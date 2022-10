Il 12 ottobre 1492, Cristoforo Colombo l’Ammiraglio del Mare Oceano

Il viaggio della grande scoperta, il suo successo, la scoperta della nuova rotta: “buscar el Levante por el Poniente”, dopo 530 anni ancora si sentono soffiare i venti alisei, che hanno permesso a Cristoforo Colombo di approdare nel Nuovo Mondo.

L’Ammiraglio Colombo sapeva che solo la latitudine del più meridionale degli arcipelaghi portoghesi gli alisei avrebbero spinto le sue caravelle verso ponente.

Sulla tolda della nau Santa Maria, Colombo, la mattina del 3 agosto 1492, parte, in convoglio con le caravelle Nina e la Pinta, da Porto Palos de la Frontera. Si sentiva come a terra, con lo sguardo penetrante verso l’orizzonte; camminava sul mare (veleggiava) con rotta decisa per le Canarie; e all’alba del 9 agosto, dopo sei giorni di navigazione si trovava già nel mare delle Canarie. Oltre a riparare il timone della Pinta e a cambiare le vele (da latine a quadre) alla Nina la sosta servì per l’approvvigionamento acqua, carne e legna; così, all’alba dell’8 settembre con prua verso ‘ponente’ sfidò il Mare Oceano Atlantico. Quando una nave doveva affrontare il mare aperto, teneva sempre un fuoco acceso di notte e fumo di giorno (nel braciere a poppa, evitando l’acciarino che a volte si bagnava) per segnalare la presenza alle altre navi che navigavano in convoglio. Prima, a quei tempi occorreva segnalare la posizione in mare, oggi si segnala il diritto di ‘via’.

La traversata terminò l’11 ottobre dopo trentaquattro notti e trentaquattro giorni.

La traversata dell’Ammiraglio Cristoforo Colombo è un ‘fatto’ unico e risolutivo dal punto di vista geo-politico che ci consegna la più grande scoperta della storia.

Anche per le Scienze Nautiche, come la Navigazione e l’Astronomia nautica, la traversata di Colombo ha rappresentato fatti storici risolutivi: l’incontro con il Mar dei Sargassi (16 settembre) e il suo attraversamento (7 ottobre); la deviazione a ovest dell’ago magnetico del suo ‘bossolo’, anzi della declinazione magnetica occidentale (fatto nuovo, constatato il 7settembre, perché nel Mediterraneo declinava verso est); la navigazione per ‘parallelo’ appartandosi sempre più al limite degli alisei; il controllo della posizione con l’osservazione della stella Polare e il moto apparente diurno sul suo parallelo di declinazione intorno al Polo celeste; e rispetto all’ago era spostata di 3° e 27’di sera verso ovest e di mattina verso est.

Importante è osservare i moduli delle misure adottate da Colombo: leghe e miglia. La lega era di 4 miglia e il miglio usato da Colombo era quello ‘mediterraneo’ del tempo: 1480 metri; ricordiamo che il miglio terrestre odierno è 1609 metri e il miglio marino è di 1852 metri. Il ‘grado’ utilizzato è quello di parallelo, cioè la 360esima parte della circonferenza terrestre. All’equatore, oggi, tale grado misura 111,324 Km. (diminuisce con l’aumentare della latitudine) e questo ha indotto Colombo in errori sul cammino solcato interpretando – il grado – in miglia italiane e non in arabe, come era riportato sulla carta e sulle tavole di Alfagrano (geografo arabo Al-Farghani). E così il viaggio nel mare ignoto diventava lungo e apparentemente infinito.

‘Tierra! Tierra!’. Alle due di notte, tra l’11 e il 12 ottobre, con la Luna all’ultimo quarto che illuminava le prue delle caravelle, Juan Rodriguez Bermejo (de Triana), conferma la luce vista da Colombo la sera precedente, e grida alla Terra: sei miglia dalla costa (latitudine 23° 57’ nord e 074° 20’ ovest di longitudine) con le scogliere di High Cay e Hinchimbrooke Rocks, Guanahani ribattezzate San Salvador.

Sono passati 530 anni dal quel giorno: per la prima volta nella storia degli uomini provenienti dall’Europa scoprivano il Nuovo Mondo. Nella sua relazione ai Reali di Spagna, Colombo cita l’accoglienza e la benevolenza espressa dagli abitanti dell’isola. Poi, la storia ci ha insegnato che seguirono anni di ferocia colonizzazione da parte della Spagna e di altri Paesi europei.

La spedizione dell’Ammiraglio del Mare Oceano, Cristoforo Colombo, continuò verso Cuba e altre isole del Centro America; la sera del 27 ottobre, la nau e le due caravelle giunsero sulla costa settentrionale di Haiti, ribattezzata ‘Hispaniola’. Grazie agli alisei fecero ritorno e seguirono altre tre spedizioni.

Nel 1869, per celebrare l’impresa di Colombo negli Stati Uniti è stato istituito il Columbus Day, che oggi viene festeggiato anche in Spagna e Sudamerica.

Mentre, in Italia, dal giorno 6 e 8 ottobre il Galata Museo del Mare ha partecipato alle ‘giornate’ dedicate alla figura di Cristoforo Colombo, ospitando diverse iniziative rivolte alle scuole e al pubblico. Le iniziative al Galata sono organizzate dal Comune di Genova – Centro Studi Colombiano – Fondazione Casamerica – Mu.MA – ITTL Nautico San Giorgio di Genova.

Abele Carruezzo

(Foto archivio www.ilnautilus.it).