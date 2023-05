The Ocean Race Europe si svolgerà nel 2025

Le città ospitanti sono invitate a manifestare il proprio interesse ad ospitare l’evento in programma in tutta Europa nell’estate del 2025

Quando l’attuale edizione di The Ocean Race ritorna verso l’emisfero settentrionale, gli organizzatori della regata guardano già al prossimo grande evento del ciclo decennale di programmazione: The Ocean Race Europe 2025.

Sulla scia del successo dell’evento inaugurale del 2021, The Ocean Race Europe è stato uno dei primi grandi eventi sportivi internazionali a riprendere dopo il blocco imposto dal COVID. Forte di 10 team che hanno regatato in due classi, l’evento ha unito allo sport di livello mondiale un obiettivo di fondo. L’edizione 2025 ha ambizioni ancora più grandi.

All’insegna di “Connettere l’Europa: Racing to restore our ocean and waters”, The Ocean Race Europe prenderà il via alla fine dell’estate del 2025, con partenza dal Mar Baltico e arrivo in Mediterraneo, con un massimo di cinque tappe intermedie.

La classe IMOCA – caratterizzata dalle più avanzate imbarcazioni da regata oceaniche foiling – parteciperà a The Ocean Race Europe, con i migliori atleti uomini e donne di questo sport che gareggeranno fianco a fianco su tutte le imbarcazioni, come nella regata attuale. Il calendario sportivo comprenderà tappe offshore tra le città ospitanti, oltre a regate “in port” ed esperienze di navigazione per ospiti pro/am.

Le città europee che si affacciano sulle coste sono invitate a manifestare il loro interesse a ospitare l’evento e, in particolare, a dimostrare come potrebbero collaborare con The Ocean Race Europe per presentare progetti e approcci per la salvaguardia e il recupero dell’oceano e delle acque interne.

“L’attuale edizione di The Ocean Race ha evidenziato il potere di combinare lo sport con una finalità forte”, ha dichiarato Richard Brisius, presidente di The Ocean Race. Insieme ai nostri stakeholder e alle città ospitanti, crediamo con passione nel risanamento degli oceani e ci impegniamo a promuovere la causa dei diritti degli oceani”. La prossima edizione di The Ocean Race Europe è un’estensione naturale di questo progetto e cerchiamo di lavorare con città che condividano questa visione”.

The Ocean Race Europe si ispira alla missione dell’UE Restore Our Ocean and Waters (Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque). Navigando attraverso tutti i principali mari che circondano l’Europa, l’evento promuoverà soluzioni pratiche e politiche necessarie per la salvaguardia dei nostri oceani. The Ocean Race Europe contribuirà inoltre alla ricerca scientifica e gestirà programmi didattici e workshop in tutte le tappe. La prima edizione di The Ocean Race Summit Europe ha visto la partecipazione di relatori come la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Virginijus Sinkevičius, Commissario Europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca.

“Attraversando diversi Paesi membri, The Ocean Race Europe 2025 sarà una vetrina della cooperazione e dell’identità europea, delle frontiere aperte, del Green Deal europeo e del potere della trasformazione digitale, nonché della mentalità europea di lavorare in modo positivo e proattivo oltre i confini nazionali per affrontare le sfide comuni”, ha concluso Brisius.

L’attuale edizione di The Ocean Race ha generato un’affluenza di oltre 1 milione di visitatori agli Ocean Live Park nelle prime quattro città ospitanti. La città di partenza, Alicante, ad esempio, ha registrato 303.076 visitatori, generando un impatto economico di 71 milioni di euro e creando l’equivalente di 1.200 posti di lavoro.

La chiave per lo sviluppo di uno stopover di successo per l’evento europeo – oltre alla gestione dei requisiti tecnici di base – sarà una forte visione da parte della città che si basa sul concetto di Ocean Live Park sviluppato da The Ocean Race per l’attuale evento intorno al mondo.

“Abbiamo visto che i migliori stopover sono quelli in cui la città ospitante si impegna fortemente a costruire un evento locale coinvolgente intorno al concetto di Ocean Live Park”, ha dichiarato Mirko Groeschner, Direttore Marketing e New Business di The Ocean Race.

“Siamo impazienti di entrare in contatto con potenziali città ospitanti che vedono in un evento sportivo di livello mondiale come The Ocean Race Europe un modo per creare un’eredità coinvolgente e mirata per la loro città e la loro regione”.

È disponibile un elenco di requisiti tecnici per ospitare The Ocean Race Europe e la selezione delle città vincitrici si baserà sul rispetto di tali requisiti, oltre che sulla visione e sul concept generale dell’evento.

Le città interessate possono contattare hostcity_europe@theoceanrace.com per ulteriori informazioni.

Foto: Sailing Energy/The Ocean Race