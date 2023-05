Vela: Genova è pronta a festeggiare i 50 anni della The Ocean Race

Manca meno di un mese al Gran Finale, tutto è pronto nella gloriosa città marinara di Genova, che, dal 24 giugno al 2 luglio, accoglierà l’ultima tappa dell’evento sportivo più atteso e impegnativo dell’anno, la prova più dura nel mondo della vela: The Ocean Race. La previsione è di oltre 300.000 presenze nella città ligure, che oltre alla finale della 14° edizione di The Ocean Race, ospiterà anche alcune regate per festeggiare i 50 anni della regata, come la “In Port Race” e la “The Ocean Race Legends, 50th Anniversary Regatta”.

Nel nuovo Water front di Levante sarà allestito l’Ocean Live Park con numerosi eventi per celebrare la regata. Durante i 9 giorni di apertura saranno gratuite le aree del Villaggio offrendo attività a tema “Mare e Vela” rivolte a tutti, adulti e famiglie. Il Villaggio di The Ocean Race aprirà i battenti Sabato 24 giugno alle ore 10. All’inaugurazione (ore 16) parteciperà anche la Fanfara della Marina Militare. Dalle 10 alle 20 (in alcune serate fino alle 22) il villaggio accoglierà il pubblico che potrà ammirare le imbarcazioni il cui arrivo è previsto tra il 24 e il 25 giugno. Tra le attrazioni spiccherà la nave scuola “Palinuro” della Marina Militare italiana che accoglierà a bordo migliaia di visitatori.

“Sarà un grande successo – racconta il Sindaco di Genova, Marco Bucci – Ospitare la tappa finale di The Ocean Race a Genova è un’incredibile opportunità di promozione, una straordinaria occasione per portare ovunque il nome della nostra città. Centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo seguiranno l’arrivo delle imbarcazioni, un evento su cui abbiamo lavorato duramente in questi anni e che ci rende estremamente orgogliosi. Sono certo che otterremo un ritorno prezioso per la città nell’immediato e per il futuro, grazie alla vasta promozione effettuata su scala internazionale. Genova è pronta a trasformarsi nella capitale mondiale della vela”.

Nata come “Whitbread Round the World Race” nel 1973 e continuata come “Volvo Ocean Race dal 2001 al 2018”, The Ocean Race è diventata la più importante regata d’altura in equipaggio intorno al mondo. Negli ultimi cinquant’anni è stata un banco di prova per i migliori velisti, perfezionando anno dopo anno prestazioni e design delle proprie imbarcazioni, entrando direttamente alla storia come leggende del mare. In mezzo a questo fitto calendario, spicca un appuntamento, solitamente svolto a Roma, la XXIX edizione de Il Velista dell’Anno FIV, che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell’anno precedente. L’evento, eccezionalmente dirottato a Genova, si terrà mercoledì 28 giugno a Palazzo Ducale. Dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell’anno precedente.

Ad oggi hanno confermato la partecipazione cinque imbarcazioni nella classe Imoca: 11th Hour Racing Team di Charlie Enright e Mark Towill (USA), Team Malizia di Boris Herrmann (GER), GUYOT environnement – Team Europe di Benjamin Dutreux e Robert Stanjek (FRA/GER), Biotherm di Paul Meilhat (FRA), Holcim – PRB di Kevin Escoffier (FRA). Nelle prossime settimane è attesa l’iscrizione ufficiale di altre barche. Sono due i velisti italiani in gara: Francesca Clapcich e Giulio Bertelli. La velista triestina, olimpica a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 nel 49er, sarà a bordo di 11th Hour Racing Team mentre Bertelli, protagonista nell’ultima Coppa America con Luna Rossa, affiancherà Paul Meilhat a bordo di Biotherm.

Il programma dell’evento è su GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23 (theoceanracegenova.com)

Elide Lpmartire