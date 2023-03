IL BILANCIO DELLA VISITA DELLA DELEGAZIONE LNI BRINDISI IN ALBANIA

Consolidamento dei rapporti, interscambio tra Università e crescita della regata Brindisi-Valona

Indicazioni particolarmente positive sono emerse dalla visita in Albania (20-23 febbraio 2023) della delegazione della Lega Navale Italiana di Brindisi, guidata dal presidente Salvatore Zarcone. Contestualmente al miglioramento dei rapporti tra le due sponde sul piano socio-economico, culturale, turistico e sportivo, l’obiettivo primario era quello della sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Marina di Orikum per consolidare la partnership già esistente e determinare le migliori condizioni, logistiche e tecnico-organizzative, per la crescita della regata velica Brindisi-Valona, che quest’anno (6-9 luglio 2023) si appresta a vivere la dodicesima edizione.

A Tirana, nella sede della Concorde Investment (il gruppo immobiliare albanese proprietario del Marina di Orikum), è stato formalmente siglato l’accordo di cooperazione, condizione essenziale per il raggiungimento dei traguardi che le parti hanno individuato, ciò con grande evidenza mediatica per la presenza dei più autorevoli organi di informazione (giornali ed emittenti televisive) del paese delle Aquile. Erano presenti il CEO signor Artan Dulaku, l’amministratore ing. Junald Bajraktari e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.Durante il soggiorno albanese, i rappresentanti della sezione brindisina della LNI hanno avuto modo di incontrare il sindaco di Valona Dritan Leli, col quale intercorrono da anni rapporti di stima e collaborazione proprio in funzione della regata velica. L’incontro, particolarmente cordiale, si è svolto nel Municipio di Valona: pur in scadenza di mandato proprio nel periodo della manifestazione velica, il primo cittadino ha comunque assicurato il proprio supporto e si è detto felice della personale partecipazione all’evento.

Nella stessa Tirana, nella sede del Ministero dell’Istruzione, la delegazione LNI è stata ricevuta da Albana Tole, vice ministro dell’Istruzione, e da Endrit Hoxha, vice ministro allo sport. Erano presenti anche i direttori di alcuni dipartimenti universitari, che hanno tutti studiato in Italia e che, per varie ragioni, hanno dimostrato grande interesse per la regata Brindisi-Valona. Il mondo universitario albanese ed in particolare gli Atenei di Tirana e Valona hanno manifestato la volontà di collaborare con le università pugliesi ed hanno già avviato contatti con Unisalento: la regata è vista come occasione di ampliamento e intensificazione del rapporto di collaborazione al fine, peraltro, di garantire ai propri studenti un titolo accademico europeo.

Era previsto che all’incontro di Tirana partecipassero anche i rappresentanti dell’Università del Salento, purtroppo impegnati contestualmente in Puglia per iniziative già programmate. I due vice ministri hanno comunque pregato il presidente Salvatore Zarcone di esporre le loro istanze al Rettore dell’Unisalento, dott. Fabio Pollice, che Zarcone ha avuto modo di incontrare all’indomani del rientro in Italia, insieme col dott. Gennaro Scarselli, responsabile degli affari internazionali. E’ previsto un coinvolgimento diretto della stessa Università per il successo della regata, che va intesa come straordinario strumento di sviluppo e al tempo stesso di coesione tra le due sponde. «Richiederemo il Patrocinio ai due ministeri albanesi – dice Salvatore Zarcone – e prevediamo una fattiva collaborazione in occasione della Regata, non escludendo una loro presenza a Brindisi in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento velico, che si terrà presumibilmente a maggio nella sezione della LNI». Sul versante strettamente sportivo, inoltre, si avverte l’esigenza di costituire federazioni sportive albanesi per le discipline Olimpiche.

A Tirana il presidente Zarcone, accompagnato da Sandro Colucci (esperto velista e rappresentante del gruppo vela della LNI Brindisi), ha incontrato i componenti dell’Amministrazione comunale che sono interessati a lanciare e potenziare vela e canottaggio in un bacino artificiale che si trova a pochi chilometri dalla capitale. Infine, la delegazione LNI è stata ospite dell’emittente televisiva nazionale Vision Plus partecipando ad una diretta televisiva, in orario di massimo ascolto, dedicata alla prossima edizione della Brindisi-Valona, Regata del Grande Salento.

Una trasferta decisamente positiva, dunque, e utile per la concretizzazione dei vari progetti in cantiere e per favorire l’ulteriore crescita della regata Brindisi-Valona.