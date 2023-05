Riniviata la Mediolanum Sailing For Children 2023 di Marina di Ravenna

Il Ravenna Yacht Club, di concerto con il Comitato di Regata e con la Fondazione Mediolanum, considerando a situazione meteo e quella della viabilità, ha rinviato la manifestazione di beneficenza riservata alla vela d’Altura voluta nell’ambito di Prendiamoci per Mano.

Marina di Ravenna-Considerando il perdurare delle avverse condizioni meteo marine e gli ingenti danni procurati dal maltempo in questi giorni in Emilia-Romagna, il Ravenna Yacht Club, di concerto con il Comitato di Regata e con la Fondazione Mediolanum, hanno deciso di rinviare almeno di una settimana la prima edizione della Regata di Beneficenza “Sailing for Children”, inizialmente prevista per questa domenica, 21 maggio.

La manifestazione, organizzata su delega della Federazione Italiana Vela, rientra nelle iniziative con le quali Fondazione Mediolanum -insieme all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, all’Associazione Centro Aiuto Minori e Famiglie e a SOS Villaggi dei Bambini- ha deciso di impegnarsi per tutto il 2023 con la raccolta fondi Prendiamoci per Mano.

In Italia, negli ultimi anni, un numero crescente di famiglie, molte delle quali già in situazione di vulnerabilità economica o sociale, ha subito un drammatico peggioramento delle proprie condizioni di vita. Nel 2021, la povertà assoluta in Italia ha colpito 1milione 382 mila minori.

Fondazione Mediolanum, per tutto il 2023, porterà avanti la citata raccolta fondi a favore di 241 famiglie con minori, in situazioni di fragilità sociale e residenti in Italia, che riceveranno sostegno in ambito educativo, psicologico, sociale e lavorativo per ristabilire la propria autonomia e assicurare ai bambini un ambiente familiare solido e sicuro. Fondazione raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti durante l’intero anno.

La raccolta fondi si concretizza grazie all’impegno dei Family Banker di Banca Mediolanum che si attivano sul territorio con l’aiuto di tanti donatori.

Tra le iniziative più importanti la Regata di Beneficenza Sailing for Children, organizzata anche grazie al contributo di Salvatore Galano, Private Banker di Banca Mediolanum, rappresenta l’anello di congiunzione tra la sua grande passione per la vela e il suo desiderio di collaborare nell’aiutare i tanti bambini che si trovano in condizione di fragilità economica e sociale.

Coinvolti nel progetto il Presidente del RYC Maurizio Guglielmo, Luca Giulianelli e l’istruttore di vela, Roberto Ranieri, si è dato il via all’organizzazione di questa prima edizione con l’augurio che possa diventare un appuntamento annuale.

Se le condizioni meteo lo permetteranno, la Regata Sailing for Children si svolgerà quindi domenica 28 nello specchio di mare antistante Marina di Ravenna, a Sud delle dighe foranee.

Il segnale di avviso della prima regata di giornata sarà dato alle ore 11.25. dopo il briefing previsto presso il Ravenna Yacht Club alle ore 09.30.

Alla Regata Sailing for Children sono ammesse le imbarcazioni d’Altura munite di motore entro o fuoribordo delle Classi Open, ORC, Monotipi e Vele Bianche.

Non sono, invece, ammesse le Classi Olimpiche, le derive e simili anche se modificate.

Nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà presso la sede del RYC sanno premiate il primo e il secondo di ogni classe (Orc, Libera, Vele Bianche) se il Raggruppamento avrà fino a tre iscritti, e i primi tre classificati nel caso in cui la Classe fosse composta da più di tre iscritti.

Sarà assegnato il Trofeo per Vele Bianche al primo arrivato in tempo compensato. Il CO si riserva la possibilità di istituire premi a sorteggio tra tutte le imbarcazioni partecipanti.

Per donare:

Beneficiario: Fondazione Mediolanum Onlus

Iban: IT68C0306234210000000417750

Causale: Sailing for children per prendiamoci per mano