Campionato Europeo iQFOiL 2023 a Patrasso: Renna la giornata perfetta, medaglia d’oro! Modena terzo U21

Si è concluso il Campionato Europeo di iQFOiL 2023 a Patrasso, in Grecia. La giornata con forte vento è stata caratterizzata dalla lunga attesa per aspettare condizioni di sicurezza per effettuare le prove delle medal series. Gli atleti sono scesi in campo di regata nell’ora di pranzo per disputare quarti, semifinali e finali che hanno decretato il campione continentale. Per gli uomini ha vinto il nostro Nicolò Renna per le donne la norvegese Mobekk.

Oggi in acqua Nicolò Renna in virtù del decimo posto in classifica maturato durante la settimana ha disputato un ottimo quarto di finale terminando la prova secondo, così come la semifinale combattutissima. In finale con una medaglia sicura, Renna ha dominato la prova, tagliando il traguardo primo in tranquillità.

Ottimo terzo posto Under 21 per Manolo Modena che impreziosisce la giornata con un risultato di grande prestigio e di prospettiva; dopo una settimana di grande sacrifici è arrivato il giusto coronamento di un Campionato Europeo di alto livello.

Si archivia questo campionato europeo caratterizzato da condizioni estreme per il vento, molto sostenuto nei primi giorni e oggi, debole nei giorni centrali di Gold Fleet.

Questo il pensiero del DT Michele Marchesini: “Il titolo Europeo vinto oggi è uno dei segnali forti che aspettavamo nel windsurf dopo un inizio di stagione in salita. Certo, i punti da sistemare sono ancora parecchi ma ora è il momento di gioire. Al di là di tutto, quella di Nicoló Renna oggi è stata una prestazione nitida di carattere e maturità, chapeau!. Ogni nostro risultato è frutto di un lavoro complesso di squadra e mi complimento con il tecnico Stella, il preparatore atletico Parisi e il Performance Manager De Pedrini che sono stati fondamentali. Un grazie al fisioterapista Sartori che questa settimana ha raddrizzato situazioni difficili. Per quanto riguarda i prossimi passaggi, tra pochi giorni ufficializzeremo i nomi degli atleti selezionati per il Test Event di Marsiglia, mentre per il mondiale di qualifica Olimpica di agosto ci sarà da attendere ancora, in primo luogo per il numero degli equipaggi che schiereremo nelle singole classi”

Oltre 200 atleti rappresentanti di 33 nazioni si sono contesi il titolo continentale in 5 giornate di gare intense.

Classifiche sul sito ufficiale: https://iqeuropeans2023greece.sailti.com/en/default/races/race-resultsall

Le dichiarazioni dei protagonisti:

iQFOiL M

Nicolò Renna: “Giornata difficile nella quale ho dato il massimo, sono veramente felice per avere raggiunto questa splendida medaglia d’oro. L’obiettivo che mi ero posto l’ho ampiamente raggiunto: essere qui oggi a giocarmi la finale. Avevo ottime sensazioni e l’adrenalina della semifinale mi ha ulteriormente caricato per la finale. La crescita tecnica e atletica passa attraverso questi appuntamenti di altissimo livello. Abbiamo, insieme al tecnico, discusso molto sui punti dove lavorare maggiormente. L’attitudine è quella giusta: ho tanta voglia di farmi trovare sempre pronto.”

Tecnico FIV Adriano Stella: “Si è concluso oggi un Campionato Europeo particolarmente difficile. L’obiettivo di Nicolò Renna era quello di arrivare tra i primi dieci e giocarsi tutte le sue carte nella giornata finale. Oggi è stato molto buono il suo atteggiamento e l’approccio alla gara che gli hanno permesso di risalire la classifica fino a conquistare il primo gradino del podio. Una vittoria frutto di lavoro e preparazione minuziosa. L’obiettivo adesso sarà subito rivolto – per lui e per tutti gli altri ragazzi – ai prossimi appuntamenti in vista del Mondiale di agosto. La nostra programmazione è rivolta proprio alla rassegna iridata in Olanda dove ci giocheremo le nostre chance per la qualificazione olimpica. C’è molto su cui lavorare, lo sappiamo e non ci fermiamo alla gioia di oggi, ma abbiamo anche coscienza della forza della nostra squadra. Lo abbiamo dimostrato anche oggi con una splendida medaglia d’oro.”

I convocati FIV:

iQFOiL M

Daniele BENEDETTI (SV GdF)

Luca DI TOMASSI (SV GdF)

Nicolò RENNA (Fiamme Oro)

Tecnico:

Adriano STELLA

iQFOiL W

Marta MAGGETTI (SVGdF)

Giorgia SPECIALE (Fiamme Oro)

Tecnico:

Riccardo BELLI DELL’ISCA

Sviluppo & Under:

COLASANTO Carola (Tognazzi MV)

MODENA Manolo (CS Torbole)

OPRANDI Linda (ASD Kalterer)

PILLONI Federico (YCC Smeralda)

RENNA Sofia (CS Torbole)

TOMASINI Leonardo (CS Torbole)

Tecnico: