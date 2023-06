52 Super Series Scarlino Sailing Week, 29 May – 03 June 2023

Grand finale allo Yacht Club Isole di Toscana per la seconda tappa dell’ambito circuito 52 Super Series. Ai turchi di Provezza la vittoria per un punto sugli statunitensi di Quantum Racing Powered by American Magic, confermando così la leadership nel circuito.

Grand finale of the 52 Super Series 2nd event at Yacht Club Isole di Toscana: Turkish team Provezza gets the first place by just one point on North American team Quantum Racing Powered by American Magic, thus consolidating the leadership in the circuit.

Scarlino, 03 giugno 2023.

Cala il sipario sulla 52 Super Series Scarlino Sailing Week allo Yacht Club Isole di Toscana.

La Marina di Scarlino ha ospitato per una settimana undici team di altissimo livello agonistico, in rappresentanza letteralmente di tutto il mondo, regalando una settimana di grande vela, alla presenza dei più celebri velisti di fama mondiale.

Il circuito 52 SUPER SERIES non è nuovo nelle acque di Maremma, trattandosi della quarta volta che ha scelto le brezze del golfo, dopo nemmeno otto mesi dall’ultima visita, nel settembre 2022.

Una settimana di clima estivo e vento termico dai quadranti occidentali ha permesso la disputa di tutto il programma, ovverosia 10 prove, al termine delle quali si è riconfermato il team Provezza, già vincitore della prima tappa, disputata a Saint Tropez.

Straordinaria l’eterogeneità dell’equipaggio vincitore, che schiera atleti provenienti dalla Turchia, Argentina, Italia, Nuova Zelanda e Spagna, con il celebre Hamish Pepper alla tattica e Nacho Postigo nel ruolo di navigatore.

In testa alla classifica Owner-Driver il team Vayu, della famiglia Whitcraft, guidato dalle scelte tattiche del britannico Nick Rogers.

Con la disputa delle ultime due prove, sabato 3 giugno le Costiere di Scarlino hanno fatto da scenario ad una sfida all’ultima virata, dove accanto alla competizione agonistica è stata protagonista la sostenibilità ambientale, con la realizzazione di un interessante laboratorio ambientale dedicato agli atleti delle squadra agonistiche del circondario, con lo scopo di trasmettere ai giovani velisti l’amore e il rispetto per il mare.

Ecco la classifica:

PROVEZZA (TUR), 42

QUANTUM RACING POWERED BY AMERICAN MAGIC (USA), 43

VAYU (THA), 48

PLATOON (GER), 51

SLED (USA), 52

INTERLODGE (USA), 54

ALEGRE (GBR), 64

GLADIATOR (GBR), 66

PHOENIX (RSA), 71

PAPREC (FRA), 81

ALPHA PLUS (HKG), 91

I team della classe TP52 si daranno appuntamento per la successiva tappa nelle acque dell’isola di Menorca, mentre la Marina di Scarlino riprenderà la stagione agonistica nel mese di settembre con il Campionato del Mondo Star (16-24 settembre) dove è atteso un parterre-de-roi di tutta eccezione.

“Vedere armatori ed atleti di questo calibro ripartire soddisfatti è motivo di orgoglio e soddisfazione, oltre che incentivo a migliorare sempre più l’offerta integrata che il nostro yacht club intende presentare ad una platea sempre più internazionale.” commenta il Presidente Andrea Longinotti Buitoni. “Grazie ad una sinergia unica tra tutte le realtà coinvolte, la location di Marina di Scarlino si riconferma meta d’eccezione per la vela mondiale, come dimostrano i prossimi eventi che andremo ad ospitare, il Campionato del Mondo Star e il Campionato del Mondo Swan One Design.”

Lo Yacht Club Isole di Toscana conta sul supporto del Comune di Scarlino, di Marina di Scarlino e Resort Baia Scarlino. Da segnalare la partnership recentemente inaugurata con NERO Lifestyle, un progetto che nasce dalla passione per il mondo del lusso, alla costante ricerca di esclusività e ricercatezza.

FOTO (c) 52 SUPER SERIES / NICO MARTINEZ