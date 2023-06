LA GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA APRE LA STAGIONE VELICA DEI SUPERYACHT NEL MEDITERRANEO

All’interno dell’evento ritorna il SouthernWind Rendez-vous alla sua 17^ edizione

Porto Cervo- La Giorgio Armani Superyacht Regatta si apre ufficialmente oggi, 6 giugno 2023, a Porto Cervo con il Captains’s briefing seguito dal Welcome cocktail per i partecipanti sulla terrazza panoramica dello Yacht Club Costa Smeralda, organizzatore con il Title sponsor Giorgio Armani dell’evento che apre la stagione delle regate dei superyacht in Mediterraneo. Giunta alla 16^ edizione, la seconda in partnership con Giorgio Armani, la regata si concluderà sabato 10 giugno.

Sono 12 i superyacht ormeggiati nella marina di Porto Cervo che da domani navigheranno sulle acque antistanti la Costa Smeralda e attorno alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, veleggiando in scenari unici.

La flotta è stata ripartita in due divisioni: Superyacht e Southern Wind, quest’ultima dedicata agli yacht costruiti dall’omonimo cantiere. Il Southern Wind Rendez-vous, parte integrante della Giorgio Armani Superyacht Regatta, è la tradizionale occasione per gli armatori del cantiere di sfidarsi in una competizione amichevole, che si conclude con un ritrovo in rada prima di fare rientro in porto. La divisione Superyacht è a sua volta suddivisa in ‘Combined Performance & Cruising Class’ e ‘Superyacht Cruising Class’, riservata ai superyacht in linea con i parametri previsti dalla Superyacht Racing Association. Al vincitore di quest’ultima classe verrà assegnata la prestigiosa Silver Jubilee Cup.

Saranno quattro i giorni di regate, fino a sabato 10 giugno, che si svolgeranno con particolare attenzione alla sicurezza. La Divisione Superyacht prevede infatti partenze individuali scaglionate ogni due o tre minuti, la cosiddetta ‘staggered start’. I percorsi, come sempre, si svolgeranno utilizzando come boe naturali le isole dell’arcipelago di La Maddalena. Per quanto riguarda le classiche boe galleggianti utilizzate per partenza, disimpegno e arrivo, lo YCCS utilizzerà delle boe robotiche MarkSetBot che mantengono la posizione grazie a un motore elettrico abbinato al sistema GPS, non necessitando quindi di essere ancorate al fondale.

Di grande qualità la flotta presente: ritorna Pattoo, 33 metri disegnato da Malcolm McKeon che a Porto Cervo ha già vinto nel 2021 con il nome di Missy, così come il modernissimo Baltic 108 Win Win, già presente nel 2022 e Inoui disegnato da Philippe Briand per l’elvetico Marco Vogele, un armatore che non manca mai di presenziare alla Superyacht Regatta. Si farà notare per estetica e tecnologia il Wallycento V, un progetto di Mark Mills con interni di Pininfarina costruito da Persico Marine già noto con il nome di Tango.

Tra gli yacht del cantiere Southern Wind debutta a Porto Cervo il SW105 Sørvind, il nome significa vento del sud, varato a marzo del 2022 a Cape Town e recente vincitore di un prestigioso premio come Best Sailing Yacht inferiore a 50 metri. Ritornano al Rendez-vous altri yacht già presenti alle precedenti edizioni, tra cui il SW102 Egiwave, il SW100 Freebird e il più competitivo della flotta, il SW94 Aragon.

mma a terra vedrà nella Giorgio Armani Owner’s Dinner, la sera del 7 giugno presso lo YCCS, il momento più glamour ed esclusivo, ma non sarà da mancare il Farewell Party di venerdì 9, aperto a tutti gli equipaggi.

Il Commodoro dello YCCS, Michael Illbruck ha dichiarato: “La Giorgio Armani Superyacht Regatta apre la nostra stagione sportiva internazionale, il mio più caloroso benvenuto va agli armatori e agli equipaggi presenti, molti dei quali ritornano ogni anno a Porto Cervo. Grazie a loro e Southern Wind per questo attestato di stima nei confronti della nostra manifestazione. Un particolare ringraziamento a Giorgio Armani, per aver scelto lo YCCS e aver unito il suo nome alla Superyacht Regatta. Buon vento a tutti!”

Le previsioni meteo indicano per domani vento leggero mentre è previsto un rinforzo nei giorni a seguire. Il primo segnale di partenza è previsto alle ore 11.30 per i Southern Wind e a seguire i Superyacht alle 12.00

Foto credit: YCCS/Studio Borlenghi