Le Nazioni Unite sperano e sollecitano il rinnovo dell’accordo sull’esportazione di grano dall’Ucraina

L’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ha affermato che ci sono poche speranze di garantire la sicurezza alimentare per i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati se l’Iniziativa sui cereali del Mar Nero non sarà rinnovata il mese prossimo.

Ginevra. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio l’impatto positivo che l’iniziativa sui cereali del Mar Nero (Black Sea Grain Initiative) ha avuto sulla sicurezza alimentare globale, poiché gli accordi alla base dell’iniziativa dovranno essere rinnovati il 20 novembre 2022.

Il 20 ottobre è stato pubblicato il rapporto ‘A Trade Hope, The Role of the Black Sea Grain Initiative in Bringing Ukraine Grain to the World’.

Il rapporto mostra l’aumento del volume di grano esportato dall’Ucraina, il suo effetto sui prezzi alimentari mondiali e l’impatto particolare sui paesi in via di sviluppo dai quasi 8 milioni di tonnellate di esportazioni nell’ambito dell’iniziativa al 17 ottobre. Da allora le esportazioni totali hanno infranto la barriera degli 8 milioni di tonnellate.

Dei 3,4 milioni di tonnellate di mais esportati dall’Ucraina, il 68% doveva essere sviluppato e il 32% verso i paesi in via di sviluppo. Per i 2,4 milioni di tonnellate di grano, il 19% era quello meno sviluppato, il 47% ad altri paesi in via di sviluppo e il 34% a nazioni sviluppate.

“Nel breve lasso di tempo in cui l’Iniziativa è stata operativa, le esportazioni di grano verso i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati hanno iniziato a riprendersi. Ma è necessario fare di più per soddisfare i precedenti livelli di esportazioni”, afferma il rapporto.

Mentre le esportazioni dai terminal fluviali sono continuate dopo lo scoppio della guerra, l’apertura di terminal marittimi nell’ambito della ‘Black Sea Grain Initiative’ ha portato un drammatico aumento dei volumi di esportazione a causa delle navi molto più grandi coinvolte.

Dopo la firma, l’andamento dei volumi delle esportazioni ha avuto una tendenza al rialzo, riducendo il divario ai livelli dello scorso anno. Nonostante i progressi compiuti nell’ambito dell’iniziativa, le esportazioni verso i paesi sviluppati nel periodo da gennaio a settembre 2022 sono ancora notevolmente in ritardo rispetto alle esportazioni prebelliche.

Le esportazioni di mais sono in ritardo di circa 2,4 milioni di tonnellate. Le esportazioni di grano da gennaio a settembre 2021 sono state di 11,8 milioni di tonnellate, le esportazioni nello stesso periodo di quest’anno sono appena un terzo di quelle, inferiori di 8,1 milioni di tonnellate.

L’UNCTAD ha affermato di aver già visto l’impatto sui prezzi dei generi alimentari di una possibile fine dell’iniziativa sui cereali del Mar Nero, come si evince dall’indice dei prezzi alimentari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

“I prezzi del grano e del mais sono ancora a livelli storicamente elevati, il che continua a pesare sull’accessibilità economica degli alimenti di base e rappresenta un rischio per la sicurezza alimentare in tutto il mondo. Questo è un motivo in più per cui il rinnovo dell’Iniziativa il 20 novembre è importante per i paesi in via di sviluppo”, afferma il rapporto.

“L’iniziativa rimane vitale per la sicurezza alimentare globale”, conclude il rapporto. “L’urgente minaccia dell’aumento della fame nel mondo e del costo per la vita umana richiede una risposta urgente. In mezzo a queste sfide difficili e complesse, la ‘Black Sea Grain Initiative’ ha fornito una misura di stabilità al nostro approvvigionamento alimentare globale e in particolare ai paesi in via di sviluppo. L’iniziativa ha acquisito slancio e ogni giorno assicura che sempre più grano raggiunga il mondo. È riuscita ad attenuare il colpo ai più vulnerabili, ma c’è ancora molto da fare per mantenere l’accesso e ripristinare le esportazioni a chi ne ha bisogno. Per il momento, la ‘Black Sea Grain Initiative’ potrebbe essere la nostra migliore speranza”.

Abele Carruezzo