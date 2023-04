La Società Velica Viareggina e la Star: un 2023 con il vento in poppa

Per il sodalizio viareggino presieduto da Paolo Insom è iniziata una stagione di grandi appuntamenti e progetti per rilanciare la Classe regina della Vela anche fra i velisti più giovani.

Sabato gli equipaggi scenderanno in acqua per la Coppa di Pasqua 2023.

Viareggio– Pasqua per gli equipaggi della Flotta viareggina della Classe Star è sinonimo di regate: questo sabato, infatti, nelle acque di Viareggio si svolgerà l’edizione 2023 della Coppa di Pasqua con partenza della prima prova fissata per le ore 13. Due le regate in programma coordinate dall’ U.D.R. Carlo Tessi.

La storia della Società Velica Viareggina, fin dalla sua costituzione nel 1951 -da parte di Maurizio e Bertani Benetti, Carlo Giannotti, Federigo Landucci, Pietro Tobino ed altri-, è sempre stata legata alla Star, Classe sulla quale si sono cimentati i migliori velisti di tutti i tempi e che da oltre un secolo appassiona i regatanti di tutto il mondo.

“Coloro che promossero la costituzione del Circolo erano appassionati velisti che regatavano prevalentemente con imbarcazioni della Classe U (5.50 mt) e A (6 mt), derive a restrizione diffuse in quegli anni in Italia e particolarmente in Versilia.- ricorda Silvio Dell’Innocenti, Segretario della SVV -Il 5.50 aveva la caratteristica di poter essere messo in mare da uno scivolo o dalla spiaggia, ma la Società Velica Viareggina che nel frattempo aveva ottenuto una banchina in concessione con una gru a lato dell’attuale caserma della Capitaneria di Porto, non disponendo di scivolo, decise di scegliere un’altra imbarcazione più adatta a questa logistica.

La scelta non poteva che cadere sulla Star che già da tempo era la regina delle classi olimpiche e nella quale gli italiani, grazie alle prodezze di Straulino e Rode, mietevano successi in ogni parte del mondo. Le prime Star arrivarono a Viareggio, alcune direttamente dall’America, altre dalle diverse zone dell’Italia, altre infine furono costruite dal cantiere viareggino Bergamini. Col passare del tempo e con l’impegno di Maurizio Benetti, la Flotta si ingrandì sempre di più e a Viareggio cominciarono ad organizzare manifestazioni di grande risonanza internazionale che portarono nella nostra città fortissimi campioni.”

Fra le numerose e prestigiose manifestazioni della Classe Star organizzate in questi anni a Viareggio -con la collaborazione della SVV e del Club Nautico Versilia-, oltre ai classici appuntamenti come il Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historical Event ISCYRA, giunto alla 59° edizione- spiccano, infatti, il Campionato Europeo 2010 al quale hanno partecipato 132 imbarcazioni di 18 nazioni differenti, record assoluto di partecipazione ad un evento di classe star, e lo Star Eastern Hemisphere Championship 2017 con una settantina di titolati equipaggi dell’International Star Class in rappresentanza di quindici Nazioni. Quest’anno, inoltre, dall’1° al 3 settembre sarà proprio Viareggio ad ospitare il Campionato Italiano Star al quale, come sempre, sono attesi i più importanti nomi del panorama velico.

Nel calendario agonistico 2023 della SVV, oltre al Campionato Italiano, sono in programma il Campionato di Flotta (su 7 manche), la Coppa di Pasqua (8 aprile), il Trofeo di Primavera (23 aprile, 14 e 28 maggio), i Trofei Burlamacco, Darling, Seven Stars (3-4 giugno), e Bizzosastar (9 luglio), il Trofeo Nazionale Gemmasofia (22-23 luglio), il Trofeo Benetti (9-11 giugno), il Campionato d’estate (25 giugno), il Trofeo di mezza estate (14 agosto), il Campionato d’autunno (8 prove dall’8/10 al 19/11), e il Trofeo di Natale (2-3 dicembre).

Grandi appuntamenti nei quali sarà possibile regatare insieme a campioni del calibro di Enrico Chieffi (campione del Mondo Star), Daniele Bresciano (Moro di Venezia), Ennio Bonomo (mitica Azzurra) e molti altri.

“Purtroppo, anche a Viareggio che ospita una delle più importanti Flotte Star di tutto il mondo, stiamo registrando il problema comune in questo periodo a quasi tutte le classi veliche: la diminuzione dei partecipanti alle regate e poco ricambio generazionale.- sottolinea Paolo Insom, Presidente della Velica Viareggina sodalizio al quale il CONI ha recentemente conferito la Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2021 in riconoscimento delle benemerenze acquisite in tanti anni di attività. -Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare presso la Velica Viareggina iniziative volte al rilancio della Classe Star, soprattutto fra i velisti Under 30 e Over 50.

Il nostro Socio Antonio Balderi, pluridecorato starista, si è reso disponibile per seguire come Istruttore chiunque voglia cimentarsi sulla Star. La SVV metterà a disposizioni imbarcazioni del Circolo sia per la scuola vela che per partecipare alle regate. L’invito è aperto a tutti, anche ai Soci di altri Circoli e di altre Zone ma soprattutto a chi ha già avuto esperienze su altre Classi, meglio se Derive. Nei nostri progetti anche un Open Day Star nel quale far provare questa splendida deriva e molte altre iniziative che proporremo nell’arco dell’anno per contribuire a dare nuovo slancio alla Vela, soprattutto fra i giovani. Chi è interessato può contattarci al 3398518752 o venire presso la nostra sede in Piazza Palombari dell’Artiglio- Darsena Europa a Viareggio.”

La Star in numeri.

Progetto Francis Sweisguth del 1911; Lungh. 6,92 m; Baglio max (larghezza) 1,73 m; Pescaggio 1,02 m; Peso 671 kg: Sup. velica 26,5 m2; Equipaggio 2 persone. La Classe Internazionale è suddivisa in 21 Distretti. Le Flotte Forte Dei Marmi 1999 (Captain Silvio Dell’Innocenti, segretario Paolo Insom), Viareggio 1961 (Captain Muzio Scacciati, segretario Raffaello Astorri), e Perla Della Versilia 1990 (Captain Graziano Bonanno, segretario Rainer Roellenbleg) appartengono al XIV Distretto Mediterraneo centrale (Italia e Grecia) il cui Segretario di Distretto è Massimo Canali e il Vice Segretario Distrettuale Silvio Dell’Innocenti.