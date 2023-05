STA PER COMINCIARE UNA NUOVA EMOZIONANTE STAGIONE DEI TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE

IL 3 GIUGNO GLI HIGH DIVER TORNANO A BOSTON PER LA PRIMA TAPPA DELLA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2023

Breaking News: il permanent diver italiano Alessandro De Rose purtroppo non prenderà parte alla stagione 2023 a seguito di un infortunio.

In assenza di De Rose, l’Italia continuerà ad essere rappresentata da Elisa Cosetti, atleta triestina confermata wildcard della World Series per la terza stagione.

Ad affiancare Elisa nella tappa di Polignano a Mare del prossimo 2 luglio anche Andrea Barnaba, altra giovanissima promessa tricolore dei tuffi dalle grandi altezze.

I migliori cliff diver al mondo si tufferanno dall’Institute of Contemporary Art di Boston da un’altezza di 27 metri per compiere acrobazie aeree nell’unica tappa nordamericana di questa quattordicesima stagione.

L’attesissimo inizio della Red Bull Cliff Diving World Series 2023 è in programma per il 3 giugno dall’Institute of Contemporary Art (ICA), location a picco sul mare nel porto di Boston dove arte e sport si uniscono per creare un mix vincente. Tutti gli spettatori potranno godere di uno spettacolo esclusivo e di un panorama mozzafiato.

La canadese Molly Carlson e il britannico Aidan Heslop parteciperanno più agguerriti che mai per difendere le vittorie di entrambi proprio a Boston nel 2022. Anche l’australiana Rhiannan Iffland e il francese Gary Hunt, campioni assoluti 2022, gareggeranno per aggiudicarsi il titolo. In corsa per la vittoria anche il gruppo di giovani e talentuosi atleti, tra cui l’americana Smart e i connazionali Meili Carpenter e James Lichtenstein. nuovi permanent, diver, pronti a dare battaglia.

Il permanent diver italiano Alessandro De Rose purtroppo non prenderà parte alla stagione 2023 a seguito di un infortunio. In assenza di De Rose, l’Italia continuerà ad essere rappresentata da Elisa Cosetti, atleta triestina confermata wildcard della World Series per la terza stagione. Ad affiancare Elisa nella tappa di Polignano a Mare del prossimo 2 luglio anche Andrea Barnaba, altra giovanissima promessa tricolore dei tuffi dalle grandi altezze.

In ogni tappa della Red Bull Cliff Diving World Series 2023, 12 donne e 12 uomini competono per avere il massimo dei punti con l’obiettivo di conquistare il glorioso King Kahekili Trophy. 8 saranno i permanent diver donne e 8 gli uomini, mentre saranno 4 le wildcard per ogni categoria, per un totale di 24 atleti in gara per il titolo.

NOVITÀ 2023

-Ogni high diver deve eseguire almeno quattro diversi tuffi (su cinque) per ogni tappa, in modo da diversificare il più possibile le acrobazie e premiare gli atleti più completi.

-È stato aggiunto, ad ogni tappa, un premio per la miglior performance che viene assegnato dai giudici all’atleta con il punteggio più alto; il vincitore riceve inoltre 10 punti aggiuntivi alla classifica finale delle World Series.

-Il 2023 prevede due nuove tappe: Auckland (Nuova Zelanda), Takachiho (Giappone) e vede la presenza di tre nuovi permanent diver: Meili Carpenter, James Lichtenstein e Miguel Garcia.