Marina Cala de’ Medici capitale della vela a fine maggio: arrivano il Vela Festival e il Vela Cup

Regata aperta a tutti e stand in banchina. Spazi gratuiti per gli espositori di eccellenze

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio il porto turistico Marina Cala de’ Medici ospita due importanti eventi della vela: in acqua la Vela Cup, il circuito di regate più affollato d’Italia, con centinaia di velisti e appassionati, mentre nel borgo e lungo le banchine saranno allestiti stand di operatori selezionati, sia tecnici del settore della nautica, che di eccellenze e prodotti tipici del territorio.

Per le aziende quindi la possibilità di partecipare a questa grande festa della vela italiana, organizzata dal Giornale della Vela, in modo totalmente gratuito. Sono aperte le candidature. Per partecipare come espositori contattare: Guido De Palma depalma@panamaeditore.it, 3472347433 – Piefrancesco Pugno pugno@panamaeditore.it, 3496621980

VELA CUP: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

La grande regata è aperta a tutti: è possibile partecipare con qualsiasi tipo di barca di ogni dimensione, senza limitazioni d’età. E da quest’anno alla Vela Cup c’è una nuova classe, la Classic Boat, per tutte quelle barche, anche di serie e in vetroresina, con più di 25 anni.

VELA Cup Toscana / VELAFestival

Dal 26 al 28 maggio il Marina di Cala de’ Medici si trasforma nella capitale della vela toscana e italiana. Nel lungo weekend che precede la 151 Miglia, oltre ad esserci la prima tappa della VELA Cup, il circuito di regate aperte a tutte le barche e a tutti velisti (sportivi e non), lungo le banchine del marina torna il VELAFestival, una grande festa della vela e del mare, in un luogo fatto da velisti per velisti, aperto anche agli appassionati, alle loro famiglie e ai loro amici.

Barche, charter, usato, accessori, attrezzature, abbigliamento e tutto il mondo della vela è in esposizione lungo le banchine del Marina Cala de’ Medici. I principali operatori della nautica presentano i loro prodotti e sono a disposizione per spiegare e illustrare le loro ultime novità al VELAFestival. Cibo e musica non mancheranno, perché il VELAFestival più che un salone è un salotto dove poter condividere le proprie passioni con espositori, appassionati e mitici velisti.

Il VELAFestival è per tutti

Coi suoi 650 posti barca da 8 a 36 metri, Marina Cala de’ Medici si trova al centro della Toscana, in un suggestivo tratto di litorale tra Rosignano e Castiglioncello, nel cuore della Costa degli Etruschi. Perla del Tirreno e meta di vacanza di importanti esponenti del mondo del cinema, come Alberto Sordi, Guido Mannari e Marcello Mastroianni, Castiglioncello offre uno dei panorami più belli di tutto il litorale toscano. Unici sono i tramonti tra la natura, le acque cristalline e la spiaggia che si possono ammirare dalla Baia del Quercetano.

Per chi volesse esplorare anche l’entroterra, oltre veleggiare per l’arcipelago toscano, non può mancare una tappa a Bolgheri. Questo piccolo paese dell’entroterra livornese è raggiungibile attraverso il suggestivo Viale dei Cipressi, reso celebre dai versi di Giosuè Carducci nella poesia Davanti San Guido. Oltre ad una vista spettacolare sulle colline della maremma livornese, qui si trova una delle tenute della migliore cantina vinicola al mondo. Con sei secoli di storia alle spalle (è attiva dal 1385), la cantina Marchesi Antinori è la prima cantina italiana a vincere il prestigioso riconoscimento dalla rivista Drink international, assegnato da una giuria internazionale composta da Masters of Wine, sommelier, buyer, giornalisti ed esperti del settore, provenienti da tutto il mondo.

La VELA Cup è anche Classic

La grande novità di quest’anno alla VELA Cup è la nuova classe Classic Boat, per tutte quelle barche, anche di serie e in vetroresina, con più di 25 anni. Quindi fatti avanti perché alla VELA Cup la competizione è per tutti. C’è chi partecipa nella categoria Sport Boat, usando vele non inferite come spi, gennaker e code 0, e chi vuole solo divertirsi con amici e in famiglia, nella categoria Cruising Boat, a vele bianche. Non è necessario essere un campione della vela per vincere, ci sono premi un po’ per tutti. Oltre ad una ricca gift bag, il sabato sera alla premiazione verranno estratti a sorteggio numerosi e bellissimi premi offerti dai partner Garmin, Veneziani, Leatherman, Plastimo, HiNelson, YachtingBond. Per vincere basta un colpo di fortuna!

L’ormeggio è gratis se ti iscrivi subito alla VELA Cup Toscana

Le prime 20 barche che vengono da fuori avranno l’ormeggio gratuito, per tutti gli altri il Marina Cala de’ Medici offre un prezzo convenzionato per tutto il weekend. Un motivo in più per venire in Toscana e fare base nel marina più a “nord del sud”.

Tutto quello che devi sapere

DOVE E QUANDO. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio presso il Marina Cala de’ Medici, a Rosignano Marittimo (LI).

CHI PUO’ PARTECIPARE. Ogni tipo di barca a partire da 4 metri, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “crociera” e “regata”.

ISCRIZIONI A partire da 110 euro

ORMEGGI GRATUITI. Il Marina Cala de’ Medici offre ormeggi gratuiti alle prime 20 barche che vengono da fuori area. Per tutti gli altri sconti dedicati per l’ormeggio.

CERCO/OFFRO IMBARCO in collaborazione con My Match Race

DORMIRE A TERRA CONSIGLIATI Hotel Villa Martini (Castiglioncello), www.villamartini.it; Hotel Atlantico (Castiglioncello), www.hotelatlantico.it; B&B Relais il Sigillo (Rosignano Marittimo), www.locandailsigillo.it; Hotel Rosignano (Rosignano Solvay), www.hotel-rosignano.com

RISTORANTI CONSIGLIATI Land’Oh! (all’interno del Porto), www.landhobistrot.com; FuxyBar (all’interno del Porto), tel. 0586 763830;

DURATA E PERCORSO. La “Regata” non dura più di tre/quattro ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI. Non è necessario essere essere dei velisti esperti per partecipare.

PREMI. Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Cruising Boat” e “Sport Boat” e da quest’anno, per le barche con più di 25 anni, c’è un premio speciale “Classic Boat”. Il vincitore assoluto in tempo compensato, tra tutti i partecipanti, vince il premio “Leg winner”. Alla barca più elegante il premio “Elegant Boat”. Premi ad estrazione per tutti!