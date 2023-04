SOF de voile a Hyères 2023: domani si chiude con quattro equipaggi italiani in Medal Race

Oggi si sono concluse le prove delle flotte Gold che hanno delineato le posizioni che daranno accesso alle Medal Race di domani, atto conclusivo di questa Settimana Olimpica Francese di Hyères.

Gli equipaggi azzurri che accedono alle regate di sabato sono quindi: nel 49er FX Germani-Bertuzzi con il secondo posto, nel Formula Kite Boschetti quinto, nel Nacra 17 Ugolini-Giubilei terzi e Bissaro-Frascari sesti.

Domani in base ai punteggi in classifica tutti gli italiani potranno provare a conquistare una medaglia, in virtù dei meccanismi tipici delle medal (doppio punteggio o sfide eliminatorie).

Classifiche sul sito ufficiale: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race-resultsall

Le dichiarazioni dei protagonisti:

470 MIX

Elena Berta: “purtroppo l’ultima prova di oggi non ci ha permesso di accedere alla Medal Race di domani: qualche errore di troppo ci ha fatto scivolare in classifica dopo che nella prima prova, con un terzo posto, eravamo rientrati in decima posizione. Questa regata ci ha permesso di crescere e dare continuità al lavoro fatto questo inverno; stiamo dando il massimo ogni giorno per poter crescere come equipaggio. I risultati delle singole prove di questa settimana credo che attestino una nostra crescita e solidità, ripagandoci della fatica che stiamo facendo per puntare al nostro obiettivo principale: potercela giocare fino all’ultimo in tutte le sfide che porteranno a Marsiglia.”

Tecnico FIV Gabrio Zandonà: “la giornata era cominciata nel migliore dei modi, con un terzo posto di Berta-Festo che li aveva fatti salire al decimo posto. Purtroppo l’ultima prova invece ha compromesso la classifica: peccato proprio perché i punteggi molto ravvicinati tra tutti gli equipaggi avrebbero potuto regalare qualche posizione interessante. Anche Ferrari Caruso non sono riusciti a mantenere la medal per via di una prima prova complicata. Entrambi gli equipaggi chiudono la settimana a 94 punti.”

49er

Tecnico FIV Gianmarco Togni: “oggi si sono disputate quattro prove che non ci hanno permesso di entrare nella top ten. Il quindicesimo posto in classifica coincide però con il decimo per nazione, quindi in vista dei mondiali che si volgeranno quest’anno ad agosto in Olanda, questo posizionamento ci permetterebbe di ottenere la qualifica olimpica. Ovviamente il discorso è prematuro ma risulta evidente il passo avanti fatto rispetto alla prima uscita di Palma. Ci sono ancora molte situazioni su cui lavorare, cercando di consolidare quanto fatto fino ad oggi. Torniamo a casa con maggiore consapevolezza, ma dobbiamo avere ben chiaro l’obiettivo della stagione per cercare di arrivare al meglio della condizione fisica e mentale.”

49er FX

Jana Germani: “ultimo giorno di Gold fleet caratterizzato da regate abbastanza complicate per via del vento che saltava moltissimo. Per noi era fondamentale mantenere il secondo posto che ci consente di entrare in Medal Race concentrate per dare il meglio e ottenere questo risultato che abbiamo costruito fin da inizio settimana.”

Tecnico FIV Gianfranco Sibello: “oggi è stata una giornata estremamente complicata perché le condizioni del vento, poco e instabile, sul campo Foxtrot, hanno costretto tutti gli equipaggi a una gestione particolarmente attenta di ogni singola prova. Escludendo l’equipaggio olandese che oramai ha vinto le regate qui in Francia, Germani-Bertuzzi si sono rese protagoniste di quattro prove interessanti. Soltanto nella prima prova hanno incontrato qualche difficoltà in più ma nonostante tutto sono riuscite a mantenere il secondo posto e domani dovranno difenderlo avendo 12 punti di vantaggio sui due equipaggi che sono attestati al momento al terzo posto. Sarà molto importante avere l’approccio giusto e mantenere alta la concentrazione per arrivare ad un meritato gradino del podio. Buona settimana anche per Omari-Carraro che hanno concluso al dodicesimo posto, giocandosi fino all’ultima prova l’accesso alla medal Race.”

ILCA 6

Tecnico FIV Egon Vigna: “Si conclude questa settimana di Hyères con una giornata difficile per le ragazze della Classe ILCA 6 che non riescono a portare a casa molto dall’ultima regata. Meglio Zennaro che si fa vedere e conclude la settimana al diciottesimo posto, in crescita, mentre Benini Floriani chiude una settimana sicuramente storta sotto tanti punti di vista. Adesso, a mente fredda, valuteremo questo primo blocco di regate e nei prossimi due mesi di allenamento cercheremo di migliorare e dare solidità alle prestazioni. La stagione comunque per adesso è sicuramente positiva.”

ILCA 7

Lorenzo Chiavarini: “Oggi è stata una giornata lunghissima:7 ore in acqua con condizioni molto complesse. Purtroppo nella prima prova, che hanno sospeso, ero primo sulla seconda bolina. Poi le condizioni sono cambiate girando sempre e non permettendomi di esprimermi al meglio. Adesso abbiamo un blocco senza eventi dove posso lavorare per ritornare ai livelli che credo di avere, e soprattutto per essere pronto per i Campionati del Mondo di agosto.”

Tecnico FIV Giorgio Poggi: “Si è conclusa la settimana di Hyeres con dieci prove come da programma. Sono emersi sicuramente punti su cui lavorare come per esempio oggi – una regata non facile – ma nella quale non siamo riusciti a mettere in atto il nostro piano e a leggere il campo nella maniera corretta. C’è tanto da lavorare per migliorare questo aspetto.”

Questo l’elenco dei convocati FIV:

49er FX

GERMANI Jana (Marina Militare) – BERTUZZI Giorgia (Marina Militare)

STALDER Alexandra (CV Torbole) – SPERI Silvia (Marina Militare)

GIUNCHIGLIA Sofia(CV Sferracavallo) – SCHIO Giulia (CV Sferracavallo)

Tecnici Federali:

Gianfranco SIBELLO

49er

CRIVELLI VISCONTI Uberto (CS Marina Militare) – CALABR0’ Giulio (CS Marina Militare)

Tecnici Federali:

Gianmarco TOGNI

470

BERTA Elena (CS Aeronautica M.) – FESTO Bruno (GV LNI Mandello) Tecnici Federali:

Gabrio ZANDONA’

ILCA 7

BARABINO Cesare (YC Costa Smeralda)

CHIAVARINI Lorenzo Brando (FV Riva)

PERONI Dimitri (SV GdF)

SPADONI Alessio (S. Triestina Vela)

Tecnici federali:

Giorgio POGGI

ILCA 6

BENINI FLORIANI Chiara(SV GdF)

ZENNARO Silvia(SV GdF) Tecnici federali:

Egon VIGNA

KITE M e F

BOSCHETTI Lorenzo (Marina Militare)

CALBUCCI Mario (YC Italiano)

PIANOSI Riccardo (Marina Militare)

PESCETTO Maggie (YC Italiano)

TOMASONI Sofia (WC Cagliari)

Tecnici federali:

Simone VANNUCCI

NACRA 17