MSC Foundation e IUCN annunciano una partnership per la conservazione delle barriere coralline

Monaco-MSC Foundation e l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) hanno annunciato una nuova partnership per la conservazione e il ripristino delle barriere coralline. L’annuncio è avvenuto durante la Monaco Ocean Week, evento che riunisce esperti e leader di tutta la comunità attiva nella conservazione marina per discutere le principali sfide che gli oceani devono affrontare.

Il sostegno di MSC Foundation consentirà di completare la valutazione globale delle specie di corallo presenti nel mondo come descritto nella Lista Rossa IUCN, il più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale. Il progetto Global Coral Biodiversity Assessment mira a fornire piani di ripristino concreti e attuabili per le barriere coralline e per le specie minacciate che le popolano.

“Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a MSC Foundation per il suo sostegno. Non potrebbe essere più importante: oltre un terzo delle specie di corallo della Lista Rossa IUCN rischia l’estinzione. Questa partnership ci consentirà di completare ulteriori valutazioni e di garantire al mondo le informazioni necessarie per proteggere i coralli e il sostentamento di oltre mezzo miliardo di persone che dipendono da essi”, ha dichiarato il Presidente dell’IUCN Razan Al Mubarak.

Pierfrancesco Vago, Presidente del Comitato Esecutivo di MSC Foundation e Presidente Esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha commentato: “Come amministratori del nostro pianeta, abbiamo la responsabilità di proteggere i suoi preziosi ecosistemi. La nostra nuova partnership con l’IUCN rappresenta un forte impegno per la conservazione e il ripristino delle barriere coralline, delle foreste di mangrovie e delle praterie di fanerogame minacciate. Dando ai decisori e agli operatori del settore la possibilità di agire sulla base del Global Marine Biodiversity Assessment, possiamo salvaguardare questi ecosistemi essenziali per le generazioni future”.

La Direttrice Esecutiva di MSC Foundation, Daniela Picco, ha aggiunto: “MSC Foundation è impegnata a far progredire la scienza degli oceani ed è lieta di collaborare con la IUCN per promuovere un cambiamento significativo nel settore della conservazione marina. Questa partnership segna un significativo passo avanti nei nostri sforzi per ripristinare e proteggere gli oceani del mondo. Essa integra il nostro programma Super Coral e altre attività nell’ambito della conservazione marina, offrendo al contempo la possibilità di coinvolgere nuovi partner sul fronte della comunicazione e della divulgazione. Insieme, lavoreremo per un futuro sostenibile per il nostro pianeta, in cui la vita marina prospera e gli oceani vengono riportati in salute per le generazioni a venire”.

Il partenariato contribuirà anche al Decennio delle Nazioni Unite per la scienza degli oceani per lo sviluppo sostenibile.

MSC Foundation è attualmente impegnata in tre programmi di conservazione e ripristino marino attraverso partnership che fanno progredire la scienza oceanica.

Programma Super Corallo di MSC Foundation, con sede nella Riserva Marina Ocean Cay MSC alle Bahamas. La Fondazione sta attualmente costruendo il proprio Centro di conservazione marina sull’isola di Ocean Cay, che comprenderà un biolaboratorio, vivai di coralli e strutture di divulgazione ed educazione. Il programma è all’avanguardia nell’identificazione, nella coltivazione e nell’impianto di coralli resistenti al calore per ripristinare e aumentare la resilienza delle barriere coralline della riserva, diffondendo al contempo la conoscenza delle tecniche sviluppate in modo che possano essere utilizzate in tutto il mondo. Questo lavoro innovativo è sostenuto da collaborazioni con autorità mondiali in materia di conservazione dei coralli, tra cui l’Università di Miami e la Nova Southeastern University.

Il secondo programma vede MSC Foundation collaborare con la Ba’a Foundation in Arabia Saudita per sostenere nuovi programmi di resilienza e ripristino delle barriere coralline nel Mar Rosso, condividendo conoscenze e insegnamenti e sensibilizzando il pubblico sulle attività di conservazione marina.

La terza partnership ha mosso i primi passi alla fine del 2022, con la firma di un memorandum d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e dei Cambiamenti Climatici del Qatar, l’Università del Qatar e la Qatar Foundation per lanciare un nuovo programma innovativo di conservazione marina in Qatar. L’obiettivo di questo programma è quello di sfruttare il potere sinergico per la conservazione, il ripristino e il nutrimento di tre ecosistemi costieri simbiotici: le foreste di mangrovie, le fanerogame marine e i coralli. I benefici previsti vanno dall’aumento della biodiversità marina, al rafforzamento della pesca e al miglioramento della protezione contro l’erosione costiera, fino a nuove opportunità di ecoturismo e sviluppo attraverso un approccio di costruzione con la natura.

MSC Foundation, organizzazione indipendente senza scopo di lucro, attua gli impegni del Gruppo MSC in materia di conservazione dell’ambiente marino e di sviluppo umanitario e sostenibile in tutto il mondo, sfruttando la portata globale di MSC e la sua conoscenza unica del mare per proteggere e nutrire il nostro pianeta blu, le sue popolazioni e il nostro patrimonio culturale comune.

Concentrandosi su quattro aree – ambiente, sostegno alle comunità, istruzione e aiuti d’emergenza – la Fondazione promuove la protezione e la gestione sostenibile degli ecosistemi, dà alle comunità vulnerabili di tutto il mondo la possibilità di realizzare appieno il proprio potenziale, sostiene un’istruzione di qualità equa e inclusiva per promuovere uno sviluppo individuale e collettivo duraturo e aiuta le popolazioni colpite da disastri a riprendersi.

La Fondazione lavora per raggiungere questi obiettivi sia autonomamente che con partner dedicati: autonomamente, sfruttando l’impegno del Gruppo MSC nell’ideazione e nella gestione dei progetti, nel collegamento delle comunità, nella sensibilizzazione e nella mobilitazione del sostegno finanziario di migliaia di persone, e insieme a partner fidati selezionati per la loro forte visione innovativa o per la loro esperienza di azione efficace.

MSC Foundation, Chemin Rieu 12-14, 1208 Ginevra, Svizzera

https://mscfoundation.org

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the Conservation of Nature), meglio conosciuta con il suo acronimo IUCN, è una organizzazione non governativa (ONG) internazionale. Fornisce alle organizzazioni pubbliche, private e non governative le conoscenze e gli strumenti che consentono di coniugare progresso umano, sviluppo economico e conservazione della natura.

Creata nel 1948, la IUCN è oggi la rete ambientale più grande e diversificata del mondo, che sfrutta le conoscenze, le risorse e la portata di oltre 1.400 organizzazioni membri e di circa 15.000 esperti. È un fornitore leader di dati, valutazioni e analisi sulla conservazione. L’ampio numero di membri consente all’IUCN di svolgere il ruolo di incubatore e di depositario affidabile delle migliori pratiche, degli strumenti e degli standard internazionali.

L’IUCN offre uno spazio neutrale in cui diverse parti interessate, tra cui governi, ONG, scienziati, imprese, comunità locali, organizzazioni di popolazioni indigene e altri, possono lavorare insieme per forgiare e attuare soluzioni alle sfide ambientali e raggiungere uno sviluppo sostenibile.

Lavorando con molti partner e sostenitori, la IUCN realizza un ampio e diversificato portafoglio di progetti di conservazione in tutto il mondo. Combinando la scienza più avanzata con le conoscenze tradizionali delle comunità locali, questi progetti lavorano per invertire la perdita di habitat, ripristinare gli ecosistemi e migliorare il benessere delle persone.

www.iucn.org