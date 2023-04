The Ocean Race: Il duello per il podio della terza tappa non è finito

Biotherm e 11th Hour Racing Team navigano verso Itajaí e lottano per i punti del terzo posto

Con il vincitore della terza tappa Team Malizia e il secondo classificato Team Holcim-PRB giunti a Itajaí, la battaglia in acqua per il terzo posto si è intensificata notevolmente nelle ultime 24 ore.

L’equipaggio di Biotherm di Paul Meilhat ha guadagnato moltissimo su 11th Hour Racing Team nelle ultime 24 ore, recuperando quasi 100 miglia di ritardo. I due sono separati da circa 80 miglia sull’asse est/ovest, ma in termini di distanza dall’arrivo sono praticamente alla pari.

Le condizioni a bordo di Biotherm

Entrambi gli equipaggi stanno dimostrando un’incredibile capacità di resistere alle avversità, visto che tutti e due i team hanno subito più di un danno nelle cinque settimane di regata finora disputate. Lottare per il terzo posto non è quello che sognavano all’inizio di questa tappa da Città del Capo.

E le condizioni meteo non sono ideali per un avvicinamento veloce al traguardo, con venti leggeri o moderati e di bolina, ma che dovrebbero consentire una bella battaglia.

“Abbiamo vissuto alti e bassi, abbiamo visto gioia, frustrazione, coraggio e dolore. Siamo stati veloci. Siamo stati in crisi. Ma soprattutto, finora, siamo stati al sicuro. Non abbiamo ancora preso coscienza della grandezza di ciò che abbiamo fatto, e non dovremmo farlo: non è mai finita finché non è finita! Abbiamo ancora circa 500 miglia da percorrere e ci sono 2 o 3 punti in palio”, ha dichiarato domenica pomeriggio lo skipper di 11th Hour Racing Team Charlie Enright.

“Velisti e barche sono state portati al limite e anche oltre. Dobbiamo arrivare a Itajaí il più velocemente possibile, per i punti, per riposare fisicamente e mentalmente e, soprattutto, per preparare Mālama per la tappa successiva, verso la nostra città, Newport nel Rhode Island”.

E’ un fattore da tenere in grande considerazione, in effetti. Tutti i team hanno lunghe liste lavori sulle barche, e 11th Hour Racing Team e Biotherm non fanno eccezione. I loro team tecnici osserveranno con invidia le barche di Team Malizia e Holcim PRB fuori dall’acqua, quando inizieranno a lavorare nella zona tecnica dell’Ocean LIve Park.

Prima arriveranno Mālama e Biotherm, prima potrà iniziare la “corsa alla riparazione”.



Le ultime posizioni sono visibili sul Race Tracker e qui la classifica provvisoria



Le ultime notizie sono su www.theoceanrace.com e si può seguire la più grande sfida intorno al mondo su discoveryplus.com o Eurosport.com con la partenza di ogni tappa in diretta.

È stato un weekend di apertura spettacolare all’Ocean Live Park di Itajaí, dove la folla è accorsa per esplorare i servizi e dare il benvenuto a Team Malizia e Team Holcim-PRB.

I velisti sono stati fermati per autografi e selfie mentre ritrovavano l’equilibrio sulla terraferma.

Qui le intervista in banchina dei primi due team arrivati a Itajaí:

Team Malizia



Team Holcim-PRB



Foto: Amory Ross / 11th Hour Racing / The Ocean Race

Ronan Gladu / Biotherm / The Ocean Race

Sailing Energy / The Ocean Race