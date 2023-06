Ad Ostia la veleggiata “30+Trenta” apre la stagione

Due giornate di appuntamenti. Domenica sera la premiazione della regata no-stop Fiumicino-Giannutri-Fiumicino

Veleggiata per i diportisti, regata per i velisti più agguerriti e festa serale per tutti. Sono gli ingredienti che caratterizzano la “30+Trenta”, evento sportivo organizzato dal Circolo Velico Fiumicino – in collaborazione con Nautilus, C.S. Yacht Club, Circolo nautico Tecnomar, FIV e UVAI – in programma sabato e domenica per la prima volta presso il Porto Turistico di Roma. Sabato la giornata si aprirà con la regata velica su un percorso costiero di circa 24 miglia per la regata, dedicata alle imbarcazioni più competitive, e su un percorso fra le boe di 12 miglia per chi utilizza la barca per diporto, ma non vuole mancare all’appuntamento velico di apertura della stagione estiva.

In serata una splendida festa animerà la terrazza panoramica del Porto turistico dove i partecipanti potranno sorseggiare cocktail, godersi la gustosa cena e divertirsi a ritmo di musica anni 80 e 90. Domenica si torna tutti in acqua per un’altra giornata di vela. Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di inserire una formula rally per la giornata conclusiva con l’obiettivo di dare nuovi stimoli agli armatori con un format divertente e grintoso. Sono oltre venti le imbarcazioni già iscritte, una partecipazione destinata a crescere nelle prossime ore.

Domenica la premiazione finale durante la quale verranno consegnati i premi anche ai vincitori della regata “Fiumicino-Giannutri-Fiumicino”, la regata no-stop di 120 miglia nautiche che dalla costa laziale arriva fino all’isola toscana, con arrivo davanti la foce del Tevere. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Pino Raselli con il suo First 40 “Foxy Lady”, seguito dal Bavaria 36 “Gastone” di Sandro Spallotta. Ultimo gradino del podio per il First 40.7 “Anemos” del Centro Roma Vela. Fra gli equipaggi x2, con solo due persone d’equipaggio, a tagliare per primo il traguardo in compensati Orc è stata “Nuova” di Sergio Mazzoli, seguita dall’Este 36 “Whisky Eco” di Valerio Brinati, vincitore della categoria in Irc.