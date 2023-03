Presentata oggi a Lecce la seconda edizione de “IL GIRO DEI VENTI”

Un concept rinnovato: un’esperienza di benessere, attraverso il ciclismo e la vela, alla scoperta di culture, tradizioni, paesaggi e sapori tra Puglia e Grecia.

Gli equipaggi si sfideranno durante tre tappe ciclistiche e tre veleggiate dal 27 maggio al 3 giugno 2023 tra il Salento e Corfù.

Il trofeo per il primo equipaggio classificato è un’opera dello scultore Christian Leperino dedicata al benessere psico-fisico dell’uomo che si esprime attraverso il lavoro, lo sport e l’alimentazione.

I primi tre team classificati verranno premiati con pacchetti-vacanza presso strutture di prestigio del Salento.

Verrà inoltre estratta a sorte tra gli equipaggi – regolarmente iscritti e che hanno compiuto tutto il percorso – 1kg d’oro in lingotti come premio per il coinvolgimento in questa avventura.

È possibile iscriversi sul sito www.ilgirodeiventi.it. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento di 50 barche.

Lecce– Workness, luogo multidisciplinare e people-first che mette al centro il benessere delle persone, ha presentato oggi la seconda edizione de IL GIRO DEI VENTI, un’esperienza esclusiva di benessere e di viaggio dedicata a un pubblico internazionale con tappe ciclistiche e veleggiate con imbarcazioni da diporto nello splendido scenario del Salento e delle coste greche.

L’iniziativa si terrà da sabato 27 maggio a sabato 3 giugno, per un totale di 8 giorni e 7 notti consentendo così agli appassionati di vela e ciclismo da tutto il mondo di sfruttare al meglio questa occasione per potersi immergere ancora di più nella cultura e nelle meraviglie del Salento e di Corfù.

Nicolò Carnimeo, docente universitario e scrittore, ha moderato la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, dando spazio ai suoi protagonisti. Accanto al Cavaliere Sergio Filograna, fondatore di Workness e ideatore della competizione, si sono alternate le voci di Antonio Marano, Presidente de

IL GIRO DEI VENTI; Riccardo Magrini, Responsabile Sezione Ciclismo dell’iniziativa; Roberto Ferrarese, Responsabile Sezione Vela; Mario Cacciapaglia, Coordinatore; Samanta Demontis, Direttore Artistico; dottore e professore Pietro Mazzarotto, responsabile dell’assistenza medica con Andrea Lauria, coordinatore del servizio massofisioterapico; Giuseppe Bruno, Referente progetto “Sportness – Aule all’aperto” con Fabio Pollice, Magnifico Rettore Università Del Salento, e Aldo Guglielmi, Dirigente Scolastico Istituto E. Fermi di Lecce. Tra le autorità, hanno partecipato anche Luigi De Luca, Dirigente Poli Biblio-Museali Regione Puglia, Stefano Minerva, Sindaco di Gallipoli e Presidente della Provincia, Carlo Salvemini, Sindaco Città di Lecce, Paolo Foresio, Assessore Città di Lecce, Francesco Petracca, Sindaco Castrignano del Capo.

Partner rilevanti del progetto sono ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani e Lega Navale Italiana, rappresentata in conferenza rispettivamente da Antonio Gallucci, Responsabile Regionale, e dall’Ingegner Roberto Galassi, Consigliere Nazionale. Le due realtà stanno valutando alcune attività di preparazione e condotta relative rispettivamente alla competizione ciclistica e a quella velistica.

Dopo il successo della prima edizione, IL GIRO DEI VENTI per il 2023 propone un concept e un’offerta di esperienza totalmente rinnovati.

“Il nuovo IL GIRO DEI VENTI vuole essere un’esperienza esclusiva di benessere e di viaggio in cui la dimensione sportiva diventa un’occasione di scoperta”, afferma il cav. Sergio Filograna, Founder di Workness e ideatore de IL GIRO DEI VENTI. “Se da un parte la condivisione e la complicità che nasce all’interno delle squadre di ciclisti e velisti permetterà di arrivare alla vittoria finale, dall’altra l’iniziativa consentirà di immergersi completamente nel territorio con i suoi profumi, sapori, bellezze naturali ed eccellenze gastronomiche. IL GIRO DEI VENTI si iscrive così nel novero dei grandi eventi in Puglia”.

Aggiunge il cav. Filograna: “Inoltre quest’anno abbiamo voluto valorizzare la decisione dei partecipanti di aver sposato i nostri valori attraverso l’assegnazione in un premio speciale a un equipaggio estratto a sorte: un chilo d’oro in 5 lingotti, di cui uno verrà devoluto all. Rappresenta un modo concreto, tangibile e durevole nel tempo per premiare il coinvolgimento in questa nuova avventura”.

L’estrazione avverrà tra gli equipaggi regolarmente iscritti e che avranno compiuto tutto il percorso.

I partecipanti competeranno durante delle tappa ciclistiche e velistiche, ma vivranno anche un palinsesto di esperienze leisure all’interno dei due scenari d’eccellenza: la costa orientale a sud di Otranto, uno dei teatri naturali più belli e forse meno conosciuti della Penisola, e l’Isola di Corfù, che rappresenta un unicum nello scenario delle Isole greche, unendo influenze architettoniche veneziane, francesi e inglesi in un contesto naturale con boschi e spiagge mozzafiato.

In questo scenario si svilupperanno le iniziative che compongono l’agenda della settimana. Si tratta di appuntamenti all’insegna dello sport, del food, dell’arte, della danza e del benessere, e sarà disponibile a questa pagina.

Riepiloghiamo qui di seguito le iniziative che struttureranno l’evento.

1) Valorizzazione del territorio e ospitalità

Nell’edizione 2023, le tappe ciclistiche e velistiche saranno accompagnate da iniziative per la scoperta del territorio. Anzitutto, un’esperienza di glamping, con pernotto in tende e cena sotto le stelle, nella suggestiva area della Grotta dei Cervi, all’interno di un agriturismo che si estende per circa 70 ettari, nel territorio a Sud di Otranto, su un tratto di costa rocciosa molto caratteristico e selvaggio, che lambisce la piccola località marinara di Porto Badisco. Qui i partecipanti avranno anche la possibilità di fare esperienza di trekking per raggiungere il colle di Sant’Emiliano, su cui sorge l’omonima antica torre costiera, per godere di un’alba mozzafiato.

A Martano verrà effettuata la piantumazione di ulivi in collaborazione con OlivaMi, associazione che promuove l’adozione degli ulivi salentini come risposta alla devastazione portata dalla Xylella. A questo momento si aggiunge la visita a un frantoio ipogeo a Castrì, dove vivere degustazioni e laboratori dedicati alla riscoperta di antiche tecniche di produzione e conservazione dei cibi.

I partecipanti verranno poi coinvolti in walking tour guidati nel centro storico di Lecce e in esperienze di trekking con possibili escursioni per scoprire le meraviglie del Salento: grotte, parchi naturali e la barriera corallina pietrificata.

Anche a Corfù non mancheranno le esperienze speciali: nel pomeriggio del giorno di permanenza sull’Isola abbiamo programmato uno spostamento via caicco, la tipica imbarcazione locale, con la possibilità di fare il bagno in calette pittoresche raggiungibili solo via mare. Seguirà uno speciale aperitivo serale presso il prestigioso Museum of Asian Art of Corfu, una location esclusiva che raramente si concede a eventi.

Sempre nell’ottica di rendere la competizione una vera esperienza di vacanza active, stiamo stringendo accordi con alcune eccellenze dell’ospitalità turistica a livello locale, mettendo a disposizione una serie di camere. Tutte le prenotazioni per i giorni della manifestazione presso le strutture indicate, e che verranno effettuate tramite la segreteria de IL GIRO DEI VENTI, potranno usufruire di uno sconto sulla tariffa di listino (previa verifica di disponibilità dei posti). Al momento le strutture convenzionate sono: Palazzo Maresgallo 5* a Lecce; Naturalis Bio Resort 5* a Martano; Tenuta Centoporte 4* e B&B Palazzo dei Mori a Otranto; Hotel L’Approdo 4* a Santa Maria di Leuca e La Sommità 5* a Ostuni.

La valorizzazione del territorio si rispecchia anche nei premi.

L’equipaggio vincitore si aggiudicherà una vacanza della durata di 7 giorni presso Palazzo Maresgallo, storica location a cinque stelle immersa nel cuore del Salento. Al secondo equipaggio classificato andrà invece una vacanza di 7 giorni presso Naturalis Bio-Resort, un elegante dimora a cinque stelle immersa in oltre 18 mila ettari di natura a Martano (LE). Per il terzo equipaggio sempre una vacanza di 7 giorni presso Tenuta Centoporte, resort a quattro stelle sulla costa salentina, a Otranto.

2) Blue Therapy con Umberto Pelizzari

IL GIRO DEI VENTI 2023 assieme al grande campione di apnea Umberto Pelizzari, vuole offrire un’esperienza di Blue Therapy. Un’occasione unica per scoprire la bellezza più vera del mare; si tratta infatti di un briefing sull’importanza della consapevolezza del respiro a cui seguirà un’uscita in gommone e, successivamente, un’immersione in tutta sicurezza, per godere, semplicemente, del blu del mare.

3) Lo sport

La competizione sarà suddivisa in tappe che vedranno confrontarsi squadre composte da due velisti e due ciclisti, che non si conosceranno tra di loro prima della gara e dovranno quindi fare squadra in pochi minuti.

Le tappe ciclistiche

Nel corso delle tre tappe, i partecipanti procederanno con un’andatura controllata cicloturistica e affronteranno un tratto cronometrico, di diversa lunghezza per ogni tappa, che consentirà di attribuire i punti per la classifica finale.

La prima tappa, Leuca-Otranto, percorrerà la litoranea che si affaccia sul dorsale roccioso del Mar Adriatico, dove si notano numerose calette e tante piccole grotte, mete di escursioni turistiche in barca e suggestive villette private, delle vere e proprie vetrine sul mare.

La seconda tappa si svolgerà a Corfù, dove tutti i ciclisti gareggeranno ammirando la natura incontaminata, il mare cristallino, le spiagge suggestive e i pittoreschi villaggi tradizionali dell’isola greca.

Infine la terza tappa, Leuca-Gallipoli, seguirà un bellissimo tratto costiero dove i profumi e i colori della vegetazione mediterranea e il mare azzurro cattureranno sicuramente l’interesse dei ciclisti. Al ritorno, sarà l’occasione per scoprire il territorio dei comuni dell’entroterra del Basso Salento.

“Abbiamo definito tre tappe ciclistiche con un tracciato molto equilibrato”, afferma Riccardo Magrini, Responsabile Sezione Ciclismo IL GIRO DEI VENTI. “Insieme ad Ermanno Albanese e Fabio Perego, abbiamo pensato e scelto dei percorsi fattibili e accessibili a tutti, che non precludono il risultato finale a nessuno. L’obiettivo ultimo, oltre al risultato sportivo, è il piacere di scoprire dei luoghi meravigliosi tra il Salento e la Grecia. Spero davvero che i partecipanti colgano questa opportunità per divertirsi e immergersi completamente nel territorio che ci ospiterà in quei giorni”.

Le veleggiate

Per la seconda edizione della manifestazione verranno proposte tre veleggiate della durata di 3-4 ore che si terranno lungo le coste. I percorsi verranno decisi in quei giorni in base alla condizione del vento e saranno effettuati lungo le rotte Leuca-Gallipoli, nelle acque del Mar Ionio, o lungo la rotta Leuca-Otranto, nel Mar Adriatico.

È, inoltre, prevista una veleggiata presso l’Isola di Corfù. Rispetto alla passata edizione, il trasferimento delle barche dal Salento all’isola greca avverrà di notte con le barche e l’ausilio del motore.

I partecipanti potranno così vivere delle sfide più spettacolari godendosi la meravigliosa vista dei paesaggi costieri.

“La veleggiata che proponiamo per questa seconda edizione non sarà impegnativa dal punto di vista tecnico. Insieme a Fabio Massa abbiamo tracciato un percorso lineare, dove conterà la strategia ma sarà basato prima di tutto sul fair play, perché tutti sono prima marinai e poi regatanti”, dichiara Roberto Ferrarese, Responsabile Sezione Vela IL GIRO DEI VENTI. “I velisti avranno anche l’occasione unica di godersi la natura, il mare, il cielo, il vento, il sole, l’alba e il tramonto in barca. Uno spettacolo che, assicuriamo fin da ora, sarà indimenticabile”.

4) La sicurezza e il supporto sanitario

La sicurezza è un elemento chiave in questa esperienza. Per questo l’equipe medica coordinata dal dottore e professore Pietro Mazzarotto, Direttore del Dipartimento di Cardiologia ed Emodinamica della ASST di Lodi, accompagnerà sia le tappe ciclistiche mediante ambulanza, sia le tappe velistiche con un gommone dedicato. Anche i villaggi degli atleti a Leuca e Corfù saranno presidiati.

Inoltre, un team di fisioterapisti coordinati dal dottor Andrea Lauria fornirà assistenza pre e post gara, offrendo terapie manipolative o strumentali, anche nel caso di infortuni lievi.

5) Il coinvolgimento delle scuole del territorio: un’esperienza per i giovani

Inoltre, IL GIRO DEI VENTI, così come lo scorso anno, prevede una serie di iniziative in collaborazione con l’Università del Salento, sei istituti superiori di secondo grado e il Circolo Velico di Policoro, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni attraverso attività formative teoriche e pratiche incluse in evento sportivo unico nel suo genere chiamato “SPORTNESS AULE ALL’APERTO”.

Target di riferimento e fruitori sono gli allievi delle classi superiori, a fine ciclo didattico per la scuola di secondo grado, e dei cicli accademici universitari.

I ragazzi coinvolti tramite Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) assisteranno a un convegno di presentazione dell’evento e del progetto, a cui seguirà un ciclo di due incontri, 1 Seminario, e ancora 1 Campus sportivo con attività pratiche, e infine l’esperienza sul campo durante

IL GIRO DEI VENTI, dove alcuni studenti selezionati potranno addirittura affiancare i partecipanti a bordo della barca dell’Università del Salento e completamente dedicata ai ragazzi.

6) Cultura e spettacolo

La scoperta dei territori di Puglia e Grecia, ne IL GIRO DEI VENTI, non passa solo dallo sport, ma anche attraverso la loro cultura e le loro tradizioni.

“Ho il piacere di confermare che anche per il 2023 la danza sarà protagonista all’interno dell’offerta culturale della manifestazione” afferma Samanta Demontis, Direttore Artistico de IL GIRO DEI VENTI. “Nella serata finale della competizione, come per la prima edizione, l’intero paese di Spongano (Lecce) si animerà con uno spettacolo danzante.”

Lo spettacolo, come lo scorso anno, sarà preceduto da un tipico corteo della tradizione salentina con i musicisti e i ballerini dello spettacolo, coinvolgendo anche le persone per le strade del paese, fino ad arrivare alla piazza dove si svolgerà a tutti gli effetti la performance artistica.

Oltre al tema delle tradizioni greche e salentine, i 100 ballerini in scena affronteranno anche due nuovi temi quest’anno: la narrazione di un fatto storico recentemente tornato di attualità – lo sbarco di Enea a Castro; la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e la tutela corallo bianco della costa pugliese.

7) La tutela dell’ambiente

La sensibilità per la natura del Salento si rispecchia anche nel trofeo che verrà consegnato all’equipaggio vincitore, un’opera d’arte del celebre artista partenopeo Christian Leperino che rappresenta una mano che si intreccia con un ramo di ulivo, dedicata al benessere psico-fisico dell’uomo che si esprime attraverso il lavoro, lo sport e l’alimentazione.

Quest’opera estremamente significativa richiama, inoltre, il legame con il territorio e segnala l’impegno de IL GIRO DEI VENTI per la riforestazione e verrà rimessa in palio di anno in anno.

Sarà impressa anche sulle lattine di olio EVO che IL GIRO DEI VENTI ha fatto realizzare in esclusiva: ogni due lattine vendute, IL GIRO DEI VENTI si farà carico della piantumazione di un albero di ulivo in collaborazione con OlivaMi. Inoltre, il 10% degli incassi derivati dalla vendita di quest’olio verrà devoluto al reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Programma de IL GIRO DEI VENTI 2023

Di seguito, il programma delle giornate:

-giorno 1, 27 maggio 2023: arrivo, check-in e formazione degli equipaggi;

-giorno 2, 28 maggio 2023: al mattino, prima tappa ciclistica: Santa Maria di Leuca – Otranto – Santa Maria di Leuca; nel pomeriggio, veleggiata;

-giorno 3, 29 maggio 2023: Blue Theraphy e giornata di esperienze sul territorio salentino;

-giorno 4, 30 maggio 2023: al mattino, esperienze sul territorio di Corfù; nel pomeriggio veleggiata;

-giorno 5, 31 maggio 2023: al mattino, seconda tappa ciclistica a Corfù; nel pomeriggio: visita alle calette, aperitivo e spettacolo danzante;

-giorno 6, 1° giugno 2023: al mattino, visita alle cantine vinicole salentine; nel pomeriggio, veleggiata;

-giorno 7, 2 giugno 2023: al mattino, terza tappa ciclistica: Santa Maria di Leuca – Gallipoli – Santa Maria di Leuca; nel pomeriggio, trasferimento a Spongano per lo spettacolo conclusivo e closing party;

-giorno 8, 3 giugno 2023: colazione e saluti.

Iscrizioni

È possibile iscriversi direttamente sul sito de IL GIRO DEI VENTI al seguente link.





Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento di gara, visitare il sito www.ilgirodeiventi.it.