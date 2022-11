Seably diventa partner ufficiale per la formazione digitale di The Ocean Race

Seably, il principale marketplace globale di formazione marittima guidato da una comunità, diventa partner digitale ufficiale di The Ocean Race, la regata offshore in equipaggio più dura al mondo. La 14ª edizione di The Ocean Race partirà il 15 gennaio 2023 da Alicante, in Spagna, e arriverà a Genova a giugno.

A meno di due mesi dall’inizio della prima tappa, la partnership tra Seably e The Ocean Race costituisce una scelta naturale, in quanto le due organizzazioni condividono molti degli stessi valori. Grazie al programma Racing with Purpose, creato con il founding partner 11th Hour Racing, The Ocean Race dispone di una piattaforma efficace per educare, ispirare e accelerare l’azione a favore del nostro pianeta blu. Il mercato di Seably corrisponde a queste convinzioni di formazione, ispirazione e accelerazione. Seably sta creando un’area dedicata alla sostenibilità nel suo marketplace e la sta avviando con 14 corsi, tra cui uno di The Ocean Race.

Entrambe le società condividono valori affini di innovazione e prestazioni. The Ocean Race promuove l’innovazione attraverso i suoi workshop all’avanguardia – The Ocean Race Summit – che affrontano le sfide della sostenibilità che concernono la vela, lo sport, gli eventi e la governance degli oceani. Gli Ocean Race Summit e i relativi Innovation Workshop consentono la condivisione delle migliori pratiche e lo sviluppo di soluzioni avanzate, riunendo esperti focalizzati su un tema specifico.

Da parte sua, Seably è l’azienda leader nell’innovazione della formazione marittima e ha cambiato le tendenze nel campo della formazione marittima. Con un focus sulle prestazioni, The Ocean Race e Seably condividono missioni simili: motivare le persone a raggiungere risultati straordinari. Per Seably, si traduce in carriera, sviluppo personale e benessere.

Seably, la piattaforma di formazione digitale per la comunità lanciata dall’Associazione Armatori Svedesi nel settembre 2020, coinvolge i partecipanti attraverso contenuti di facile comprensione erogati online o offline tramite app, PC e dispositivi mobili.

Il contenuto complesso e altamente tecnico viene presentato con diversi stili di apprendimento, tra cui 3D e video, eliminando le barriere culturali al processo di apprendimento. Inoltre, la piattaforma high-tech utilizza il riconoscimento dell’iride per evitare comportamenti fraudolenti.

Andrea Lodolo, amministratore delegato di Seably, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di essere riuscito a fare parte di The Ocean Race. Noi di Seably siamo una giovane azienda che sta sviluppando la propria strategia di sostenibilità e guardiamo a The Ocean Race come a un’ispirazione per avanzare con i nostri piani di sviluppo. Il lancio dei nostri nuovi 14 corsi di sostenibilità evidenzia il nostro impegno in tal senso e segna una tappa fondamentale nel nostro percorso a lungo termine di collaborazione con The Ocean Race.”

La regata intorno al mondo è considerata la prova più impegnativa per un team sportivo, in cui i velisti lavorano fianco a fianco 24 ore al giorno, sette giorni su sette, nelle condizioni più difficili, per realizzare il loro sogno. La famosa regata celebrerà il suo 50° anniversario nel 2023.

La 14ª edizione di The Ocean Race partirà da Alicante in Spagna, il 15 gennaio 2023 e si concluderà a Genova, in Italia, all’inizio dell’estate 2023.

La regata toccherà nove famose città in tutto il mondo nell’arco di sei mesi e sarà caratterizzata dalla tappa più lunga nei 50 anni di storia dell’evento: una maratona di 12.750 miglia, della durata di un mese, da Città del Capo, in Sudafrica, a Itajaí, in Brasile. Le due flotte di equipaggi misti a bordo degli IMOCA foiling e dei monotipo VO65 doppieranno per la prima volta tutti e tre i grandi capi meridionali – Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn – senza scalo.

Dal 1973, The Ocean Race rappresenta una sfida estrema per gli equipaggi e un’avventura umana come nessun’altra. Per quasi 50 anni, ha mantenuto una fascinazione quasi mitica su alcuni dei più grandi velisti ed è stata banco di prova per le leggende della vela.