CHALLENGE FAMILY ARRIVA NEL SUD ITALIA CON IL CHALLENGE EGNAZIA TRI

Challenge Family annuncia oggi la sua terza gara in Italia: la Challenge Egnazia Tri che si svolgerà il 21 ottobre 2023. La nuova destinazione del triathlon di Challenge Family, ospitata a Savelletri di Fasano in Puglia, splendido paesino pugliese sulla costa adriatica, è conosciuta per il suo porticciolo e per il Parco Archeologico di Egnazia. Non è la prima volta che il luogo ospita gare di triathlon, ma quest’anno la competizione esce dai confini diventando internazionale, per far conoscere a sempre più triatleti – e non solo – lo spettacolo impareggiabile della regione Puglia, sfidando se stessi e i propri limiti in una gara adrenalinica senza pari.

“Non vediamo l’ora che gli atleti arrivino in questa splendida location e corrano tra gli uliveti e lungo la meravigliosa costa adriatica.”, ha dichiarato Jort Vlam, CEO di Challenge Family: “In questi luoghi si respira così tanta storia, cultura, bellezza! Inoltre, il team locale ha una grande esperienza nell’organizzazione di questo tipo di eventi: siamo entusiasti di lavorare con loro e con la comunità di Savelletri di Fasano per rendere questo evento un appuntamento da non perdere che chiude la stagione europea”.

Giulio Molinari, tre volte campione europeo di triathlon e quattro volte campione italiano di triathlon, afferma di essere molto entusiasta della gara: “Sono davvero emozionato per la prima edizione del Challenge Egnazia Tri. Sono affezionato a questo luogo e felice di partecipare a una gara così importante e riconosciuta a livello internazionale che permetterà ad ancora più appassionati del mondo del triathlon di scoprire i bellissimi percorsi della Puglia e l’incantevole Savelletri di Fasano. Vi aspetto il 21 ottobre!”.

Il percorso di 113 km si snoda tra mare cristallino, campagne e aree ricche di cultura e storia come l’antico parco archeologico di Egnazia. Una sfida estrema con tre discipline che si articolano lungo percorsi mozzafiato, sempre a contatto con la natura. La frazione di nuoto – 1.9 km – si svolge nel Mare Adriatico al largo di Savelletri; sarà seguita da quella di bici – 90 km – che parte dalla costa e arriva nell’entroterra, con i suoi caratteristici trulli. L’ultima frazione, la corsa – 21 km – attraversa la campagna per ritornare sino in riva al mare a Cala Masciola, la spiaggia privata di Borgo Egnazia.

Challenge Egnazia Tri si svolgerà il 21 ottobre 2023. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.challenge-egnaziatri.com/ .