Yacht Club Isole di Toscana: Da aprile a ottobre cinque eventi di portata internazionale

Dock Side

Stagione Regate 2023 | 2023 Racing Season

Attese oltre ottomila presenze in 22 giorni di regate

Il Campionato del Mondo Star fiore all’occhiello di una stagione di grandi conferme, tra cui gli Swan One Design e i TP52 che scelgono ancora la Marina di Scarlino.

Scarlino-Lo Yacht Club Isole di Toscana si appresta ad affrontare una nuova intensa stagione velica: da aprile a ottobre numerosi saranno gli eventi che vedranno sfidarsi nelle acque della Maremma Toscana diverse classi di imbarcazioni monotipo, tra le più prestigiose al mondo e non solo.

L’attenzione all’ambiente e l’impegno ad organizzare eventi eco-sostenibili rappresentano ormai da anni il presupposto irrinunciabile dell’attività dello yacht club, di concerto con tutte le società del gruppo Marina di Scarlino.

“Il nostro programma velico per il 2023 è ricco di emozionanti eventi, che uniscono le regate a vivaci eventi sociali, con l’obiettivo di riunire persone che condividono le stesse passioni, creare amicizie destinate a durare per tutta la vita e ricordi indimenticabili.” annuncia il neo eletto Presidente Andrea Longinotti Buitoni, per proseguire: “Sono molto orgoglioso del nostro team dedicato che ha inserito da anni lo Yacht Club Isole di Toscana nel panorama velico internazionale. Insieme lavoreremo ancora più duramente non solo per soddisfare, ma superare le aspettative dei nostri soci e ospiti da tutto il mondo. Non vediamo l’ora di condividere con voi la nostra passione per la vela in questa bellissima parte della costa toscana e darvi presto il benvenuto in una rinnovata Marina di Scarlino.”

L’anno agonistico dello Yacht Club prenderà avvio con un fine settimana dedicato alla classe regina tra gli Swan One Design: i ClubSwan 50, che disputeranno il loro Scarlino Warm Up dal 14 al 16 aprile.

Circa dieci equipaggi testeranno le loro capacità tecniche nel golfo, di fronte alla Marina di Scarlino, per prepararsi al circuito The Nations League 2023, che visiterà di nuovo anche quest’anno la Marina di Scarlino a fine stagione.

Il calendario proseguirà con un ritorno tanto atteso: per la quarta volta avremo l’onore di ospitare i TP52 con la 52 Super Series Scarlino Sailing Week dal 29 maggio al 3 giugno.

Nel periodo estivo lo Yacht Club Isole di Toscana si dedicherà all’organizzazione di attività di avviamento alla vela dedicate ai giovani del territorio e ai turisti, integrando l’offerta turistica all’insegna dello sport e del tempo libero nel rispetto dell’ambiente.

Il golfo sarà di nuovo sotto i riflettori a settembre, e il programma 2023 non avrebbe potuto finire meglio che con una doppietta di campionati mondiali.

La regina delle classi, la Star, sarà infatti protagonista dal 17 al 24 settembre per il campionato del mondo.

Ma il grand finale della ricca stagione agonistica avrà luogo dopo poco più di un paio di settimane, quando sarà la volta del campionato del mondo degli Swan One Design, con oltre trenta imbarcazioni in regata, divise tra le quattro classi monotipo di casa Swan: ClubSwan 50, Swan 45, ClubSwan 42, ClubSwan 36.

Questo evento sarà affiancato dalla prima edizione della Swan Med Regatta – Tuscany Challenge, dove potranno partecipare Swan di diversi modelli, che potranno svolgere regate costiere tra le isole dell’Arcipelago Toscano.

Lo Yacht Club Isole di Toscana può godere del supporto del Comune di Scarlino, di Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service e Resort Baia Scarlino.

“L’apertura della stagione velica dello Yacht Club Isole di Toscana – dichiara il sindaco di Scarlino Francesca Travison – “è sicuramente un appuntamento importante per la nostra Amministrazione comunale specialmente quest’anno, visto che l’Ambito Maremma Nord, del quale facciamo parte, è Comunità europea dello sport 2023. Gli eventi sportivi organizzati dal club sono sempre di alto livello e portano il nome del nostro Comune in giro per il mondo. La collaborazione con il team è sempre molto positiva e la nostra intenzione è continuare su questo percorso.”

Ad affiancare la stagione del Club, il consolidato rapporto con l’azienda di eccellenza Rigoni di Asiago, con la quale la passione per il mare, l’ambiente e le energie pulite sono valori condivisi.

ENGLISH

Five international events from April to October, over eight thousand overall attendances expected through 22 racing days.

The Star Worlds will be the icing on top of a season marked by some important confirmations, as Swan One Design and TP52 choose Marina di Scarlino once again.

Scarlino-The Yacht Club Isole di Toscana is gearing up for a new exhilarating sailing season. From April to October there will be several events, where different classes amongst some of the most prestigious one Design classes in the world, will compete in the Maremma Toscana waters.

Sustainability has been the key focus of event organization strategy amongst all companies operating within Marina di Scarlino for many years. We will continue to adapt our day to day operation to minimize the environmental impact across all Yacht Club activity.

“Our sailing program for 2023 is full of exciting events that combine races with lively social events, with the aim of bringing together people who share the same passions, creating lifelong friendships and unforgettable memories,” announces the newly elected President Andrea Longinotti Buitoni.

“I am very proud of our dedicated team, that has placed the Yacht Club Isole di Toscana on the international sailing scene. Together we will work even harder, not only to meet, but to exceed the expectations of our members and guests from around the world. We can’t wait for you to join us in this beautiful part of the Tuscan coast and soon welcome you to a renovated Marina di Scarlino.”

The Yacht Club’s sailing season will begin with a Scarlino Warm Up weekend on 14-16 April, dedicated to the highlighted class among the Swan One Design: the ClubSwan 50.

About ten teams will test their technical abilities in the gulf, in front of the Marina di Scarlino, in preparation for The Nations League circuit 2023, which will return to the Marina at the end of the season.

From 29th of May to 3rd of June, for the fourth time, we will have the honor of hosting the TP52s with the 52 Super Series Scarlino Sailing Week.

During the Summer, Yacht Club Isole di Toscana will focus on organising beginner courses for aspiring local young sailors as well as for visitors, with the aim of promoting the destination through sport.

The 2023 sailing season in Gulf of Follonica, where the club is based, will culminate with a double World Championships in September/October.

First, the world championship for Star Class will take place between 17-24th September, with the grand finale of the season, a Swan One Design World series taking place 2 weeks later.

With over thirty yachts across the four Swan One Design classes competing: ClubSwan 50, Swan 45, ClubSwan 42 and ClubSwan 36, it promises to be an event to remember.

First edition of the Swan Med Regatta – Tuscany Challenge will run alongside the world series, with a daily spectacle of various Swan models racing around the islands of Tuscan Archipelago.

The Yacht Club Isole di Toscana benefits from the support of the Municipality of Scarlino, and in partnership with Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service and Resort Baia Scarlino.

“The opening of the YCIT sailing season” – announces the Mayor of Scarlino, Francesca Travison – “is certainly a strategic event for our local administration, especially that Northern Maremma area, of which we are a part, has been named the European Community of Sport for 2023.

The high standard of the sport events organised by the Club, will help promote our Municipality around the world and we are looking forward to a continued relationship and team work with the Yacht Club.”

The club is glad to confirm the partnership for the season of Rigoni di Asiago, a company that shares same passion for nature, protection of the marine environment and devotion to creating a sustainable future for tomorrow’s generations.

THE 2023 OVERVIEW PRESENTATION