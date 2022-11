Genova accoglie il mondo per The Ocean Race

La famosa città portuale italiana ospiterà visitatori da tutto il mondo grazie a The Ocean Race

Genova che ospiterà il Gran Finale dell’edizione del 50° anniversario di The Ocean Race, sfrutterà al massimo le sue opportunità grazie al villaggio ad ingresso gratuito Ocean Live Park.

L’arrivo della 14ª edizione della regata intorno al mondo, spesso descritta come l’evento velico in equipaggio più impegnativo al mondo, è previsto per il giugno 2023. Ma prima che la regata arrivi a Genova, il capoluogo ligure girerà il pianeta in qualità di destination marketing partner di The Ocean Race.

Genova prevede di essere presente ai festeggiamenti per la partenza a gennaio ad Alicante, in Spagna, e sarà presente nell’Ocean Live Park con una “business lounge” negli stopover di Città del Capo in Sudafrica; Itajaí in Brasile; Newport Rhode Island negli Stati Uniti; Aarhus in Danimarca e L’Aia nei Paesi Bassi, prima del clou del Grand Finale a Genova.

“Il valore di The Ocean Race per la città di Genova, oltre al grande prestigio sportivo della manifestazione, è quello di promuovere la nostra città nel mondo: le sue bellezze, le grandi attrattive, l’enogastronomia, il clima e le tradizioni culturali”, ha sottolineato Marco Bucci, Sindaco di Genova. “Ma soprattutto, dimostreremo i nostri processi innovativi ospitando la fase finale di un evento di livello mondiale come The Ocean Race”.

“Con questo approccio stiamo per portare Genova nel mondo grazie a The Ocean Race. Nelle sei tappe internazionali in cui saremo presenti negli Ocean Live Park, porteremo il nostro orgoglio, la nostra bellezza e il nostro stile, con lo sguardo sempre rivolto al 24 giugno 2023, quando toccherà a noi fare gli onori di casa per il Grand Finale. Siamo pronti a raccogliere la grande sfida che abbiamo atteso in questi anni. E siamo certi che, con la piena collaborazione di tutta la città, dimostreremo di cosa sono capaci i genovesi!”.

La Business Lounge avrà una duplice funzione: quella di punto di attrazione per i visitatori e quella di area business dove le aziende dell’eccellenza italiana avranno l’opportunità di incontrare quelle straniere per sviluppare nuove opportunità. Oltre alle associazioni di categoria locali, saranno coinvolte le ambasciate e le comunità italiane dei Paesi che ospitano gli stopover. È in fase di elaborazione un programma di eventi che promuoverà la cultura, la gastronomia, la capacità di attrazione economica e turistica di Genova.

La “Business Lounge” sarà caratterizzata da una sala immersiva sviluppata da ETT, società genovese del Gruppo SCAI che progetta e realizza allestimenti multimediali per la cultura, il turismo e gli eventi a livello internazionale. Trasporterà i visitatori direttamente nei luoghi simbolo di Genova e della Liguria.

The Ocean Race “Genova The Grand Finale”, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà una straordinaria sfida sportiva e una grande opportunità di promozione per Genova, la Liguria e l’Italia nel mondo, oltre che un forte progetto di sostenibilità. Il Genova Process, un percorso che riunisce esperti internazionali di diritto internazionale, diplomazia, scienze oceaniche e sport per raggiungere l’ambizioso obiettivo di dare voce agli oceani, prevede una serie di Innovation Workshop per la stesura di una bozza di principi sui diritti degli oceani. I principi saranno presentati a Genova durante il “Grand Finale” e poi consegnati all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York nel settembre 2023. Il prossimo Genova Process Innovation Workshop si terrà a Genova (e online) il 5 dicembre 2022.

“Noi di The Ocean Race siamo impegnati sia sul fronte sportivo che su quello della sostenibilità”, ha dichiarato Richard Brisius, Race Chairman di The Ocean Race. “Il Genova Process è un percorso davvero straordinario che giocherà un ruolo fondamentale nella stesura dei principi sui diritti degli oceani e ci avvicinerà alla loro presentazione alle Nazioni Unite”.

“E Genova ha un ruolo cruciale da svolgere nel nostro anniversario intorno al mondo, in veste di ospite di The Ocean Race 50th Anniversary Legends Regatta. Oltre 2.000 velisti hanno partecipato ai nostri eventi, dalla Whitbread Round the World Race, alla Volvo Ocean Race fino all’attuale The Ocean Race, e a Genova celebreremo questo patrimonio”.

“Ma prima, naturalmente, c’è il Grand Finale a Genova, quando i team navigheranno verso una linea di arrivo nel Mediterraneo per la prima volta nella storia della regata, e si contenderanno gli ultimi punti in classifica che potrebbero determinare il vincitore assoluto. Genova, insomma, giocherà un ruolo emozionante e decisivo in questa quattordicesima edizione di The Ocean Race, e siamo entusiasti di averla con noi in giro per il mondo”.