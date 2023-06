PROSECCO DOC MAXI ON COOKING STAR IN GRAND BRIONI: DAL 2 AL 4 GIUGNO 2023

VELA E CUCINA

UNA DOPPIA COMPETIZIONE TRA SPORT ED ENOGASTRONOMIA CHE UNISCE ITALIA, SLOVENIA E CROAZIA

A SFIDARSI TRA I FORNELLI CHEF STELLATI ITALIANI E SLOVENI: ALESSANDRO BREDA DEL RISTORANTE GELLIUS, RENZO DAL FARRA DI LA LOCANDA DI SAN LORENZO, LORENZO COGO DI DAMA DI VENEZIA, MAURO ELLI DE IL CANTUCCIO, STEFANO FERMANELLI PER LA SUBIDA, MATJAŽ ŠINIGOJ DEL RISTORANTE PERLA (SLO) E IL GIOVANE JOHNMARK NANIT DEL VETRI DI VENEZIA.

TRA LE BOE INVECE IL VALLICELLI 60 PIEDI ADRIATIC EUROPA DI DUSAN PUH, IL MYLIUS 76 E_VAI DI FRANCESCO ILLY, FARR 80 ANEMOS II DI MARCO BONO, IL VOR60 CLEANSPORT ONE DI JURE OREL, IL 54 PIEDI FANATIC TIMONATO DA ALEX PERESSON

TESTIMONIAL DELL’EVENTO ALESSANDRO PREZIOSI

PRESIDENTE DELLA GIURIA DI QUALITÁ LO CHEF DAVID SKOKO

Vela e cucina- È un evento unico quello che porta il nome di “Prosecco DOC MAXI ON Cooking Star in Grand Brioni” e che prevede una doppia competizione: tre giorni di regate, da venerdì 2 a domenica 4 giugno, nel mare del Nord Adriatico tra le coste mozzafiato dell’Istria tra Rovigno, Pola e Fiume, arricchite dal Contest tra i fornelli per la competizione tra chef stellati, italiani e sloveni, per un evento che non sarà dunque solo sportivo, ma anche gastronomico di alto livello.

Insieme alle regate infatti gli chef si sfideranno con il punteggio finale e la conseguente classifica che sarà data dal risultato “combinato” tra quello ottenuto in acqua, tra le boe, e quello ottenuto a terra, ai fornelli, dai cuochi appartenenti ai vari team.

A fare da testimonial all’evento, ideato da Claudio Demartis, già tra gli autori di numerosi eventi ispirati alla filosofia sailing + cooking, è il noto attore Alessandro Preziosi (che si confessa velista) mentre a presiedere la giuria di qualità è lo chef David Skoko, uno dei migliori chef croati (chef della konoba Batelina, uno dei più famosi ristoranti istriani), star Tv su 24Kitchen channel e vincitore della passata edizione.

Nella giornata del 2 giugno, gli Chef stellati si sfideranno prima in mare timonando i maxi yacht e poi alla sera nella preparazione dei piatti dove uno degli obiettivi principali sarà anche quello di valorizzare i prodotti e le tradizioni del territorio.

Ogni portata sarà valutata dalla giuria gastronomica, un premio speciale sarà assegnato anche al miglior abbinamento con Prosecco DOC, title sponsor dell’evento. Nel caso in cui vi siano 2 chef con lo stesso punteggio, il risultato della regata determinerà il vincitore della serata. La competizione si svolgerà all’hotel a 5 stelle recentemente rinnovato Grand Hotel Brioni.

Gli chef in gara sono Alessandro Breda del ristorante Gellius (Oderzo, TV), Renzo Dal Farra per la Locanda San Lorenzo (Puos d’Alpago, Belluno), Lorenzo Cogo del ristorante del Dama (Venezia) e Stefano Fermanelli per La Subida (Gorizia), Mauro Elli de Il Cantuccio (ristorante sul Lago di Como), Matjaz Šinigoj del Casinó Perla (Nova Gorica, Slovenia) e il giovane Johnmark Nanit del Vetri (Murano – Venezia).

A comporre la giuria internazionale gastronomica presieduta dallo Chef David Skoko, l’ideatore e organizzatore dell’evento Claudio Demartis, lo Chef del Baccalàdivino Franco Favaretto, l’attore Alessandro Preziosi, Tanja Barratin Promozione e Valorizzazione presso Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, lo Chef del Grand Hotel Brioni Luca Jukič, l’Executive Chef del Park Plaza Werner Seebach mentre tra i VIP in sala ci saranno Giulio Guazzini (Giornalista di RAI Sport), la Influencer MissClaire, la famosa coppia di influencer Andrea Del Corso e Teresa Langella oltre a molti giornalisti internazionali provenienti anche dalla Germania.

A sfidarsi in acqua invece, grazie all’organizzazione dello Yacht Club Uljanik di Pola presieduta da Hrvoje Markulinčić, tra le coste istriane e giuliane, i maxi yacht, membri dell’AMYA, italiani, sloveni e croati: l Mylius 76 E_Vai di Francesco Illy, il Vallicelli 60 piedi Adriatic Europa di Dusan Puh, Farr 80 Anemos II di Marco Bono, il VOR60 Cleansport One di Jure Orel e il 54 piedi Fanatic timonato da Alex Peresson.

Il porto turistico più lussuoso e tecnologicamente moderno dell’Adriatico, ACI Marina Rovinj ospiterà la flotta di imponenti maxi yacht per questa importante regata e gli equipaggi potranno contare sul fondamentale supporto di ACI Marina anche per la tappa di Pola. Le regate si svolgeranno grazie agli sforzi congiunti della società ACI d.d., marchi internazionali, Uljanik Sailing Club di Pola e Maestral Sailing Club di Rovigno.

La partenza dall’ACI marina Rovinj è prevista per venerdì 2 giugno alle ore 13:00 per l’ACI marina Pula, dove la flotta arriverà dopo 18 miglia nautiche, seguirà la sfida serale tra gli chef (ospitata dal Grand Brioni Hotel), in cui gli chef potranno contribuire al risultato delle rispettive squadre. Il giorno dopo si spiegheranno le vele per la prova sottocosta sulla distanza di 16 miglia davanti alla Riviera di Pola. Domenica 4 giugno ci sarà l’inversione di rotta per la traversata da Pola a Fiume di 46 miglia nautiche, prima della premiazione finale a Fiume, prova che permetterà così ai vari equipaggi di essere presenti la domenica successiva per la Fiumanka regata.

“L’Istria, una terra meravigliosa; – ha commentato l’ideatore dell’evento, Claudio Demartis – il Nord Adriatico, un mare splendido; degli incredibili Maxi Yacht con degli equipaggi professionisti e degli chef altrettanto professionisti e stellati che si confrontano tra di loro prima in mare e poi tra i fornelli dell’Hotel Grand Brioni, perla dell’Istria e della nostra manifestazione. E ancora, Prosecco DOC, che ha creduto in noi e che con le sue bollicine, le più vendute al mondo, va ad aggiungersi a tutti questi ingredienti, è il caso di dirlo, che condiscono questo evento davvero unico e che speriamo tornerà per tanti anni ad essere l’evento clou del nostro Mondo della vela. Ringrazio davvero molto tutti i nostri sostenitori, dal main sponsor Prosecco DOC, Arena Hospitality Group e il Grand Hotel Brioni per il contest degli Chef stellati e l’ospitalità, ACI Marinas per il fondamentale supporto per gli equipaggi e i maxi yacht e JK Uljanik per l’organizzazione e logistica di tutte le regate. Ringrazio tutti gli armatori che con la loro presenza e disponibilità rendono possibile la riuscita di questo evento.”