mondiale nel settore dei media e dell’intrattenimento, e The Ocean Race, la regata oceanica in equipaggio più impegnativa al mondo, hanno siglato una partnership a lungo termine che porterà la regata al pubblico di Warner Bros. Discovery in tutto il mondo.

La collaborazione si incentrerà sulle trasmissioni in diretta, sulla produzione di contenuti editoriali e sulla distribuzione multipiattaforma, oltre che su accordi commerciali con terze parti, e prenderà il via dalla prossima edizione di The Ocean Race, che partirà da Alicante, in Spagna, nel gennaio 2023.

Warner Bros. Discovery e The Ocean Race condividono l’obiettivo comune di essere leader nella narrazione di storie che abbracciano tutti i generi toccati dalla regata, dal mondo naturale alla sostenibilità, dalla tecnologia alla scienza. Questa collaborazione permetterà di valorizzare la potenzialità di The Ocean Race e i suoi contenuti ampi e coinvolgenti e di coinvolgere il pubblico della vela, dello sport e quello più ampio di tutta la famiglia su una vasta gamma di piattaforme Warner Bros. Discovery in Europa. Warner Bros. Discovery utilizzerà anche la sua esperienza nel campo dei diritti sportivi per esplorare partnership con emittenti per ottimizzare la distribuzione e l’audience in altri territori del mondo.

Warner Bros. Discovery, i cui contenuti sportivi raggiungono ogni mese 130 milioni di persone a livello internazionale, collaborerà con The Ocean Race per gestire la creazione di questi contenuti, mettendo a disposizione la sua vasta esperienza nel campo dello sport innovativo e della programmazione crossover. Che comprende molti dei più grandi eventi sportivi del mondo, come i Giochi Olimpici, i Grandi Giri di ciclismo, i Grandi Slam di tennis e la stagione della Coppa del Mondo di sport invernali, solo per citarne alcuni.

Warner Bros. Discovery presenterà The Ocean Race in diretta televisiva, anche su Eurosport, il suo marchio leader multisport più diffuso e la piattaforma sportiva numero uno in Europa. Gli spettatori potranno godere della copertura in streaming di ogni regata in diretta e on-demand su discovery+ e sull’App di Eurosport. I fan potranno anche seguire la regata su Eurosport.com, che fornisce gratuitamente notizie e video a 50 milioni di utenti unici al mese, e trovare aggiornamenti e servizi sulla regata come parte della sua programmazione che si sviluppa tutto l’anno per raccontare le storie degli sport olimpici e dei suoi atleti.

The Ocean Race è l’evento più importante della vela ed è stato a lungo considerato la prova in team più impegnativa dello sport. Dal 1973, il giro del mondo ha attirato i migliori velisti del mondo e li ha spinti al limite. Nelle ultime edizioni, sulla scorta dell’eredità di impegno ambientale dei suoi velisti, la regata, in collaborazione con il founding partner fodatore 11th Hour Racing, ha aperto la strada allo sviluppo di un programma di sostenibilità che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, ispirando il cambiamento e promuovendo l’impatto verso il ripristino della salute degli oceani.

Richard Brisius, Presidente di The Ocean Race, ha commentato: “È la prima volta che un partner ufficiale di broadcasting assume un ruolo così ampio in più edizioni dell’evento. L’appetito per i contenuti emozionanti e esclusivi di The Ocean Race non conosce rivali. Siamo entusiasti di ampliare l’esperienza coinvolgente e multipiattaforma che condividiamo con i fan sui nostri canali digitali e la partnership con WBD contribuirà a espandere la nostra presenza al di là del nostro pubblico tradizionale e a garantire che questa regata storica e leggendaria raggiunga nuovi territori. È un momento emozionante sia per i nostri partner e stakeholder, sia per lo sport della vela. Non vediamo l’ora di lavorare con WBD e di continuare a creare le storie che rendono questa regata unica nel suo genere”.

Scott Young, Senior Vice President, Content and Production, di Warner Bros. Discovery Sports Europe, ha dichiarato: “La storia di The Ocean Race sarà in live, coinvolgente, immersiva e divertente. Riteniamo che la nostra partnership per la produzione offra una grande opportunità di elevare la sua nota copertura live a livello mondiale, insieme a nuovi formati che portano alla luce le storie, le persone e le relazioni che sono al centro di questa gara appassionante. Puntando a una maggiore narrazione dell’evento, possiamo aiutare il pubblico a comprendere meglio la regata e tutto ciò che comporta la partecipazione alla più grande sfida velica intorno al mondo”.

Trojan Paillot, Vice Presidente, Sports Rights Acquisitions and Syndication, di Warner Bros. Discovery Europe, ha aggiunto: ” The Ocean Race è uno degli eventi più spettacolari e stimolanti dello sport e abbiamo il privilegio di mostrarlo in tutto il mondo. La regata offre azione e storie che attraggono il pubblico di tutte le nostre piattaforme sportive e di intrattenimento, offrendo un’opportunità straordinaria di far crescere l’audience della regata in tutto il mondo. Grazie alla nostra comprovata capacità di ottimizzare la distribuzione dei diritti, abbiamo anche delle interessanti opportunità di stringere partnership con emittenti in territori di tutto il mondo che sono in grado di garantire un’ulteriore espansione dell’audience”.

Warner Bros. Discovery Sports Europe raggiunge complessivamente 130 milioni di persone ogni mese, coinvolgendo i fan e un vasto pubblico in più di 200 mercati e in oltre 20 lingue su tutte le piattaforme dove i consumatori trascorrono il tempo – TV in chiaro, pay-TV, streaming, online e social.

Foto: Rich Edwards / Volvo AB

Sailing Energy/The Ocean Race

Alexander Champy-McLean / The Ocean Race