LA PUGLIA PROTAGONISTA ALLA BIT DI MILANO CON DECINE DI EVENTI PER PROMUOVERE LA REGIONE

Conferenza stampa di presentazione lunedì 13 febbraio ore 11.30 a Milano

La Regione Puglia sarà protagonista alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo che prende il via domani, domenica 13 febbraio. La BIT è uno degli eventi di maggiore influenza per i viaggi nell’eccellenza italiana e la Puglia torna sotto i suoi riflettori con uno Stand più ampio dello scorso anno, una no stop di 40 conferenze, 45 postazioni B2B con la partecipazione di 64 aziende singole oppure associate dei settori mare/wedding/arte cultura/cammini bike/enogastronomia che incontreranno buyers provenienti da tutto il mondo.

La novità del 2023 sarà un’area Virtual Reality dove poter vivere un’esperienza immersiva della destinazione Puglia, all’interno dello Stand. Insomma, lo stand della Regione Puglia è pronto a meravigliare ed affascinare gli operatori e i visitatori nazionali e internazionali.

L’evento principale sarà la conferenza stampa di lunedì 13 febbraio ore 11.30-14 che sarà l’unica a svolgersi in un apposito spazio al di fuori dello Stand Puglia e cioè nella Sala Coral 1, al primo piano nel Padiglione 4, durante la quale sarà presentata in anteprima nazionale la nuova strategia di comunicazione nazionale e internazionale del 2023. Interverranno i seguenti relatori:

-Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

-Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia

-Alessandro Delli Noci, assessore Sviluppo Economico Regione Puglia

-Grazia Di Bari, consigliera delegata Politiche Culturali Regione Puglia

-Aldo Patruno, direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

-Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione

-Special Guest: Fefè De Giorgi, allenatore Nazionale italiana di pallavolo.

Questa conferenza stampa verrà trasmessa in streaming sulle pagine Facebook: Regione Puglia, Assessore Gianfranco Lopane, Puglia365, Polo Arti Cultura Turismo.

Durante i tre giorni della BIT a Milano ci saranno anche l’assessore allo Sport e al Bilancio e vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e l’assessore alla Formazione Sebastiano Leo, ed una cinquantina fra sindaci e assessori delle sei province pugliesi, nonché consorzi, associazioni ed addetti ai lavori.

Nello Stand Puglia, situato nel Padiglione 3 Leisure Italia, Stand C53-C55 D50-D54, spiccherà come sempre il sapore delle tipicità regionali. “Il cibo racconta il territorio: esperienze enogastronomiche in Puglia” è l’esperienza per i foodies che, ogni giorno in BIT, si potrà assaporare in un ventaglio di degustazioni guidate dallo story teller Nick Difino. Sarà un viaggio nei sapori che inizia dalla Daunia e Gargano, passa da Murgia e Terra di Bari, si conclude in Valle d’Itria e Grande Salento. Dall’anguilla alle orecchiette, dai formaggi di masseria alle erbe selvatiche commestibili, sarà un tragitto sensoriale unico.

Nello Stand della Regione Puglia in Bit porte aperte all’esperienza formativa sul campo per gli allievi di sala e ospitalità turistica degli Istituti Alberghieri che hanno colto l’invito a partecipare. Sono le scuole “Caramia” di Locorotondo – Alberobello, “Perrone” di Castellaneta, “Aldo Moro” di Margherita di Savoia che si alterneranno per alcune ore di affiancamento al desk nello Stand Puglia nell’ambito della Scuola di Cucina e Mani in Pasta. Gli allievi del “Pertini” di Brindisi faranno un’esperienza di visita.

Fittissimo il calendario delle conferenze stampa no stop, che saranno una quarantina, ed inizieranno domani domenica 12 febbraio, nella saletta dedicato dello Stand Puglia, e si concluderanno martedì 14. Sarà un palcoscenico su tutti i prodotti, le attrattive, gli itinerari, gli spettacoli, le novità delle sei province pugliesi nel quale, all’incirca ogni mezzora, il microfono passerà a nuovi protagonisti.

In che direzione marcerà decisa la Puglia turistica del 2023 si può leggere anche attraverso le conferenze istituzionali delle tre giornate, che saranno incentrate in ordine cronologico su: i Pugliesi nel mondo come ambasciatori della loro terra di origine, i dati annuali dell’Osservatorio Turistico di Pugliapromozione con i successi e gli incrementi di visitatori, le nuove strategie di prodotto della Puglia (evento principale), Red Bull e i tuffi da grande altezza che per la decima volta confermano la tappa di Polignano a mare, gli incentivi e le opportunità per le aziende turistiche pugliesi, i Siti Unesco, il calendario unico Eventi 2023 del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia.

LE N. 6 CONFERENZE ISTITUZIONALI

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Ore 10.30 CONFERENZA ISTITUZIONALE: Pugliesi nel Mondo

A cura dell’IISS “De Viti De Marco” di Casarano (Lecce)

-Giovanni Maria De Vita, Cons. Amb. Coordinatore “Turismo delle radici” Ministero degli Affari Esteri;

-Marina Gabrieli, Coordinatrice nazionale per il progetto PNRR “Turismo delle radici” Ministero degli Affari Esteri

-Maria Silvana Ciriolo, Docente IISS “De Viti De Marco” di Casarano, Coordinatrice Progetto “L’Italia fuori dall’Italia”;

-Rappresentanza studenti, IISS “De Viti De Marco” di Casarano, Progetto “L’Italia fuori dall’Italia”;

-Vito Roberto Santamato, Professore Economia del Turis-mo Uniba;

-Francesco Muciaccia, Moderatore e Responsabile Pugliesi nel Mondo Pugliapromozione.

Ore 17.15 CONFERENZA ISTITUZIONALE DATI E PIATTAFORME PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI TURISTICHE

A cura dell’Osservatorio del Turismo Pugliapromozione

-Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia;

-Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione;

-Livio Chiarullo, responsabile Osservatorio Pugliapromozione;

-Mara Maggiore, Osservatorio Pugliapromozione;

-Damiano De Marchi, Data Appeal spa;

-Stefano Modroni, Engineering spa.

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO

Ore 11.30 – 14.00 CONFERENZA ISTITUZIONALE – PUGLIA, L’ESPERIENZA DELLA MERAVIGLIA

Si svolgerà Sala Coral 1 PAD 4, al primo piano – Fiera Milano

A cura di Pugliapromozione

-Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia;

-Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia;

-Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia;

-Grazia Di Bari, Consigliera delegata alla Cultura Regione Puglia;

-Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia;

-Luca Scandale, Direttore generale Pugliapromozione;

SPECIAL GUEST: Fefè De Giorgi, Allenatore Nazionale Italiana Pallavolo.

Ore 15.45 – CONFERENZA ISTITUZIONALE La Puglia ospita per la 10° volta la Red Bull Cliff Diving World Series, competizione internazionale di tuffi da grandi altezze. I migliori high diver del mondo sono pronti a tuffarsi nuovamente nel mare cristallino di Polignano a Mare NELLA SALETTA CONFERENZE STAND PUGLIA

A cura di Red Bull

-Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia;

-Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia;

-Raffaele Piemontese, Vicepresidente e Assessore Bilancio e Sport Regione Puglia;

-Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia;

-Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione;

-Roberto Giuliano, Marketing Manager Red Bull Italia

SPECIAL GUEST:

-Alessandro Delle Rose, permanent diver e capitano tricolore della Red Bull Cliff Diving World Series

-Elsa Cosetti, prima e unica tuffatrice italiana a partecipare al Reb Bull Cliff Diving come wildcard.

Ore 16.40 MONTE SANT’ANGELO Finalista Capitale della Cultura 2025

Presentazione del progetto “Patrimoni di Puglia” Promozione dei Siti Unesco di Puglia

A cura del Comune di Monte Sant’Angelo e Comuni di Andria e Alberobello

-Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

-Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia;

-Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia;

-Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione;

-Miriam Giorgio, Coordinatrice Piano Strategico Pugliapromozione;

-Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco Monte Sant’Angelo;

-Rosa Palomba, Vicesindaco, Assessore Cultura e Turismo Monte e Coordinatrice per la Puglia dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia;

-Giovanna Bruno, Sindaco di Andria.

Ore 17.15 CONFERENZA ISTITUZIONALE Invest in Puglia – Incentivi e Opportunità per investimenti e innovazione delle imprese

A cura dell’Assessorato allo Sviluppo Economico

-Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia;

-Antonio De Vito Direttore Generale Pugliasviluppo;

-Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Sviluppo Impresa Turistica Regione Puglia;

-Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione;

-Alfredo De Liguori, Responsabile Ufficio Promozione Pugliapromozione.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO

Ore 13 Conferenza Istituzionale Presentazione Calendario Unico Eventi 2023

A cura del Dipartimento Cultura e Turismo.

-Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia;

-Grazia Di Bari, Consigliera Delegata Cultura Regione Puglia;

-Aldo Patruno Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura;

-Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione;

-Paolo Ponzio, presidente Teatro Pubblico Pugliese;

-Danilo Audiello, Dante in Puglia.