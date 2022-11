Europeo ILCA 6 e ILCA 7 Hyères: tanti italiani accedono alla Golf Fleet di domani

Terzo giorno a Hyères per i Campionati Europei ILCA 6 e ILCA 7, ultimo appuntamento della classe per questo 2022 caratterizzato da vento forte e oscillante che costringe a una sola prova rispetto alle due in programma.

Tanti atleti italiani riescono ad accedere alla Gold Fleet, Chiavarini in top five.

Questi i numeri: 110 donne e 169 uomini.

Per seguire la regata:

https://2022-senior.eurilca-europeans.org/#

ILCA 6

Classifica dopo 5 prove (al netto di eventuali proteste):

1° Snellgrove (GBR)

2° Douglas (CAN)

3° Barwinska (POL)

Le italiane in gara:

17° Benini Floriani (ITA)

18° Zennaro (ITA)

33° Albano (ITA)

44° Della Valle (ITA)

45° Savelli (ITA)

49° Cattarozzi (ITA)

56° Talluri (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Silvia Zennaro: “Sono terminate oggi le qualifiche di un Campionato Europeo iniziato con condizioni abbastanza ventose. Ovviamente nel mio caso specifico lo sforzo fisico è rilevante e sono consapevole di dover lavorare ancora tanto per migliorare e tornare a buoni livelli. Ho avuto molte opportunità che penso di avere colto al meglio e sono felice per questi spunti che mi fanno ben sperare per il prossimo anno. Sono comunque molto concentrata sulle prossime prove, non siamo praticamente neppure a metà campionato, per cui cercherò sempre di dare il massimo per girare subito davanti.”

Il tecnico FIV Egon Vigna: “Quella di oggi è stata una giornata particolarmente lunga: attese, rimando di un’ora, partenze con regate annullate per una rotazione del vento di oltre 40 gradi. Alla fine, quando sul campo di regata il vento si è posizionato intorno ai 270/280 è stato possibile fare l’unica prova odierna. Le partenze di entrambe le batterie sono state abbastanza complicate ma Zennaro ha dimostrato una buona interpretazione del campo e nonostante la bolina finale in difficoltà, ha raccolto un buon decimo posto. Benini Floriani ha patito di più rispetto ai giorni passati, non ha interpretato al meglio il pattern del vento e ha trovato difficoltà in bolina, finendo dietro. Per quanto riguarda la classifica finale che permette di accedere alle finali c’è da registrare un buon posizionamento di tutte le ragazze italiane ad esclusione della Talluri che rimane penalizzata da alcune proteste che, pur non coinvolgendola direttamente, la fanno comunque scivolare in Silver Fleet. Nei prossimi giorni è previsto un calo del vento che potrebbe stravolgere la classifica: sono ancora in programma sette prove, non siamo neppure a metà di questo Campionato Europeo.”

ILCA 7

Classifica dopo 5 prove (al netto di eventuali proteste):

1° Beckett (GBR)

2° Hanson (GBR)

3° Kontides (CYP)

Gli italiani in gara:

5° Chiavarini (ITA)

16° Spadoni (ITA)

26° Barabino (ITA)

41° Peroni (ITA)

85° Borio (ITA)

87° Musone (ITA)

91° Rinaldi (ITA)

95° Valentino (ITA)

100° Giacomoni (ITA)

113° Freddi (ITA)

165° Cassanmagnago (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Cesare Barabino: “Oggi è stata una giornata caratterizzata da una lunga attesa in modo che calasse un po’ il vento: le previsioni davano circa trenta nodi. Il vento, inoltre, era molto oscillante per cui i tempi si sono allungati e siamo riusciti a fare solo un prova con vento tra i dodici e i venti nodi circa, con oscillazioni di circa venti gradi. Sono soddisfatto della mia prova, sono partito bene, quarto alla prima bolina e poi ho perso qualcosa terminando comunque in settima posizione. Da domani inizia il vero Campionato.”

Il tecnico FIV Giorgio Poggi: “Giornata molto complicata con vento instabile e di difficile lettura. Al termine di questa prima fase sono riusciti ad entrare in Gold Fleet quattro italiani: Chiavarini, Spadoni, Barabino e Peroni. Da domani, come già detto, bisognerà fare meno errori possibili. Ci attendono ancora tre gironi dove la concentrazione e la determinazione faranno la differenza.

In programma ancora sette prove di finali proprio perchè oggi è stata disputata una sola prova.”

I convocati FIV:

ILCA 6

Chiara Benini Floriani (Fiamme Gialle)

Giorgia Della Valle (CV Torbole)

Silvia Zennaro (Fiamme Gialle)

Tecnico FIV presente: Egon Vigna

Presenze a titolo personale:

Matilda Talluri (Fiamme Gialle)

Carolina Albano (Fiamme Gialle)

Sara Savelli (Fraglia Vela Riva)

Federica Cattarozzi (CV Torbole)

ILCA 7

Lorenzo Brando Chiavarini (FV Riva)

Dimitri Peroni (FV Malcesine)

Alessio Spadoni (S Triestina Vela)

Tecnico FIV presente: Giorgio Poggi

Presenze a titolo personale:

Cesare Barabino (YC Coasta Smeralda)

Roberto Rinaldi (CdV Roma)

Attilio Borio (C V La Spezia)

Pietro Giacomoni (C.V.Portocivitanova)

Paolo Freddi (C.V.Portocivitanova)

Valerio Cassanmagnago (Orza Minore Scuola di Vela)

Giacomo Musone (CN Rimini)

Luca Valentino (CV Ravennate)