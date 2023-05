La Duecento 2023 ha i suoi campioni: Farraway Overall XTutti, Mr Hyde X2

Il Trofeo Castello Line Honour va a Anywave Safilens e ad Hauraki

Alle primissime ore di oggi lunedì 1 maggio, il Frers 64 Anywave Safilens con una planata a venti nodi taglia il traguardo de La Duecento 2023 del Circolo Nautico Santa Margherita primo assoluto alle 01:26:04, aggiudicandosi il Trofeo Castello Line Honour XTutti.

Soddisfatto l’equipaggio capitanato da Alberto Leghissa: “La regata è stata abbastanza difficile da interpretare con venti leggeri in discesa, cambi di direzione, instabilità e continui stop and go. Sono contento dell’equipaggio che ha regatato con grande affiatamento, con noi c’erano anche cinque giovani del gruppo Anywave Jr che si sono rivelati risorse preziose. La barca non ci ha delusi, anche se non siamo riusciti a sviluppare appieno tutte le sue potenzialità, sapevamo di poter contare sul rinforzo del vento al rientro per distaccare i nostri competitors, ai quali va il nostro plauso. Siamo contenti di essere tornati a fare questa regata e abbiamo apprezzato lo sforzo del C.O. nel posizionare delle boe davanti al porto, che ci hanno agevolato nel partecipare: è una buona soluzione per barche come la nostra che hanno pescaggi importanti e vogliono correre La Duecento.”

La bora che ha fatto il suo ingresso con qualche ora di ritardo rispetto ai modelli, ha favorito la risalita delle imbarcazioni lungo il Quarnaro e l’Istria e ha accompagnato la flotta anche nell’ultimo tratto fino all’arrivo, con intensità crescente fino a venti nodi.

Gli arrivi si sono succeduti a ritmo serrato sia nel gruppo di testa, dove non sono mancate le sorprese e i continui sorpassi, sia nel gruppo che a Sansego aveva atteso il vento più a lungo.

Al traguardo di Caorle dopo Anywave Safilens alle 01:46 il Farr 400 Mecube Gruppo Hera EE di Stefano Novello, quindi QQ7 del ravennate Salvatore Costanzo e Athyris, GS 48 di Sergio Taccheo.

La vittoria ai tempi compensati ORC Overall XTutti va al Farr 40 Farraway di Alessandro Fiori, che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta alle 02:49:30, molto soddisfatti per il piazzamento “Siamo molto contenti del risultato ma soprattutto di come abbiamo regatato e delle prestazioni di questa nuova barca, che avevamo solo provato a La Ottanta. Tutto il team e gli sponsor hanno lavorato duramente e con entusiasmo al progetto “Alpago Sailing Team” iniziato nel 2020. Questa La Duecento, regata difficile da interpretare e molto tecnica, ci ha visti confrontare con avversari bravi, in un campo di regata che con il mio co-skipper Alberto Bergamo frequentiamo da alcuni anni e che ci da sempre parecchie emozioni: saremo sicuramente ancora qui per La Cinquecento.”

Seconda piazza ORC Overall XTutti per Princesse di Marino Schiavato che vince anche la categoria Gran Crociera e terza per il Millenium 40 Luna per Te dello Sporting Club Duevele, con il meteorologo Andrea Boscolo alla tattica.

Il primo arrivo della categoria X2, dopo un appassionante match-race durato duecento miglia tra due scafi ad alto potenziale, si è risolto alle ore 02:39 con l’arrivo di Hauraki di Mauro e Giovanni Trevisan che ha superato Karnak, il Class 40 di Stefano Raspadori-Michele Mazzotti, nelle ultime miglia di poppa.

Hauraki si aggiudica il Trofeo Castello Line Honour X2 e la seconda piazza ai tempi compensati ORC Overall X2, con grande soddisfazione di Mauro e Giovanni “La Duecento X2 quest’anno è stata una regata completa di tutti gli elementi che spingono molti di noi ad affrontare questa regata d’altura. Il vento, la mancanza e la ricerca dello stesso, il percorso da interpretare, la passione e la tenacia sono solo alcuni di questi e la nostra soddisfazione per i vincitori ORC assoluti Mr. Hyde è grandissima. Abbiamo combattuto anche per la Line Honour con degli avversari bravi e preparati come Karnak, che non ci hanno mollato fino al traguardo, contribuendo a rendere questa edizione davvero speciale per noi.”

La vittoria assoluta ai tempi compensati ORC Overall X2 va al piccolo, veloce e performante Mr Hyde dei forlivesi Marco Rusticali e Riccardo Rossi, protagonisti di una regata impeccabile dalla partenza all’arrivo, condotta sempre vicino al gruppo di testa e in costante contatto con gli scafi più grandi. “Io e Riccardo siamo molto felici di questo risultato, è la nostra prima vittoria Overall a La Duecento, una regata alla quale siamo molto affezionati” dichiara Marco Rusticali alla lettura delle classifiche “La prima parte della regata era congeniale e favorevole alla nostra barca e siamo riusciti a tenere la flotta sotto controllo, poi abbiamo saputo cogliere una mano fortunata nella risalita, dove le condizioni sono diventate più frizzanti, specie nella tratta dal golfo di Trieste all’arrivo, in cui la stanchezza si faceva sentire e ci ha spinti ad essere più conservativi e cercare di non perdere posizioni.”

Il podio ORC X2 Overall vede Hauraki secondo e Demon-X di Nicola Borgatello-Silvio Sambo in terza posizione.

La vittoria nella categoria Multiscafi è andata al tedesco Martin Trenkle sul suo Dragonfly 28 Mare, davanti a Hikari e Lightness.

Tra gli Open650 impegnati su percorso ridotto fino al faro di Porer, la spunta Playtime 2 di Alessandro Ciscato con Davide Vicentini.

La regata si è chiusa alle 10:21 con l’arrivo di Tatana, Show 42 del tedesco Valentin Bettrich che si aggiudica il Trofeo Soligo Never Give Up destinato all’ultima imbarcazione al traguardo.

La Duecento, sulla rotta Caorle-Grado-Sansego (CRO) e ritorno, organizzata in collaborazione con il Comune di Caorle, la Darsena dell’Orologio e lo Sponsor Birra Castello, anche quest’anno si è confermata regata di alto profilo tecnico, con incognite lungo la costa e micro-climi da interpretare e sfruttare, in cui lottare fino all’ultimo bordo per un esito che non è mai scontato.

Main Sponsor 2023 de La Duecento è Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano con più di 1,2 milioni di ettolitri venduti ed un fatturato di circa 100 milioni di euro.

Official Sponsor 2023 delle regate La Duecento e La Cinquecento è Murphy&Nye, brand storico di abbigliamento legato sin dalle sue origini al mondo della vela, da sempre attivo su tutte le più importanti manifestazioni sportive internazionali del settore.

Official Time Keeper 2023 è Venezianico, giovane maison italiana che realizza segnatempo iconici, combinando i migliori know-how dei principali distretti manifatturieri di tutto il mondo.

Technical Partner 2023 sono Trim per le previsioni meteo, Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini, Upwind by Aurora, Wind Design veleria, Om Ravenna, Dial Bevande.

Classifiche complete nel sito cnsm.org, foto e video nei canali social Circolo Nautico Porto Santa Margherita

FOTO: A. Carloni/CNSM